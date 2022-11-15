Мэр Днепрорудного Матвеев и заместитель мэра Энергодара Самойдюк живы, но в плену оккупантов, - ОВА
Мэр оккупированного Днепрорудного и первый заместитель городского головы Энергодара в Запорожской области находятся в плену, но они живы.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они в заложниках – и мэр Днепрорудного Евгений Матвеев и первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. Есть информация, что они живы. В сложных условиях. Люди с марта в заложниках. К сожалению, на обмен их не выставляют и не отдают", - сказал он.
Что касается ситуации по области, то за сутки было 111 обстрелов по линии столкновения. Это примерно на треть больше, чем за предыдущие сутки. Из общего количества – 56 обстрелов были нанесены по гражданской инфраструктуре. Один человек погиб, разрушены более двух десятков помещений.
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