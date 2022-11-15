Учебные учреждения на Киевщине с 16 ноября до конца недели будут работать онлайн

Из-за обстрелов 15 ноября учебные учреждения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Киевской областной государственной администрации.

Как отмечается, такое решение было принято и-за ситуации с массированными ракетными атаками, которые произошли 15 ноября.

При других изменениях в учебном процессе будут информировать дополнительно.

Жителей Киевщины призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

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