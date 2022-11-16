Российская конспирологическая теория о падении в Польше украинских ракет ПВО – неправда, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг российские сообщения о том, что в Польше рухнули украинские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинского ПВО. Это неправда. Никто не должен покупать российскую пропаганду или усиливать ее сообщения. Этот урок должен быть изучен уже давно после уничтожения MH17", - написал министр в твиттере.

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Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.