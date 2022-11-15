РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11716 посетителей онлайн
Новости Война
3 135 18

Шольц считает неприемлемым для Украины и мирового сообщества мир на условиях России

шольц

Мирное соглашение, продиктованное Россией, не будет приемлемо ни для Украины, ни для мирового сообщества.

Этот тезис будет отражен, в частности, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 15 ноября, выступая на пресс-конференции на Бали, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и выведение с территории этой страны всех российских войск.

В то же время он отметил важность постоянного диалога.

Читайте также: На саммите G20 России четко дали понять, что война в Украине неприемлема и должна прекратиться, - Шольц

Обязательным условием для его успеха станет "момент, когда Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил немецкий канцлер.

Шольц также сообщил, что за последние месяцы он не только часто говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским - "в Киеве и по телефону", но и по-прежнему снова и снова - с российским президентом Владимиром Путиным.

Автор: 

россия (96038) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Мир по російські це війна
показать весь комментарий
15.11.2022 20:55
+6
Дві гавнольоти кацапів залетіли до Польщі.
Русні 3.14зда. Амінь.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:45
+4
Не буде неприйнятною? Він точно це сказав?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не буде неприйнятною? Він точно це сказав?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:43 Ответить
Не пиши тут нічого, йолопе!
показать весь комментарий
15.11.2022 20:54 Ответить
Дві гавнольоти кацапів залетіли до Польщі.
Русні 3.14зда. Амінь.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:45 Ответить
********** это сделала ради экспереиента - усрётся запад, али нет ?!
показать весь комментарий
15.11.2022 21:33 Ответить
Ща посмотрим, шо фрицы, вместе с НАТО, запоют, а точнее сделают(адекватно). Кацапская атака закончилась серьезным нарушением границ НАТО. 2 кацапские ракеты упали в Польше, есть жертвы.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:47 Ответить
Що там з Польщею, пишуть про двох загиблих поляків.
показать весь комментарий
15.11.2022 20:47 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/15/7150699/ В Польше созывают срочную встречу комитета ...
показать весь комментарий
15.11.2022 20:50 Ответить
Оце Шольц останнім часом хоробрості сьорбнув. Дивлюсь на нього і не нарадуюсь
показать весь комментарий
15.11.2022 20:49 Ответить
Невже з меркельшею перестав спілкуватись і власними мізками почав користуватись???
показать весь комментарий
15.11.2022 20:49 Ответить
Краще про Меркельшу не пишіть, вона була не права, але вона живе в Німеччині. Що там Володя Боневтік ще рік назад казав? Які тези і меседжді були в його репертуарі? А він сьогодні президент воюючої країни, коли зі сцени обсирав Україну більше за Меркільш та інших у сотню разів.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:37 Ответить
Так то він сам казав, що консультувався з нею до останнього часу! Я ж не вигадую. Просто така зміна риторики повинна мати причину. От я й висловив одну з можливостей такої зміни.
А стосовно боневтіка, то йому ще все пригадається: і порушення Конституції та інших законів України, перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, злочинна бездіяльність, яка призвела до загибелі людей і ще багато чого іншого....
показать весь комментарий
15.11.2022 21:42 Ответить
Ну говорити можна і про таке - Ударная волна, путём нагрева среды, может вызвать экзотермическую химическую реакцию, что, в свою очередь, отразится и на свойствах самой ударной волны. Такой комплекс «ударная волна + реакция горения» носит название волны детонации. Цікаво, що було із Північними потоками-1,2?
показать весь комментарий
15.11.2022 20:50 Ответить
Мир по російські це війна
показать весь комментарий
15.11.2022 20:55 Ответить
побродил по рашаговносми... пи*дец какой-то... столько радостного визга - Украину после ракетного ада засыпали дронами... 20 объектов критической инфраструктуры стерто... пол Украины в темноте, без связи и воды... лавров осуществил виртуозную комбинацию на G20... россию должны слышать, слушать и уважать... кадыркин пригрозил.... и прочая уйня...
показать весь комментарий
15.11.2022 20:56 Ответить
Від України ж на Балі ніхто не поїхав. Ніхто там рашистам не протидіє.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:47 Ответить
Млять... Неприйнятним є існування нинішньої росії. Коли вже дійде?
показать весь комментарий
15.11.2022 21:08 Ответить
Сама так хотіла написати.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:42 Ответить
 
 