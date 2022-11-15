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Новости
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Терехов начал массовый снос МАФов в Харькове. Демонтируют более 100 киосков. ДОКУМЕНТЫ

харків

В Харькове пойдут под снос более 100 торговых киосков, летних кафе и других малых архитектурных форм во всех районах города

Об этом пишет сайт "Думка", ссылаясь на тексты решений Исполкома Харьковского горсовета, принятые в последние месяцы.

Согласно документам, около сотни МАФов признаются "самовольно установленными и незаконными", на основании чего Департамент инспекционной работы Харьковского горсовета получил распоряжение демонтировать эти объекты. Речь идет о торговых точках во всех районах Харькова.

В тоже время, как заявляют предприниматели, исполком под руководством Игоря Терехова считает незаконными и те МАФы, владельцы которых не могут оплатить тарифы за аренду земли, которые остались на довоенном уровне, несмотря на то, что малый бизнес понес от военных действий и обстрелов огромные убытки. Многие киоски сгорели в пожарах после обстрелов вместе с товарами, многие не могли работать большую часть времени с 24 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели Харькова, ведущие бизнес с МАФами, вынуждены платить КП "Современный город" арендную плату в полном объеме по довоенным тарифам, даже если киоск пострадал или был уничтожен обстрелами.

По мнению представителей малого бизнеса, городская власть просто пользуется ситуацией, чтобы уничтожить большую часть малого бизнеса, чтобы таким образом расчистить рынок для подконтрольных предпринимателей.

Харьков (7549) МАФы (141)


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Топ комментарии
+13
справжній "захисник" батьківщини(((
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15.11.2022 16:27
+6
Тот, кто не даёт людям заработать во время войны = вражеский диверсант
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15.11.2022 16:43
+5
"Саме на часі".
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15.11.2022 16:34
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справжній "захисник" батьківщини(((
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15.11.2022 16:27 Ответить
Прям атец радной.
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15.11.2022 16:30 Ответить
"Саме на часі".
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15.11.2022 16:34 Ответить
Тот, кто не даёт людям заработать во время войны = вражеский диверсант
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15.11.2022 16:43 Ответить
Ну, не суки!?!

Русские бомбят- разрушают,
горсовет сносит.

Убрать конкурентов супермаркетов - вот задача.
Малый бизнес опять оказался крайним.

Когда вы уже нажретесь? Гереги, Фельдманы, Ахметовы..
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15.11.2022 17:02 Ответить
Самое время сносить МАФы - больше нечем заняться. Думают о своих карманах, чем о людях. Что же это творится?!!!!!
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15.11.2022 17:05 Ответить
люди годують родини, роюлять малий бізнес, щось платять в бюджет
що з ними робити???
не легалізувати МАФи не підтримати ФОПів
а знести накуй все...
це дуже розумно та патріотично,
особливо зараз
а для чого???
1. війна війною а зайди, вклонися, віддай дань....
2 ринок повинні захопити супер-гіпермаркети.
більше пояснень нема.
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15.11.2022 17:53 Ответить
На их містах появятся кисеты терехова. Уж как он натыкал их по городу ,такие кому ещё не удавалось . Этот парень своего не упустит. Давай , Зеленский , награждай его ещё !!
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15.11.2022 18:34 Ответить
Буде як у Дніпрі, ми вже це проходили. Зносять мафи а на їх місці з'являться каркасні магазини в яких аренда виросте в п' ять разів. А саме головне кому вони належать, в Дніпрі це власність мера Філатова.
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15.11.2022 18:49 Ответить
Терехов цап , так українську і не опанував, як азіров кривосіся.Терехов, прислухайся: тебе кернєс до себе кличе.
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15.11.2022 19:43 Ответить
 
 