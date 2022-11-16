Байден о падении ракет в Польше: Мы выясним, что именно произошло и определим следующий шаг

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув в результате возможной ракетной атаки России.

Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден отметил в Twitter.

Как отмечается, на экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши возле границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенным Штатам поддержки польского расследования".

"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.

После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".

"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.