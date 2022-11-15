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Новости Война
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ВСУ освободили 200 населенных пунктов за полмесяца на юге и Донетчине, - Минобороны

лиман,міноборони,зсу

Украинские защитники продолжают проводить наступательные действия на южном направлении. С 1 ноября 2022 года Силы обороны освободили около 5 тысяч кв. км и около 200 населенных пунктов на юге страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях.

"Это можно говорить относительно Харьковской области, Луганской и юга. За ноябрь на юге освобождены около 5 тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что российские оккупанты наносят удары по освобожденным населенным пунктам, а самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где враг ежедневно атакует по несколько десятков раз.

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"В то же время ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные, страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", - отметила Маляр.

Автор: 

Минобороны (9404) освобождение (567) ВСУ (6670)


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Скоро начнём касапские населённые пункты от касапов звільняти..
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15.11.2022 21:46 Ответить
Після кацапських ракет в Польщі Україні можуть дуже швидко надати (якщо ще не надали) ракети середньої дальності і зняти обмеження на їх використання. Наче й НАТО не вступає у війну, але рашистам від того краще не стане...
Сподіваюсь, що хоча б цей мінімум вони зроблять... Бо у війну вони точно не вступлять у найближчі місяці 3 (навіть зважаючи на "польский інцедент" сьогодні)....
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15.11.2022 21:56 Ответить
Слава нашим воїнам . А наш обов*язок-не збавляти обороти їх підтримувати-донатами чи ділами.
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15.11.2022 23:07 Ответить
Наші мужні хлопці Героі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2022 00:44 Ответить
 
 