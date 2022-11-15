РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11742 посетителя онлайн
Новости Война
11 126 21

В Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации"

ракета,польща

Информацию о падении российских ракет на территории Польши прокомментировали в Минобороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Вооруженные силы РФ якобы не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы, а обломки на опубликованных в СМИ фотографиях "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло вследствие падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

Читайте также: Минобороны РФ отчиталось о перебрасывании войск на левый берег Днепра. Говорят, потерь нет

США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия и Украина.

Автор: 

Польша (8497) россия (96038) Минобороны рф (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Значит русня всралась на 200%
показать весь комментарий
15.11.2022 23:16
+16
"Индекс Мосбиржи резко упал на фоне сообщений о взрыве ракет в Польше"
У них в штаны упало
показать весь комментарий
15.11.2022 23:15
+11
😄
показать весь комментарий
15.11.2022 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Индекс Мосбиржи резко упал на фоне сообщений о взрыве ракет в Польше"
У них в штаны упало
показать весь комментарий
15.11.2022 23:15 Ответить
***** научило рашистов :"нас там нет", "в любом Военторге купили", …
показать весь комментарий
16.11.2022 01:21 Ответить
Значит русня всралась на 200%
показать весь комментарий
15.11.2022 23:16 Ответить
А вы бы как себя имели... если на каазлабаде аэродром за аэродромом становятся непригодными для использования... Что будет дальше? Вон, из Геническа уже побежали.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:19 Ответить
минобороны россии красафчики. пусть расскажут еще про боевых ********** заразвших наводчиков ракет рукожопием.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:29 Ответить
Ситуация становится еще интереснее: Россия целенаправленно выпустила ракету по территории Польши. Но Украина, во время полета над своей территорией ее сбила\повредила, и она (российская) ракета не достигла своей цели, взорвавшись в польском селе.
Т.е. РФ официально признала факт сознательной вооруженной агрессии против страны - члена блока НАТО.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:19 Ответить
Дивіться щоб ще рашка вам рахунок не виставила за збиту ракету
показать весь комментарий
15.11.2022 23:21 Ответить
ракета мирно собі летіла...на неї напали двоє польських фермерів ,почали її бити,і вона взірвалась.гарантую рашка так перекрутись ,як і все ...спєцопєрация...хлопкі..настамнєт
показать весь комментарий
15.11.2022 23:27 Ответить
Eta chjo ? Chistoserdechnoie priznanie ? 🤔
показать весь комментарий
15.11.2022 23:21 Ответить
расея-страна лжец, страна вор, страна бандит.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:25 Ответить
Террористка, убийца ,садистка, живодерка …… , дешовка ,тырящая унитазы , собачьи будки ,электр.Чайники без подставки , женское белье
показать весь комментарий
16.11.2022 01:11 Ответить
100ракет по Украине тоже Провокация?Ублюдочные свинособаки
показать весь комментарий
15.11.2022 23:29 Ответить
Да пох на кацапский пи#деж. Все их визги надо давно воспринимать,как "белый шум".
показать весь комментарий
15.11.2022 23:36 Ответить
Щойно читав польські медіа, що цитують ці помийки...
якщо ця свинота хрюка.. значить є підстави що воно насрало!
показать весь комментарий
15.11.2022 23:38 Ответить
Симонян уже взяла ответственность на рашку.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:40 Ответить
😄
показать весь комментарий
15.11.2022 23:42 Ответить
Я на стороне кота, это однозначно провокация.
показать весь комментарий
16.11.2022 00:20 Ответить
😁
показать весь комментарий
16.11.2022 00:55 Ответить
Так починалась Фінська війна 1939 року.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:57 Ответить
YES! Ихтамнет! Ракеты прилетели из Варшавы. Для эскалации!
показать весь комментарий
16.11.2022 00:06 Ответить
Москсвини обісралися. Ну як таргани при ввімкненя світла.
показать весь комментарий
16.11.2022 00:20 Ответить
 
 