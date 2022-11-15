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Новости Война
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Львов и три района Львовщины остались без электроэнергии после ракетного обстрела, - ОВА

львів

Львов и части Яворовского, Золочевского и Червоноградского районов Львовской области остались без электроэнергии после ракетного обстрела РФ.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензо.НЕТ.

"Масштабы ситуации специалисты смогут оценить по окончании воздушной тревоги", – написал Козицкий в телеграм-канале.

В результате ударов по территории Львовской области мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.

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Автор: 

Львов (4597) энергетика (2566) Тарифы на электроэнергию (2173) Львовская область (2929)


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Шо звірі кацапські, не можете Україну на полі бою перемогти, так мирні міста обстрілюєте ? Гинуть жінки, діти! Старі люди! Шо ж ви за плем'я таке дике і без всякої совісті і моралі? Погибель на ваші голови за це!
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15.11.2022 18:12 Ответить
Та они не звери. Они намного хуже. Зверь просто хочет выжить и делает все необходимое для этого. Кацапы делают зло ради удовольствия, вот как обезьяны-шимпанзе могут поймать кота, затем начать издеваться над ним и швырять его с большой высоты и радостно гоготать при этом всем стадом. Тоже самое и кацапы. Посмотрите на любого кацапа: он сегодня визжит от удовольствия, что кому-то стало плохо. Чтобы другие страдали так же, как страдают эти тупые, ленивые, безынициативные и трусливые людишки. Хорошие русские-либералы только для вида сделают грустное лицо, с трудом сдерживая наслаждения от величия собственной нации, иначе мало ли кормушку из ЕС прикроют, ну и формально примазываются для вида якобы они тоже против *****.
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15.11.2022 18:23 Ответить
Там совiстi нема.. Як моя прабабця казала,що москаль може двi речi робити-вбивати й брехати. То всю iсторiю так було.... В багатьох украiнцiв просто було знищено iсторичну память розмовами "про адин народ"... Може, прозрiли?
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15.11.2022 18:19 Ответить
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15.11.2022 18:38 Ответить
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15.11.2022 19:09 Ответить
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15.11.2022 18:40 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
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15.11.2022 19:31 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:10 Ответить
 
 