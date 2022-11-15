Шольц считает неприемлемым для Украины и мирового сообщества мир на условиях России

Мирное соглашение, продиктованное Россией, не будет приемлемо ни для Украины, ни для мирового сообщества.

Этот тезис будет отражен, в частности, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 15 ноября, выступая на пресс-конференции на Бали, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и выведение с территории этой страны всех российских войск.

В то же время он отметил важность постоянного диалога.

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Обязательным условием для его успеха станет "момент, когда Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил немецкий канцлер.

Шольц также сообщил, что за последние месяцы он не только часто говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским - "в Киеве и по телефону", но и по-прежнему снова и снова - с российским президентом Владимиром Путиным.