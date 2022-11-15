Из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбиты 73, из 10 "Шахедов" сбиты все, - Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты во вторник выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе, 73 ракеты и все дроны были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня уже у нас более 90 ракет подтверждено - более 90 ракет выпущено за сегодня. Кроме того, уже добавилась информация, что есть еще 10 "Шахедов"… ударных дронов-камикадзе, 10 из них уничтожено на юге Украины Воздушным командованием "Південь". И у нас неплохие результаты противовоздушной обороны… У нас из более 90 сбиты 73 ракеты. Это достаточно пристойный результат", - сказал Игнат в эфире телемарафона во вторник.

При этом он отметил, что оккупанты "превзошли" свою атаку 10 октября, когда по Украине было выпущено 84 крылатые ракеты. По словам спикера Командования ВС, тогда сбили 45 ракет. На следующий день из 28 выпущенных ракет было сбито 20, а 31 октября, когда в системе сил ПВО уже работали немецкие системы Iris-T, были сбиты 45 из 55 выпущенных оккупантами ракет. Во вторник, кроме Iris-T, атаку оккупантов отражали также недавно поступившие норвежские комплексы Nasams.

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