Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей. ФОТОрепортаж

Местные власти в Бородянке Киевской области собираются демонтировать и сохранить два граффити, созданных легендарным уличным художником Бэнкси, а в будущем передать их в музей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал и.о. главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

"Мы его должны сохранить для того, чтобы показывать людям. Мы сейчас хотим найти пути, чтобы его загрунтовать и поместить где-нибудь в более безопасное место. И закрыть для того, чтобы потом выставить в музей", - рассказал он.

В Бородянке Бэнкси нарисовал два граффити: маленького мальчика, который бросает на пол взрослого дзюдоиста (дзюдо занимается президет РФ Владимир Путин. – Ред.) и девочку-акробатку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить. ФОТО

Георгий Ерко рассказал, что рисунок с дзюдоистом сделан на кирпичной стене, покрытой штукатуркой. Демонтировать его и сохранить легче, чем рисунок девочки-акробатки.

"Девочка-акробат, которую он нарисовал на стенах нашего разрушенного дома, там гораздо сложнее будет ее сохранить и вырезать, потому что дом на сегодняшний день стоит в аварийном состоянии, и он у нас идет под снос. ... Надо изучить вопрос, как я уже говорил, что касается демонтажа этих плит и многоэтажного дома", - говорит и.о. главы поселкового совета.

Также смотрите: Вандалы в Польше осквернили муралы в поддержку Украины. ФОТОрепортаж

По словам Ерко, рисунки привлекают внимание прохожих, люди подходят к ним, фотографируют.

"Он (художник Бэнкси. - Ред.) привлек на некоторое время еще внимание к нашему маленькому городку. Для того, чтобы люди видели разрушения, которые нанесли нам российские войска. Чтобы видели, что Бэнкси несет мир, наслаждение и творчество, а россияне принесли смерть и разруху", - подытожил Ерко.











