В Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации"
Информацию о падении российских ракет на территории Польши прокомментировали в Минобороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Вооруженные силы РФ якобы не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы, а обломки на опубликованных в СМИ фотографиях "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".
Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло вследствие падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.
США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия и Украина.
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У них в штаны упало
Т.е. РФ официально признала факт сознательной вооруженной агрессии против страны - члена блока НАТО.
якщо ця свинота хрюка.. значить є підстави що воно насрало!