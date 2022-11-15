Кулеба о массированном обстреле Украины: Хватит предлагать нам принять российские ультиматумы, террор можно остановить только силой нашего оружия

Российский террор можно остановить только силой оружия, поэтому не стоит предлагать Украине принять российские ультиматумы.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия должна сказать о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", говорится в сообщении.

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