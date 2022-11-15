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Новости Война
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В Виннице обесточена одна из насосных станций, жителей просят запастись водой, - горсовет

вода

Одна из водопроводных насосных станций обесточена в Виннице после ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за возможных перебоев с электроэнергией всех винничан призывают срочно позаботиться о запасе воды", - говорится в сообщении.

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Винница (729) Винницкая область (1041) обстрел (27672) водоснабжение (723)


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15.11.2022 18:29 Ответить
 
 