Над Одесщиной силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе и крылатую ракету "Калибр", - ОВА

Над территорией Одесской области силы украинской противовоздушной обороны сбили восемь дронов-камикадзе Shahed и крылатую ракету "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны над областью были сбиты восемь "Шахедов" и одна ракета "Калибр", - проинформировал Марченко.

По его словам, в некоторых громадах Одесской области отсутствует свет, но власти и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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