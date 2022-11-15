Из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбиты 73, из 10 "Шахедов" сбиты все, - Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты во вторник выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе, 73 ракеты и все дроны были сбиты силами ПВО.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня уже у нас более 90 ракет подтверждено - более 90 ракет выпущено за сегодня. Кроме того, уже добавилась информация, что есть еще 10 "Шахедов"… ударных дронов-камикадзе, 10 из них уничтожено на юге Украины Воздушным командованием "Південь". И у нас неплохие результаты противовоздушной обороны… У нас из более 90 сбиты 73 ракеты. Это достаточно пристойный результат", - сказал Игнат в эфире телемарафона во вторник.
При этом он отметил, что оккупанты "превзошли" свою атаку 10 октября, когда по Украине было выпущено 84 крылатые ракеты. По словам спикера Командования ВС, тогда сбили 45 ракет. На следующий день из 28 выпущенных ракет было сбито 20, а 31 октября, когда в системе сил ПВО уже работали немецкие системы Iris-T, были сбиты 45 из 55 выпущенных оккупантами ракет. Во вторник, кроме Iris-T, атаку оккупантов отражали также недавно поступившие норвежские комплексы Nasams.
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А мы потерпим.
Страшно было первую неделю, а теперь есть только уверенность: кацапам @#₽да!
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одна из ракет не захотела покидать родную говень
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости.
При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Ракета попала в аптеку и магазин.", - написал он в своем Telegram-канале.
АЛЕ Ж ЖИВИЙ!
Дякую ППО, дякую ЗСУ!
Мої так і кажуть (зв'язок ще дуже плохий, але основне встигли за 1-2 хвилини сказати).
А ще казали, коли кацапи ще в Херсоні були: краще під обстрілами чим «під» ціми у@бками……
🙂
Последние ракеты в унитаз сливают....ещё полгода войны и Раисю можно до Москвы гнать....у неё уже НИЧЕГО не останется от армии...
Ps; тем временем под Кремминой орки бегут..
X101 - 13 млн.
Калибр - 5млн.
90 ракет. если по сборной солянке как заявляется то это же 600-800млн$. сколько больниц и школ можно было бы построить...
@oksanetta11
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https://twitter.com/oksanetta11/status/1592586189667983361 13 мин
2 російські ракети впали у Люблінському воєводстві в Польщі Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони
Це скільки вильотів було цих сраних Ту, мабуть вильоів 10.