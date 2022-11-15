РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11863 посетителя онлайн
Новости
3 489 18

"Каждая падающая на Украину бомба затрагивает Молдову и ее народ", - глава МИД Попеску

молдова

Вследствие сегодняшнего ракетного удара России по Украине свет исчезает и в Молдове. Власть соседнего государства возмущена очередным террором РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Часть Молдовы испытывает сбои в электроснабжении из-за того, что российские ракеты попали в украинские города и жизненно важную инфраструктуру", - написал министр.

По его словам, каждая падающая на Украину бомба также затрагивает Молдову и ее народ.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушения", – добавил Попеску.

Читайте также: В Молдове - антиправительственные протесты. Власть говорит, за ними стоит РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате массированной ракетной атаки 15 ноября несколько крупных украинских городов остались без света. А в некоторых населенных пунктах Молдовы тоже исчезла электроэнергия. Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии.

Автор: 

Молдова (1884) обстрел (27672) Украина (45002) Тарифы на электроэнергию (2173)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Нам бы тот запас БК с того склада - был бы очень кстати. Там советского дерьма для градов и ураганов хоть попеской жуй. Хоть и состояние его техническое вызывает вопросы. Но это уже совсем другая история
показать весь комментарий
15.11.2022 20:11
+3
Тогда есть предложение:
"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
показать весь комментарий
15.11.2022 20:09
+2
Больше некому было прокоментировать? Ну прям как анекдот, чесс слово
показать весь комментарий
15.11.2022 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тогда есть предложение:
"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
показать весь комментарий
15.11.2022 20:09 Ответить
Нам бы тот запас БК с того склада - был бы очень кстати. Там советского дерьма для градов и ураганов хоть попеской жуй. Хоть и состояние его техническое вызывает вопросы. Но это уже совсем другая история
показать весь комментарий
15.11.2022 20:11 Ответить
там все гнилое и трухлявое, 30 лет пролежавшее черт знает в каких условиях. Один снаряд из 20 если выстрелит, и то не факт. Кремль использует склады в Колбасной как один из "весомых" предлогов для постоянной дислокации своего окуппационного контингента в Трындецстровье. А по факту нечего ему уже там делать, так как все там на списание и на утилизацию.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:03 Ответить
другая история? якщо стріляти неякісним бк, може й трагедія статися, то тільки русскіє так роблять, "на авось", що б це не означало.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:14 Ответить
Больше некому было прокоментировать? Ну прям как анекдот, чесс слово
показать весь комментарий
15.11.2022 20:10 Ответить
Ще ви не бачили мамалижники, смаленого вовка
показать весь комментарий
15.11.2022 20:17 Ответить
у них там вообще веселуха с фамилиями: "спыну", "попеску" помешанные на частях тела, только и делают, что лезут в политику
показать весь комментарий
15.11.2022 20:29 Ответить
нормальные фамилии, что вам не нравится. на молдавско-румынском слово "popa"(лат) означает поп, священник. а "spinu" - крючок, колючка.
кстати молдаване беспредел в украине не устраивают.
в отличий от мышебратьев, многие из которых, с христоматийными "украинскими" фамилиями выносят целые города.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:07 Ответить
Вата
что Попеску что Спыну личности с очень хорошим образованием и честные и порядочные политики которые не воруют и делают своё дело на своих местах
фамилии по чем????
показать весь комментарий
15.11.2022 22:11 Ответить
Нашёл до чего *********??
показать весь комментарий
15.11.2022 23:21 Ответить
Можно изгнать кацапов из Украины, но изгнать кацапа из тебя задача видимо нерешаемая. Типично кацапская тактика пытаться принизить кого то. Самому не стыдно?
показать весь комментарий
16.11.2022 09:26 Ответить
А може це вже напад на Європу, чи ще ні?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:29 Ответить
Гарна заява, але марно просити психопата зі зброєю, щоб він не стріляв
показать весь комментарий
15.11.2022 20:36 Ответить
А шо там з Польшею?! Начебто ракета впала і вбила двох людей.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:36 Ответить
"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування звучить як анегдот
показать весь комментарий
15.11.2022 20:45 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/15-november-2-rockets-suspected-of-being-fired-by-russia https://liveuamap.com/uk/2022/15-november-2-rockets-suspected-of-being-fired-by-russia

Вот вам и результат безнаказанности влупили по Польше ракетой и убили 2 х человек.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:58 Ответить
а все потому что кто то большой и серьезные в самом начале всего этого звиздеца засцал от возможной эскалации, забздел прикрыть небо и вписаться общими усилиями по серьезному против ущербного бункерного.
теперь все получат как звиздец так и эскалацию.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:36 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid023faeMYz9vzFLmx4nJbSHu3CqFE3inaNiKH4rorAcw4foZWEPtmZM1N2MpatMREVhl?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·

Для всіх кому потрібні гарні новини сьогодні, ось подивіться, що у Орбана з обличчям.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:50 Ответить
 
 