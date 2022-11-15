Терехов начал массовый снос МАФов в Харькове. Демонтируют более 100 киосков. ДОКУМЕНТЫ

В Харькове пойдут под снос более 100 торговых киосков, летних кафе и других малых архитектурных форм во всех районах города

Об этом пишет сайт "Думка", ссылаясь на тексты решений Исполкома Харьковского горсовета, принятые в последние месяцы.

Согласно документам, около сотни МАФов признаются "самовольно установленными и незаконными", на основании чего Департамент инспекционной работы Харьковского горсовета получил распоряжение демонтировать эти объекты. Речь идет о торговых точках во всех районах Харькова.

В тоже время, как заявляют предприниматели, исполком под руководством Игоря Терехова считает незаконными и те МАФы, владельцы которых не могут оплатить тарифы за аренду земли, которые остались на довоенном уровне, несмотря на то, что малый бизнес понес от военных действий и обстрелов огромные убытки. Многие киоски сгорели в пожарах после обстрелов вместе с товарами, многие не могли работать большую часть времени с 24 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели Харькова, ведущие бизнес с МАФами, вынуждены платить КП "Современный город" арендную плату в полном объеме по довоенным тарифам, даже если киоск пострадал или был уничтожен обстрелами.

По мнению представителей малого бизнеса, городская власть просто пользуется ситуацией, чтобы уничтожить большую часть малого бизнеса, чтобы таким образом расчистить рынок для подконтрольных предпринимателей.