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Новости Война
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Взрывы раздаются в Винницкой области, есть попадание в объект критической инфраструктуры (обновлено)

ппо

В Винницкой области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – говорится в сообщении.

Информацию также подтверждает горсовет.

Глава ОВА позже сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Читайте: В Киевской области работает ПВО, есть сбитые объекты, - ОВА (обновлено)

Винницкая область (1041) обстрел (27672) ПВО (2818)


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15.11.2022 16:04 Ответить
 
 