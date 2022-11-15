Кулеба ожидает от G20 реакции на массированный ракетный обстрел Украины без "призывов к обеим сторонам"
Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает реакции саммита G20 на массированный ракетный обстрел Украины российскими захватчиками.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, обойдитесь без "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - подчеркнул министр.
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+12 Alex K #323845
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и вообще сейчас проходит смена поколений в политике Украины- и это хорошо. А вот в раше маразматики у власти , включая Лаврова . Там уже к психиатраМ надо ходить , а не в политику играть
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
та то ссиль на пісню була, чи на Булгакова?
я ж тобі не тикала, довбаком не називала..чому ж до мене така неповага? тому що киянка, і що тебе в моєму пості так вкозлило??? те що не можна вбивати людей??? чи читати не вмієш??
шукайте проданезбіжжя, куди пішла енергетика,хтосидить у бункері..ну і відосики дивіться від омана найвеличніного гундоса першого
а, я з рідними у Києві..закарбуйте на своєму столику
про все інше, ти, заднєприводноє, отримаєш своє..дитя років 12, яке фрапсить на фотки й балдіє з кончекозловських своїх текстів
Автомат з міцними пружинами,всунути і натиснути "розкрити" ....
Вірусне відео точно буде!