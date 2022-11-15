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Новости Война
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Мэр Днепрорудного Матвеев и заместитель мэра Энергодара Самойдюк живы, но в плену оккупантов, - ОВА

енергодар

Мэр оккупированного Днепрорудного и первый заместитель городского головы Энергодара в Запорожской области находятся в плену, но они живы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они в заложниках – и мэр Днепрорудного Евгений Матвеев и первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк. Есть информация, что они живы. В сложных условиях. Люди с марта в заложниках. К сожалению, на обмен их не выставляют и не отдают", - сказал он.

Что касается ситуации по области, то за сутки было 111 обстрелов по линии столкновения. Это примерно на треть больше, чем за предыдущие сутки. Из общего количества – 56 обстрелов были нанесены по гражданской инфраструктуре. Один человек погиб, разрушены более двух десятков помещений.

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плен (2627) Запорожская область (3172) пленные (2168) Старух Александр (145)


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На кафыровцев менять будут, понятное дело. Надо бы отправить зеленых человечков куда-то на Каспий, споймать какую-то сходку у озера (где они будут пить алкоголь и жрать свинину, мусульмане так называемые) и всех похитить в лучших чеченских традициях, вывезти на лодках через Азербайджан и самолетом к нам, например. Сразу всех выменяем. Чеченцы особо кукарекать не станут, просто тихо обменяют.
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15.11.2022 18:27 Ответить
 
 