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Новости Война
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Кулеба о массированном обстреле Украины: Хватит предлагать нам принять российские ультиматумы, террор можно остановить только силой нашего оружия

кулеба

Российский террор можно остановить только силой оружия, поэтому не стоит предлагать Украине принять российские ультиматумы.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты сейчас убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что Россия должна сказать о мирных переговорах. Хватит предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в г. Ривне, - мэр Третяк

обстрел (27672) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
ну? шо там G20? миротворці паперові.підписали озабоченності? дупу в морі помочили?
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15.11.2022 16:56
+3
Так ніззя американці не дають добро, та і ракет теж.
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15.11.2022 16:57
+3
Сколько еще ракет должно прилететь в жилые дома Украины, чтобы международный трибунал начал свою работу, путинский режим был признан террористическим, военные преступники были заочно осуждены, объявлены в международный розыск и стали в очередь на ликвидацию?

Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?

Нет воли?

Нет лидеров?

Нет совести?

Что-то явно отсутствует.
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15.11.2022 17:10
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Неужели полетят ракеты или что нибудь в ответ?😁
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15.11.2022 16:53 Ответить
Так ніззя американці не дають добро, та і ракет теж.
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15.11.2022 16:57 Ответить
Якщо Штати не хочуть, щоб Україна завдавала ракетних ударів по території лаптєрейха, то логічно було би тоді швидко і масово забезпечити Україну системами ПВО/ПРО по ленд-лізу, щоб ми мали можливість збивати ті цапські ракети, зберігаючи наші життя та інфраструктуру. А після війни забрали би назад свої Петріоти, ну або ми з часом виплатили би. До того ж ПВО/ПРО - це зброя захисту, а не нападу.
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15.11.2022 18:36 Ответить
Маєте рацію, плани ФРС/НКВД збігаються - геноцид за "15 млн" на СНГ.... такий план більше 300 років впроваджується, зараз фінальна стадія... У нас 8 років "війна" - а кордони відкриті, мобілізація в московії - кордони також відкриті, тобто ВСЕ роиться щоб розбіглись та не захищали своїх земель від геноциду...

На приклад Мальцев який з 2006 років проти Пу не може отримати політичного притулку НІДЕ в ЕС... а в РФ він терорист №35...

Тобто план який ми не бачимо чи не розуміємо виконується в повній мірі...
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15.11.2022 18:41 Ответить
це що, якісь теорії заговору? )
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15.11.2022 18:50 Ответить
"наше оружіє"... Гарпун Нептун Вільха є наявності х10 000?
Ні - а значить нація наша на колінах окупації одного з очільників "смотрящих".
Політиків ми не маємо, тільки "говорящие голови", такі собі олов'яні на мотузочках... яких посмикує Беня та Ко.
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15.11.2022 18:38 Ответить
ну? шо там G20? миротворці паперові.підписали озабоченності? дупу в морі помочили?
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15.11.2022 16:56 Ответить
Нажми CAPS LOCK, плохо видно. Да и самому легче будет найти свое чтобы перечитывать
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15.11.2022 17:07 Ответить
а кто тебе предлагал ультиматумы, болванчик?
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15.11.2022 17:03 Ответить
Сколько еще ракет должно прилететь в жилые дома Украины, чтобы международный трибунал начал свою работу, путинский режим был признан террористическим, военные преступники были заочно осуждены, объявлены в международный розыск и стали в очередь на ликвидацию?

Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?

Нет воли?

Нет лидеров?

Нет совести?

Что-то явно отсутствует.
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15.11.2022 17:10 Ответить
А что если их (Запада) цель совсем не вот, в чём себя некоторые смогли убедить !?
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15.11.2022 17:30 Ответить
Кулеба має таку зброю щоб завдавати ударів по московскій житловій інфраструктурі?
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15.11.2022 17:51 Ответить
"Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів!"

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15.11.2022 18:15 Ответить
K bolshomu sozhaleniju Ukrainu pomogajut tolko dlja osljablenija moskovii. Malenkije kak mogut no bolshije sidjat, slozhav rukova. Segodnja Ukraina vojujet za svobodu vsei Evropy no ta-zhe Evropa ne tshuvstvujet/ zhelajet uznavat togo. Sravnit so vtoroi mirovoi? Nikak. Pomogali rezko i opredeljonno, raznyh sammitov gde utshastvujut obe storony, ne ustroili. A mozhet moskovija na stol svetaja dlja nekotoryh stran voobshe? Sralin ved byl Djadja Dzo- v USA, a ne tshelovek, ubivajushii milliony i do voiny.
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15.11.2022 18:35 Ответить
Prosto nado tshitat knigu finskogo maiora Haudamäki: Finljandija v tsentre shtorma- i do segodnjashnego jasno, kto komu drug.
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15.11.2022 18:39 Ответить
А хто вам пропонував ультиматуми кацапи? Кореспонденти газет, чи підконтрлольні кацапам країни? Президент США, Канцлер Шольц, особливо Канада і Англія іншої думки. Навіщо впихувати у вуха наріду брехню? Так краще виглядати, мов нас заставляли, а ми не пішли? Не памятаєте, хто "ввідвигав кордони з росією"? А хто давав сепарам концерти в Горлівці?
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15.11.2022 20:26 Ответить
"...терор можна зупинити лише силою нашої зброї .." Кулебін язик, вечірні гундосики Боневтіка, катки та асфальтоукладачі, мабудь це Кулеба мав на увазі? Бо все інше, зброя надана нашими партнерами, куплена волонтерами, та відновлена при клятім баризі.
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16.11.2022 06:40 Ответить
 
 