Шольц считает неприемлемым для Украины и мирового сообщества мир на условиях России
Мирное соглашение, продиктованное Россией, не будет приемлемо ни для Украины, ни для мирового сообщества.
Этот тезис будет отражен, в частности, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 15 ноября, выступая на пресс-конференции на Бали, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и выведение с территории этой страны всех российских войск.
В то же время он отметил важность постоянного диалога.
Обязательным условием для его успеха станет "момент, когда Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил немецкий канцлер.
Шольц также сообщил, что за последние месяцы он не только часто говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским - "в Киеве и по телефону", но и по-прежнему снова и снова - с российским президентом Владимиром Путиным.
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Русні 3.14зда. Амінь.
А стосовно боневтіка, то йому ще все пригадається: і порушення Конституції та інших законів України, перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, злочинна бездіяльність, яка призвела до загибелі людей і ще багато чого іншого....