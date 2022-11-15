РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12110 посетителей онлайн
Новости Война
5 512 19

На саммите G20 России четко дали понять, что война в Украине неприемлема и должна прекратиться, - Шольц

олаф,шольц

Пора России понять необходимость завершить войну и вывести свои войска с территории Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя первый день дискуссий в рамках саммита G20 в Индонезии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас важно, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну и вывела свои войска. Это основа для достижения ситуации, в которой можно говорить о мире, но это не будет мир под диктовку России. Украина этого не воспримет, но – можно сказать сегодня – и мировое сообщество тоже… В конце концов, должен наступить момент, когда Россия увидит и признает, что ей нужно выйти из этой ситуации сейчас. Одно требование – вывод войск", - сказал Шольц.

По его словам, на саммите России четко дали понять, что эта захватническая война не приемлема, и необходимо внимательно рассмотреть ее влияние на остальной мир с точки зрения угрозы голода и цен на энергоносители и сделать все, чтобы предотвратить это негативное влияние. В то же время, было четко заявлено о недопустимости использования ядерного оружия.

Читайте также: Кулеба ожидает от G20 реакции на массированный ракетный обстрел Украины без "призывов к обеим сторонам"

Шольц заявил, что участники саммита имеют консенсус по этим вопросам. В то же время, он признал, что в мире "существуют и другие взгляды".

По мнению главы немецкого правительства, важно продолжение диалога, контактов и разговоров со всеми, в том числе с Россией, даже если стороны видят ситуацию по-разному.

Напомним, саммит G20 проходит 15-16 ноября на Бали. Участие в нем принимают главы государств и правительств наиболее мощных экономик мира. Россия представлена ​​министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Читайте также: Премьер Индии Моди призвал к переговорам и прекращению огня в Украине

Автор: 

G20 (300) россия (96038) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Чітко - це якби кацапська делегація була арештована, як терористи. В все інше - дурне патякання.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:03
+8
Путін також чітко дав відповідь у розмірі 100ракет, а ви продовжуйте своє бла-бла-бла.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:10
+7
Я вважав його розумнішим. Він так і не зрозумів що таке кацапи.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чітко - це якби кацапська делегація була арештована, як терористи. В все інше - дурне патякання.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:03 Ответить
Так немає поки юридичних підстав. Коли справу зберуть, тоді лошадка зі своєю алкашкою не будут кататися по світу.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:06 Ответить
В самому розпалі. Як її можна припинити ?
Допомагайте військами.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:03 Ответить
Я вважав його розумнішим. Він так і не зрозумів що таке кацапи.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:04 Ответить
Та все він розуміє... Тільки контракт із газпромом (з відкритою датою) вже давно підписаний...
показать весь комментарий
15.11.2022 18:56 Ответить
Путін також чітко дав відповідь у розмірі 100ракет, а ви продовжуйте своє бла-бла-бла.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:10 Ответить
Кількість ракет пропорційна кількості "понять". Чим більше "понятій", тим більше можна ракет.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:00 Ответить
Як тільки настох....ли їхні занепокоєння! Краще б пару гаубиць підкинули!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:12 Ответить
А чому не можете взяти своїх сотню САУ "Богдана", де вони? Чому готові критикувати німців і цим відводити удар від наших, які цього не робили? Що у німців війна і в них немає гаубиць? Та ні, німці в НАТО і ще навіть мають свої, а ми під час війни будували дороги.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:44 Ответить
Ваши "дали понять" - это до пи@ды дверца. Нужно больше оружия, а не в час по чайной ложке.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:13 Ответить
щось на морді коняки лаврова не видно слідів зрозуміння.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:17 Ответить
Срать ***** хотело на все ваши дали понять.,.пока не будет адекватной ответки по мордора..***** не успокоится!
показать весь комментарий
15.11.2022 18:29 Ответить
Удар по Москве промоит мозги, если они остались.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:30 Ответить
Шольц, вы там конечно говорить должны, работа у вас такая, но ты бы лучше дома взял за горло производителей и ускорил выпуск Iris. А еще лучше запустили бы по максимуму штук так на ....надцать систем. А потом хоть 24 часа в сутки на поговорить.
показать весь комментарий
15.11.2022 19:30 Ответить
Відповідав вже безліч раз і Вам відповім. Чому Шольц має турбуватися за ППО України? Чому німці мають виробляти для нас гармати? У Вас і нашого Президента було більше 3-х років, щоб робити і гармати і системи ППО, то чому він їх не зробив? Чому час і гроші зарив в асфальт? Про це не думали, чи краще хай будуть винні німці, французи, США?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:19 Ответить
Попробую об'яснить.... Этого беспринципного зверя вырастил и воспитал коллективный Запад. Если бы не жевали сопли когда кацапы вперлись в Приднестровье, не было бы Грузии, да и много чего бы не было. Даже в 2014 году если бы не ввели смешные санкции за Крым и еще 8 лет не кормили страну-уродину, сейчас не творился бы этот ужас в Украине. Так что вооружение - это минимум того, что Запад должен и может дать. Оркостан - это проблема не только украинцев. Не открою наверное большой секрет, но лучше иметь за спиной такого партнера как Турция, которая наплевала на пуйло и выперла его с его хотелками из Карабаха. А сейчас, два года спустя сделала из него шута в Самарканде и показала всему миру как надо говорить с питерским подонком из подворотни. Пока эта недострана не будет подыхать с голоду как в 90-е годы, они ничего не поймут и будут постоянной угрозой соседям. Да и после этого нужно поколение, чтобы из стада сделать подобие людей.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:55 Ответить
Ну такі "беззубі" як і їх заяви.
показать весь комментарий
16.11.2022 05:04 Ответить
 
 