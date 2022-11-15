Заседание седьмого "Рамштайна" состоится 16 ноября в виртуальном формате, - Пентагон
Контактная группа по обороне Украины проведет седьмую встречу в формате "Рамштайн" в среду, 16 ноября.
Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр обороны Остин и глава Объединенного Комитета начальников штабов Милли возглавят седьмую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины завтра", - сказал официальный представитель оборонного ведомства США.
Встреча будет проводиться в виртуальном формате и будет модерироваться из Пентагона, добавил он.
Это, по словам Райдера, позволит "обсудить текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты собственного суверенитета от дальнейшей агрессии РФ".
Напомним, шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, состоялось в октябре в Брюсселе.
По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.
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А ще використання аеродромів нато для зльоту винищувачів F-16 з українською символікою (пілоти пройшли підготовку в США) з аеродромів таких країн НАТО, як Польща, Румунія, Болгарія...
Але... Розраховувати та сподіватись - то одне, а реальність - то зовсім інше. Спостерігаємо...
Мы живём в Матрице,а где главный компьютер,?😛