"Каждая падающая на Украину бомба затрагивает Молдову и ее народ", - глава МИД Попеску
Вследствие сегодняшнего ракетного удара России по Украине свет исчезает и в Молдове. Власть соседнего государства возмущена очередным террором РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
"Часть Молдовы испытывает сбои в электроснабжении из-за того, что российские ракеты попали в украинские города и жизненно важную инфраструктуру", - написал министр.
По его словам, каждая падающая на Украину бомба также затрагивает Молдову и ее народ.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушения", – добавил Попеску.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате массированной ракетной атаки 15 ноября несколько крупных украинских городов остались без света. А в некоторых населенных пунктах Молдовы тоже исчезла электроэнергия. Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии.
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"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
кстати молдаване беспредел в украине не устраивают.
в отличий от мышебратьев, многие из которых, с христоматийными "украинскими" фамилиями выносят целые города.
что Попеску что Спыну личности с очень хорошим образованием и честные и порядочные политики которые не воруют и делают своё дело на своих местах
фамилии по чем????
Вот вам и результат безнаказанности влупили по Польше ракетой и убили 2 х человек.
теперь все получат как звиздец так и эскалацию.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid023faeMYz9vzFLmx4nJbSHu3CqFE3inaNiKH4rorAcw4foZWEPtmZM1N2MpatMREVhl?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·
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