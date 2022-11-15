Кулеба о массированном обстреле Украины: Хватит предлагать нам принять российские ультиматумы, террор можно остановить только силой нашего оружия
Российский террор можно остановить только силой оружия, поэтому не стоит предлагать Украине принять российские ультиматумы.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Российские ракеты сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия должна сказать о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", говорится в сообщении.
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+6 Bob Fayn
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На приклад Мальцев який з 2006 років проти Пу не може отримати політичного притулку НІДЕ в ЕС... а в РФ він терорист №35...
Тобто план який ми не бачимо чи не розуміємо виконується в повній мірі...
Ні - а значить нація наша на колінах окупації одного з очільників "смотрящих".
Політиків ми не маємо, тільки "говорящие голови", такі собі олов'яні на мотузочках... яких посмикує Беня та Ко.
Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?
Нет воли?
Нет лидеров?
Нет совести?
Что-то явно отсутствует.