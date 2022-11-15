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Новости Война
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Кулеба ожидает от G20 реакции на массированный ракетный обстрел Украины без "призывов к обеим сторонам"

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает реакции саммита G20 на массированный ракетный обстрел Украины российскими захватчиками.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, обойдитесь без "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - подчеркнул министр.

 Читайте также: На данный момент известно об одной жертве в результате ракетного удара по Киеву, - Кличко

G20 (300) обстрел (27672) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
а що раніше він казав нерозумного?
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15.11.2022 17:52
+11
Украине нужны дальнобойные ракеты.. Чтобы "от Москвы до самых до окраин"
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
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15.11.2022 17:50
+6
Єдине зважене ставлення до росіян у Українців: їх треба відправляти на концерт до Кобзона,і бажано-великою аудіторією.Інших стосунків з ними у нормальних людей і бути не може.
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15.11.2022 17:51
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Нарешті Кулеба сказав щось розумне.
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15.11.2022 17:50 Ответить
а що раніше він казав нерозумного?
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15.11.2022 17:52 Ответить
Кулеба - хороший дипломат.

и вообще сейчас проходит смена поколений в политике Украины- и это хорошо. А вот в раше маразматики у власти , включая Лаврова . Там уже к психиатраМ надо ходить , а не в политику играть
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15.11.2022 17:58 Ответить
А який сенс у цьому? Там на джі 20 друзі хутіна. А ті, що не друзі, вони й так все знають давно.
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15.11.2022 18:01 Ответить
Не тошните ! Нужно бить во Все колокола постоянно ,напоминая всем ,что время очнутся и задавить эту РАШИСТСКУЮ ГИДРУ ВСЕМ МИРОМ
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15.11.2022 18:19 Ответить
Украине нужны дальнобойные ракеты.. Чтобы "от Москвы до самых до окраин"
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
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15.11.2022 17:50 Ответить
цитуєте россайт?)

та то ссиль на пісню була, чи на Булгакова?
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15.11.2022 17:53 Ответить
Єдине зважене ставлення до росіян у Українців: їх треба відправляти на концерт до Кобзона,і бажано-великою аудіторією.Інших стосунків з ними у нормальних людей і бути не може.
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15.11.2022 17:51 Ответить
руйнує..вбиває мирних громадян - оце повинно проходити червоною ниткою..розламали залізячча й бетон - пофіг, а ось люди..
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15.11.2022 17:52 Ответить
нічого не пофіг, бо так договоримся, що щось можна, а щось ні. За все має бути відповідь. За життя людей в першу чергу.
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15.11.2022 17:56 Ответить
то я й кажу, спочатку люди
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15.11.2022 18:12 Ответить
а..в цьому місці мені повинно бути соромно, так?

я ж тобі не тикала, довбаком не називала..чому ж до мене така неповага? тому що киянка, і що тебе в моєму пості так вкозлило??? те що не можна вбивати людей??? чи читати не вмієш??
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15.11.2022 18:11 Ответить
ту тоді Вам до лікаря.

шукайте проданезбіжжя, куди пішла енергетика,хтосидить у бункері..ну і відосики дивіться від омана найвеличніного гундоса першого
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15.11.2022 18:25 Ответить
Извинитесь за хамство перед Мариной ‼️
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15.11.2022 18:28 Ответить
вибачаюсь, до мене дійшло, що воно написало
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15.11.2022 18:30 Ответить
вчи українську, бидлокаціпня. КПІ - там благородно посилають, не сумуй.
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15.11.2022 18:44 Ответить
в мене подруг зовсім немає)) я й так без світла, воду на замовлення, тепло непотрібне. ще питання?

а, я з рідними у Києві..закарбуйте на своєму столику
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15.11.2022 18:28 Ответить
лікуйтесь..хоча ваш випадок..
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15.11.2022 18:32 Ответить
Ну в тебе нулями в табло мабудь. Козломордий, ти береги сплутав. Хоч один приклад, де я прильотам раділа. Ти хвора бидлота.
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15.11.2022 18:47 Ответить
точно кацап..а як питну воду отримати?я ж не басейн 30х20 метрів заповнювала.

про все інше, ти, заднєприводноє, отримаєш своє..дитя років 12, яке фрапсить на фотки й балдіє з кончекозловських своїх текстів
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15.11.2022 18:58 Ответить
За хамство
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15.11.2022 18:54 Ответить
Вбити хутина ‼️‼️‼️ Як Каддафі - парасолькою у дупу
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15.11.2022 17:55 Ответить
Не як Кадафі! А от думка про парсольку цікава!
Автомат з міцними пружинами,всунути і натиснути "розкрити" ....
Вірусне відео точно буде!
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15.11.2022 18:16 Ответить
как Усаму бен Ладена или ******** можно только в воздухе подорвать , оно совсем недавно перелетало ! У США есть высокоточнейшее оружие , было -бы желание ! И разведка ( знали точно о начале войны в Украине)
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15.11.2022 18:26 Ответить
ну є інший варіант..робити, як НКВС..виводити на розтріл, чи суди..стріляти над вухом..щось таке..
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15.11.2022 18:34 Ответить
Не парасолькою, а кривым осиновым кодом.
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15.11.2022 18:03 Ответить
колом
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15.11.2022 18:05 Ответить
 
 