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Над Одесщиной силы ПВО сбили восемь дронов-камикадзе и крылатую ракету "Калибр", - ОВА

дрон,іран

Над территорией Одесской области силы украинской противовоздушной обороны сбили восемь дронов-камикадзе Shahed и крылатую ракету "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны над областью были сбиты восемь "Шахедов" и одна ракета "Калибр", - проинформировал Марченко.

По его словам, в некоторых громадах Одесской области отсутствует свет, но власти и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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Автор: 

обстрел (27672) Одесская область (3626)


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Топ комментарии
+4
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ВОЇНАМ ППО! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ КЛЯТЮЩИМ!
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15.11.2022 20:13
+2
Ілюзій звісно не треба але прикриття Одеси надійніше ніж в решті українськіх міст, IRIS-T боронить "зерновий коридор", щоб там не казали
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15.11.2022 20:36
+2
доречі хто не бачив https://twitter.com/taxfreelt/status/1591871877613760512

на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню
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15.11.2022 20:38
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завдячуючи "зерновим коридорам" Одеса доволі надійно прикрита

тобто при наявності гарної мотивації все стає можливим)
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15.11.2022 20:08 Ответить
Скажу так, одночасно, як на Київ, така кількість ракет на Одесу не летіла. Тому... я в Одесі, але у мене жодних ілюзій.
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15.11.2022 20:16 Ответить
Ілюзій звісно не треба але прикриття Одеси надійніше ніж в решті українськіх міст, IRIS-T боронить "зерновий коридор", щоб там не казали
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15.11.2022 20:36 Ответить
До того ж частину електроенергії, що йде в Одесу придеться віддавати на північ та захід. Тому нас чекає таке саме.
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15.11.2022 20:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TfHZ5P5ciyk&pbjreload=102 Нас не зламати!!!!
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15.11.2022 20:09 Ответить
доречі хто не бачив https://twitter.com/taxfreelt/status/1591871877613760512

на півдні загон ЗСУ зходу вступає в бій і жене з позиції ВСЮ кацапню
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15.11.2022 20:38 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ВОЇНАМ ППО! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ КЛЯТЮЩИМ!
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15.11.2022 20:13 Ответить
чуть не обхезался когда ракета нашей ПВО над домом пролетела...
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15.11.2022 21:30 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:07 Ответить
 
 