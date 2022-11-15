Кулеба ожидает от G20 реакции на массированный ракетный обстрел Украины без "призывов к обеим сторонам"

Глава МИД Дмитрий Кулеба ожидает реакции саммита G20 на массированный ракетный обстрел Украины российскими захватчиками.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, обойдитесь без "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - подчеркнул министр.

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