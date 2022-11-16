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Новости Война
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Российская конспирологическая теория о падении в Польше украинских ракет ПВО – неправда, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг российские сообщения о том, что в Польше рухнули украинские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинского ПВО. Это неправда. Никто не должен покупать российскую пропаганду или усиливать ее сообщения. Этот урок должен быть изучен уже давно после уничтожения MH17", - написал министр в твиттере.

Читайте: Кулеба ожидает от G20 реакции на массированный ракетный обстрел Украины без "призывов к обеим сторонам"

Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

крылатые ракеты (886) Польша (8497) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Так підсерати самі собі можуть тільки москалі.
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16.11.2022 00:19
+9
Я писал - если путлер исчезает с медиапространства на 3 дня - жди терракта. Предыдущие такие выходки бункерного заканчивались терактами в Германии, Франции, Турции. Является ли ракетный удар по территории Польши преднамеренными - 100% преднамеренны.
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16.11.2022 00:29
+8
Оооо, все.... Зараз гутієріши і столтенберги почнуть нове розслідування і тоді суд в гаазі через 10 років скаже точно, чиї то були ракети...

Розходимося. НАТА вже НЕТА!
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16.11.2022 00:29
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і по чому стріляли наші ракети ППО у напрямку Польщі?

чи доречно коментувати кацапську маячню на рівні міністра? є ризик сповзання в дисусію про іблісів
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16.11.2022 00:19 Ответить
То з секретних українських лабораторій вирвалися бойові індики і ключем полетіли бомбардувати Париж.
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16.11.2022 07:25 Ответить
Так підсерати самі собі можуть тільки москалі.
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16.11.2022 00:19 Ответить
Так це ми пуляли ракетами по своій краіні і Польщі ?🙁
Кацапи , ви зовсім охриніли і навіть не розумієте у що вляпались 😠
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16.11.2022 00:20 Ответить
Розслабся, нічого їм не буде. Вже офіційно заявили, що будуть консультації по 4 статті. Альянс просто проковтнув це, отже тепер московити можуть піти ще далі.
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16.11.2022 01:00 Ответить
а вони що? правду колись казали?
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16.11.2022 00:26 Ответить
Пісня *****: а ну - ка принеси мой чемоданчик,а ну-ка принеси,а ну-ка принеси,а ну-ка принеси мой чемоданчик( сильно страшно)))))
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16.11.2022 00:27 Ответить
Я писал - если путлер исчезает с медиапространства на 3 дня - жди терракта. Предыдущие такие выходки бункерного заканчивались терактами в Германии, Франции, Турции. Является ли ракетный удар по территории Польши преднамеренными - 100% преднамеренны.
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16.11.2022 00:29 Ответить
Оооо, все.... Зараз гутієріши і столтенберги почнуть нове розслідування і тоді суд в гаазі через 10 років скаже точно, чиї то були ракети...

Розходимося. НАТА вже НЕТА!
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16.11.2022 00:29 Ответить
надо признать, что до 5 в нато считать не научились....
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16.11.2022 00:33 Ответить
Нравится мне анекдот:
"Кто в классе разбил окно?"
"Мойша"
"Ну так ты же, Ваня, кидал в него камень"
"Так он виноват, что увернулся"

ПЕРЕСТАНЬТЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ!!!
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16.11.2022 00:38 Ответить
А чому не брехня? Шо за якесь формулювання дитяче???
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16.11.2022 00:49 Ответить
Чому не працювало ППО поляків? Який тип ракети прилетів в Польщу.,бо то могло бути щось спеціальне,щоб звинуватити Україну.? Бо осколки тожно не летять 10 км і не роблять таких вирв.
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16.11.2022 01:00 Ответить
Пишуть що залишки х-101. Тобто можливий носій ЯО.
Схожа за уламками залетіла 04.03.2022 на дачу Зеленського.
https://tsn.ua/ato/na-podvir-ya-dachi-zelenskogo-v-koncha-zaspi-vpav-ymovirno-ulamok-raketi-foto-1997461.html

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16.11.2022 01:10 Ответить
Красиво так лежит, во круг никаких повреждений. Похоже что это PR ракета. В тексте не указано что за она.
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16.11.2022 01:18 Ответить
У нас тут по всей Украине тысячи этих "PR" ракет крылатых разных модификаций с ********** валяются, сам видел, а обломки разлетаются далеко и что немаловажно все даже маленькие детальки подписанные для идентификации.
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16.11.2022 01:32 Ответить
Мы сейчас не про Украину, а про Конча Заспу верно ?
На запрос в гугле "ракетный удар конча заспа" показывает только обломок во дворе дачи Зеленского, правильно ?
За всю войну ни одного прилёта на Банковую, Раде, Правительству, СБУ так ведь ?
Ну вот.
А про дачи Зеленского и русских пока на слуху только как он свою итальянскую дачу русским во время войны сдавал.
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16.11.2022 01:53 Ответить
Це вам ********** казав? Про дачу ? Кому він здавав? А як же Кабаєва((
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16.11.2022 04:02 Ответить
https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/forte-dei-marmi-la-villa-di-zelensky-affittata-ai-russi-la-nostra-telefonata-alla-titolare-del-contratto-e-la-risposta-dell-agenzia-audio-1.100082177 Це казала IL terreno
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16.11.2022 07:41 Ответить
Я сейчас за то, что это обломок ракеты ********** вне **********. То есть отмазаться у них не получится. И эскалация будет, они этого добились.
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16.11.2022 06:23 Ответить
Недавно розказували про гавриків із ГШ які прокладають курс кожної ракети і визначають цілі. Займались видно своїми справами і про.....ли координати. А тепер будуть шукати, по лапотній традиції, непричетних.
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16.11.2022 01:32 Ответить
кулеба або гандон(агент), або довПойоб!!!! Класична тактика, сипати брєдові заяви, а ти - виправдовуйся, як тєрпіла!!!! Чого ви(кулеби і т. д.) не сипете заявами без доказів, шоб виправдовувались КАЦАПИ!!!! Заявляйте про ймовірний кацапскій слід в турціі, про причепність кацапіі до короновірусу, вибухи на нордстрімі, привязати до глоб. потепління..... шо попало!!!! нехай вони виправдовуються, треба перестати бути ТЄРПІЛАЙ!!!! нападати навіть інформаційно.......
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16.11.2022 03:41 Ответить
Щоб виглядати подібним чином?
Як **********? Чи як Лавркінь?
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16.11.2022 04:03 Ответить
Неправда чи брехня?
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16.11.2022 06:24 Ответить
Дуже цинічна направда
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16.11.2022 08:12 Ответить
Кулеба та Зеля звикли тільки виправдиватися перед Московією.
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16.11.2022 08:28 Ответить
А какая разница - чья на самом деле была эта ракета?
Нужно думать над тем, как с пользой использовать это событие!
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16.11.2022 11:13 Ответить
 
 