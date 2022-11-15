Взрывы раздаются в Винницкой области, есть попадание в объект критической инфраструктуры (обновлено)
В Винницкой области работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – говорится в сообщении.
Информацию также подтверждает горсовет.
Глава ОВА позже сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.
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alexandr shamov
показать весь комментарий15.11.2022 16:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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