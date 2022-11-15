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Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей. ФОТОрепортаж

Местные власти в Бородянке Киевской области собираются демонтировать и сохранить два граффити, созданных легендарным уличным художником Бэнкси, а в будущем передать их в музей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

"Мы его должны сохранить для того, чтобы показывать людям. Мы сейчас хотим найти пути, чтобы его загрунтовать и поместить где-нибудь в более безопасное место. И закрыть для того, чтобы потом выставить в музей", - рассказал он.

В Бородянке Бэнкси нарисовал два граффити: маленького мальчика, который бросает на пол взрослого дзюдоиста (дзюдо занимается президет РФ Владимир Путин. – Ред.) и девочку-акробатку.

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Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 01Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 02

Георгий Ерко рассказал, что рисунок с дзюдоистом сделан на кирпичной стене, покрытой штукатуркой. Демонтировать его и сохранить легче, чем рисунок девочки-акробатки.

"Девочка-акробат, которую он нарисовал на стенах нашего разрушенного дома, там гораздо сложнее будет ее сохранить и вырезать, потому что дом на сегодняшний день стоит в аварийном состоянии, и он у нас идет под снос. ... Надо изучить вопрос, как я уже говорил, что касается демонтажа этих плит и многоэтажного дома", - говорит и.о. главы поселкового совета.

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Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 03

По словам Ерко, рисунки привлекают внимание прохожих, люди подходят к ним, фотографируют.

"Он (художник Бэнкси. - Ред.) привлек на некоторое время еще внимание к нашему маленькому городку. Для того, чтобы люди видели разрушения, которые нанесли нам российские войска. Чтобы видели, что Бэнкси несет мир, наслаждение и творчество, а россияне принесли смерть и разруху", - подытожил Ерко.

Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 04
Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 05
Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 06

Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 02Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 08
Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей 09

граффити (34) искусство (253) Киевская область (4187) Бородянка (66) художник Бэнкси (14)


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Топ комментарии
+2
Цегляна стіна розвалиться. А бетонні плити потребують потужної техніки.
Краще запросити фотографів і відзняти при різному освітленні.
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15.11.2022 16:58
+2
ТОЧНО!!! щоб ми без вас робили!
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15.11.2022 17:08
+2
Otshen silnyje kartinki. Odin pro vsju Ukrainu v polititsheskom smysle a VSU -eto paren, pokazavshii put medvedjevyh v sled koroblja. ..
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15.11.2022 18:17
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Цегляна стіна розвалиться. А бетонні плити потребують потужної техніки.
Краще запросити фотографів і відзняти при різному освітленні.
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15.11.2022 16:58 Ответить
ТОЧНО!!! щоб ми без вас робили!
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15.11.2022 17:08 Ответить
ой, блд..чого від твоїх порад зуби ниють?
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15.11.2022 17:25 Ответить
Таким язикатим зуби часто вибивають.
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15.11.2022 17:44 Ответить
ти блд налякав мене)))
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15.11.2022 18:25 Ответить
Просто передбачив.
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15.11.2022 18:48 Ответить
Придётся осторожно вырезать.
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15.11.2022 17:17 Ответить
так, балерина взагалі частково на торці перпиндикулярної стіни нанесена...А фрагмент цегляної стіни мабуть зафіксують стяжками з 4-х кутів і просто покладуть на щит
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15.11.2022 17:28 Ответить
Говорить легко. А когда нет ни лишних денег, ни техники - 95%, что
всё просто снесут и забудут. Останутся фото.
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15.11.2022 17:55 Ответить
Otshen silnyje kartinki. Odin pro vsju Ukrainu v polititsheskom smysle a VSU -eto paren, pokazavshii put medvedjevyh v sled koroblja. ..
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15.11.2022 18:17 Ответить
 
 