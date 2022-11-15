Львов и три района Львовщины остались без электроэнергии после ракетного обстрела, - ОВА
Львов и части Яворовского, Золочевского и Червоноградского районов Львовской области остались без электроэнергии после ракетного обстрела РФ.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензо.НЕТ.
"Масштабы ситуации специалисты смогут оценить по окончании воздушной тревоги", – написал Козицкий в телеграм-канале.
В результате ударов по территории Львовской области мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.
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в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......