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Заседание седьмого "Рамштайна" состоится 16 ноября в виртуальном формате, - Пентагон

резніков,рамштайн

Контактная группа по обороне Украины проведет седьмую встречу в формате "Рамштайн" в среду, 16 ноября.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного Комитета начальников штабов Милли возглавят седьмую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины завтра", - сказал официальный представитель оборонного ведомства США.

Встреча будет проводиться в виртуальном формате и будет модерироваться из Пентагона, добавил он.

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Это, по словам Райдера, позволит "обсудить текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты собственного суверенитета от дальнейшей агрессии РФ".

Напомним, шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, состоялось в октябре в Брюсселе.

По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Автор: 

оборона (5227) Пентагон (1467) помощь (7861)


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Топ комментарии
+5
Після ракет на території Польщі можна очикувати надання Україні равет середньої дальності і зняття обмежень на їх використання (тобто можна лупити по території московії).
А ще використання аеродромів нато для зльоту винищувачів F-16 з українською символікою (пілоти пройшли підготовку в США) з аеродромів таких країн НАТО, як Польща, Румунія, Болгарія...

Але... Розраховувати та сподіватись - то одне, а реальність - то зовсім інше. Спостерігаємо...
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15.11.2022 22:33
+4
Раша гудбай!
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15.11.2022 22:42
+4
Ракетки дадут, ну прям чувствую! Сами зассут нанести акт возмездия, но ракеты нам даже лучше, мы сами ударим куда надо
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15.11.2022 22:51
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Правила форума Совет форумчан
шо там засідать. кацапня має здохнуть. вся з їх лічинками і свиноматками щоб новим поколінням з ними не мучитись ще. а для цього треба багацько зброї.
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15.11.2022 22:28 Ответить
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15.11.2022 22:29 Ответить
Раша гудбай!
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15.11.2022 22:42 Ответить
віртуально? бояться?
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15.11.2022 22:29 Ответить
Net. Radi skorosti vstreči.
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16.11.2022 04:06 Ответить
Після ракет на території Польщі можна очикувати надання Україні равет середньої дальності і зняття обмежень на їх використання (тобто можна лупити по території московії).
А ще використання аеродромів нато для зльоту винищувачів F-16 з українською символікою (пілоти пройшли підготовку в США) з аеродромів таких країн НАТО, як Польща, Румунія, Болгарія...

Але... Розраховувати та сподіватись - то одне, а реальність - то зовсім інше. Спостерігаємо...
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15.11.2022 22:33 Ответить
Ракетки дадут, ну прям чувствую! Сами зассут нанести акт возмездия, но ракеты нам даже лучше, мы сами ударим куда надо
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15.11.2022 22:51 Ответить
Все теперь Б52 дадут нам в аренду
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15.11.2022 22:53 Ответить
Виртуальный мир и формат...
Мы живём в Матрице,а где главный компьютер,?😛
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16.11.2022 08:47 Ответить
 
 