На саммите G20 России четко дали понять, что война в Украине неприемлема и должна прекратиться, - Шольц
Пора России понять необходимость завершить войну и вывести свои войска с территории Украины.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя первый день дискуссий в рамках саммита G20 в Индонезии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас важно, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну и вывела свои войска. Это основа для достижения ситуации, в которой можно говорить о мире, но это не будет мир под диктовку России. Украина этого не воспримет, но – можно сказать сегодня – и мировое сообщество тоже… В конце концов, должен наступить момент, когда Россия увидит и признает, что ей нужно выйти из этой ситуации сейчас. Одно требование – вывод войск", - сказал Шольц.
По его словам, на саммите России четко дали понять, что эта захватническая война не приемлема, и необходимо внимательно рассмотреть ее влияние на остальной мир с точки зрения угрозы голода и цен на энергоносители и сделать все, чтобы предотвратить это негативное влияние. В то же время, было четко заявлено о недопустимости использования ядерного оружия.
Шольц заявил, что участники саммита имеют консенсус по этим вопросам. В то же время, он признал, что в мире "существуют и другие взгляды".
По мнению главы немецкого правительства, важно продолжение диалога, контактов и разговоров со всеми, в том числе с Россией, даже если стороны видят ситуацию по-разному.
Напомним, саммит G20 проходит 15-16 ноября на Бали. Участие в нем принимают главы государств и правительств наиболее мощных экономик мира. Россия представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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