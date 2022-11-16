Российская конспирологическая теория о падении в Польше украинских ракет ПВО – неправда, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг российские сообщения о том, что в Польше рухнули украинские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинского ПВО. Это неправда. Никто не должен покупать российскую пропаганду или усиливать ее сообщения. Этот урок должен быть изучен уже давно после уничтожения MH17", - написал министр в твиттере.
Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.
США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
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чи доречно коментувати кацапську маячню на рівні міністра? є ризик сповзання в дисусію про іблісів
Кацапи , ви зовсім охриніли і навіть не розумієте у що вляпались 😠
Розходимося. НАТА вже НЕТА!
"Кто в классе разбил окно?"
"Мойша"
"Ну так ты же, Ваня, кидал в него камень"
"Так он виноват, что увернулся"
ПЕРЕСТАНЬТЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!!!
Схожа за уламками залетіла 04.03.2022 на дачу Зеленського.
https://tsn.ua/ato/na-podvir-ya-dachi-zelenskogo-v-koncha-zaspi-vpav-ymovirno-ulamok-raketi-foto-1997461.html
На запрос в гугле "ракетный удар конча заспа" показывает только обломок во дворе дачи Зеленского, правильно ?
За всю войну ни одного прилёта на Банковую, Раде, Правительству, СБУ так ведь ?
Ну вот.
А про дачи Зеленского и русских пока на слуху только как он свою итальянскую дачу русским во время войны сдавал.
Як **********? Чи як Лавркінь?
Нужно думать над тем, как с пользой использовать это событие!