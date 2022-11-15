Взрывы раздаются в Винницкой области, есть попадание в объект критической инфраструктуры (обновлено)

В Винницкой области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – говорится в сообщении.

Информацию также подтверждает горсовет.

Глава ОВА позже сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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