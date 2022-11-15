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Вследствие ракетных ударов РФ по Украине предварительно 1 человек погиб, 6 ранены, повреждены около 30 объектов

печерськ,приліт

Один человек погиб и шесть получили травмы вследствие ракетных ударов российских оккупантов по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона во вторник вечером.

"Мы зафиксировали одного погибшего… в Киеве и шестерых травмированных: трое по адресам в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация", – сказал Монастырский.

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По его словам, вследствие обстрела повреждено около 30 объектов.

"Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Везде работает полиция, повсюду проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет", - рассказал министр.

По словам Монастырского, в большинстве случаев сработали украинские силы противовоздушной обороны.

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Автор: 

крылатые ракеты (886) обстрел (27672) смерть (9247) Монастырский Денис (335)


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Монастирський, ти хоч в темі ? Зафіксовано "одну загиблу", а не "одного загиблого".
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15.11.2022 21:13 Ответить
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:04 Ответить
Один з таких - Данилов.
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15.11.2022 22:07 Ответить
тікток знає а міністр нікуя не знає.
лише з під одного будинку на 20,00 витягли 2 трупа, млять.
а його ще розгрібають
видно люди монастирського не на місцях трагедії а на дорозі, косять бабло...
бо МНС там
а менти повиння бути ще раніше бо вони, **** патрульні, завжди в русі, вони, **** кругом,
де їх не треба..
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15.11.2022 22:08 Ответить
 
 