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Учебные учреждения на Киевщине с 16 ноября до конца недели будут работать онлайн

образование,онлайн,домашнее,удаленное

Из-за обстрелов 15 ноября учебные учреждения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.

Как отмечается, такое решение было принято и-за ситуации с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября.

При других изменениях в учебном процессе будут информировать дополнительно.

Жителей Киевщины призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

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Автор: 

Киевская область (4187) образование (2271) обстрел (27672)


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Как учиться и работать на удаленке, если есть перебои с подачей электроэнергии. В ближайшее время врядли будет такой же массовый ракетный удар как сегодня. им нужно накопить ракет, что они и делали последние 2 недели. По-этому, а смысл?
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15.11.2022 20:24 Ответить
 
 