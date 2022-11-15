Заседание седьмого "Рамштайна" состоится 16 ноября в виртуальном формате, - Пентагон

Контактная группа по обороне Украины проведет седьмую встречу в формате "Рамштайн" в среду, 16 ноября.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного Комитета начальников штабов Милли возглавят седьмую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины завтра", - сказал официальный представитель оборонного ведомства США.

Встреча будет проводиться в виртуальном формате и будет модерироваться из Пентагона, добавил он.

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Это, по словам Райдера, позволит "обсудить текущие усилия по обеспечению Украины средствами, в которых она нуждается для защиты собственного суверенитета от дальнейшей агрессии РФ".

Напомним, шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, состоялось в октябре в Брюсселе.

По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.