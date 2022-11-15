"Каждая падающая на Украину бомба затрагивает Молдову и ее народ", - глава МИД Попеску

Вследствие сегодняшнего ракетного удара России по Украине свет исчезает и в Молдове. Власть соседнего государства возмущена очередным террором РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Часть Молдовы испытывает сбои в электроснабжении из-за того, что российские ракеты попали в украинские города и жизненно важную инфраструктуру", - написал министр.

По его словам, каждая падающая на Украину бомба также затрагивает Молдову и ее народ.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушения", – добавил Попеску.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате массированной ракетной атаки 15 ноября несколько крупных украинских городов остались без света. А в некоторых населенных пунктах Молдовы тоже исчезла электроэнергия. Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии.