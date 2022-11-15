Над Одесщиной силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе и крылатую ракету "Калибр", - ОВА
Над территорией Одесской области силы украинской противовоздушной обороны сбили восемь дронов-камикадзе Shahed и крылатую ракету "Калибр".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны над областью были сбиты восемь "Шахедов" и одна ракета "Калибр", - проинформировал Марченко.
По его словам, в некоторых громадах Одесской области отсутствует свет, но власти и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Топ комментарии
+4 Алекс Петров #481149
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показать весь комментарий15.11.2022 20:38 Ссылка
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тобто при наявності гарної мотивації все стає можливим)
на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню