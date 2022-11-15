ВСУ освободили 200 населенных пунктов за полмесяца на юге и Донетчине, - Минобороны

Украинские защитники продолжают проводить наступательные действия на южном направлении. С 1 ноября 2022 года Силы обороны освободили около 5 тысяч кв. км и около 200 населенных пунктов на юге страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях.

"Это можно говорить относительно Харьковской области, Луганской и юга. За ноябрь на юге освобождены около 5 тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что российские оккупанты наносят удары по освобожденным населенным пунктам, а самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где враг ежедневно атакует по несколько десятков раз.

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"В то же время ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные, страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", - отметила Маляр.