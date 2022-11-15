Учебные учреждения на Киевщине с 16 ноября до конца недели будут работать онлайн
Из-за обстрелов 15 ноября учебные учреждения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.
Как отмечается, такое решение было принято и-за ситуации с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября.
При других изменениях в учебном процессе будут информировать дополнительно.
Жителей Киевщины призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
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показать весь комментарий15.11.2022 20:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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