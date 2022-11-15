В Виннице обесточена одна из насосных станций, жителей просят запастись водой, - горсовет

Одна из водопроводных насосных станций обесточена в Виннице после ракетных обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщается в телеграм-канале Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за возможных перебоев с электроэнергией всех винничан призывают срочно позаботиться о запасе воды", - говорится в сообщении.

Читайте также: Взрывы раздаются в Винницкой области, есть попадание в объект критической инфраструктуры (обновлено)