В Виннице обесточена одна из насосных станций, жителей просят запастись водой, - горсовет
Одна из водопроводных насосных станций обесточена в Виннице после ракетных обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщается в телеграм-канале Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за возможных перебоев с электроэнергией всех винничан призывают срочно позаботиться о запасе воды", - говорится в сообщении.
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Ksenia VB
показать весь комментарий15.11.2022 18:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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