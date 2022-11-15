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Новости Война
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На данный момент известно об одной жертве в результате ракетного удара по Киеву, - Кличко

память,світла

Оккупанты нанесли ракетные удары по жилым домам Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Киев (25659) Кличко Виталий (4650) обстрел (27672) жертва (303)


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15.11.2022 17:10 Ответить
 
 