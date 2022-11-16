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Новости Война
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Байден о падении ракет в Польше: Мы выясним, что именно произошло и определим следующий шаг

польща

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув в результате возможной ракетной атаки России.

Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден отметил в Twitter.

Как отмечается, на экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши возле границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенным Штатам поддержки польского расследования".

"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.

После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".

"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.

Также смотрите: Остатки российских ракет, уничтоженных защитниками Украины на южном направлении. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Байден Джо (2794) Польша (8497) ракеты (3599) США (27061)


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Топ комментарии
+31
Спорим? Зараз НАТО не думає як відповісти россії,а як це все красиво зам'яти
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16.11.2022 06:28
+25
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ.

Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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16.11.2022 06:30
+16
Не поспішайте, треба більше фактів. Нехай у Берлін чи Париж спершу парочку залетить
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16.11.2022 06:27
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Правила форума Совет форумчан
Не поспішайте, треба більше фактів. Нехай у Берлін чи Париж спершу парочку залетить
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16.11.2022 06:27 Ответить
У Берлін чи Париж це довго дуже чекати, унас нема стільки часу.
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16.11.2022 07:55 Ответить
"...збираюся переконатися, що ми з"ясуємо, що саме сталося..."
"... мають намір колективно визначити наш наступний крок у міру розслідування..."
Тут "колективно" мабуть мається на увазі - разом з Угорщиною на принципах одностайності ? Ну, як положено в Альянсі...
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16.11.2022 08:44 Ответить
До Угорщини ще додайте Турцію) Ще не вияснили, що сталося (ще небійсь на роки з'ясовуватимуть), але вже Пердоган просить не звинувачувати росію
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16.11.2022 11:28 Ответить
******* готовьтесь к очередному обнищанию и виноват в этом будет ваш маньяк ********** с вашей рабской поддержкой.
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16.11.2022 06:28 Ответить
росіяни звикли х*й без солі їсти, їм до обнищання не звикати.
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16.11.2022 08:07 Ответить
Спорим? Зараз НАТО не думає як відповісти россії,а як це все красиво зам'яти
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16.11.2022 06:28 Ответить
Ага. Они до усрачки боятся конфликта с Россией. Первые все комментарии в инете были об этом, я специально смотрел.
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16.11.2022 06:32 Ответить
Обстріляти територію краіни НАТО крилатою ракетою напередодні чергового "Рамштайну" це звичайно прециндент,тому надіюсь лише на одне,що нам нарешті дадуть літаки і ракети на 300 КМ
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16.11.2022 06:35 Ответить
Они разгоняют, что виновата Украина. Тупые аборигены, чего с них взять.
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16.11.2022 06:37 Ответить
Не ну не перегинайте, ніхто окрім кацапів не заявляв,що винна Україна...поки що
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16.11.2022 06:40 Ответить
Писали уже. Я не знаю чего там было и как на самом деле.
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16.11.2022 06:42 Ответить
А шо ви так спішете. Ви шо були на місці падіння, чи у вас є данні рлс та маршрут польоту ракети. Да, Байден вже сказав, шо в нього є данні і має сумнів шо ракета запущена з рф і відмовився далі коментувати - йде рослідування.
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16.11.2022 08:41 Ответить
Нихрена не тупые. Кацапская пропаганда очень распространена зарубежом. Ближний восток, латин. америка и азия вообще плотно на ней сидит. Так что эти вбросы будут звучать очень громко, а обыватель не привык разбираться..
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16.11.2022 12:19 Ответить
100%
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16.11.2022 07:27 Ответить
була б та ж сама реакція навіть як би ракета попала в житловий будинок і загинули десятки людей
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16.11.2022 07:59 Ответить
Ви впевнені шо ракети були з рф, а не українськи ППО - таке поняття як рослідування вам не відомо - поки не буде висновків спецов та коміссії - хоч головою об стіну.
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16.11.2022 08:57 Ответить
Реакції НАТО не буде(я хотів би помилятися). Єдина країна НАТО яка б дала рф *****, це УКРАЇНА. Але Україна не член НАТО, тому думаю вони просто ковтнуть
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16.11.2022 06:30 Ответить
Після війни нам треба добряче подумати чи приймати те НАТО в Україну чи ні.
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16.11.2022 09:14 Ответить
Хто знаєте чия така агентура ДПА?
Мене збентежила стаття в литовській "Республікі", де з посиланням на неї пишуть, що нібито Байден зранку заявив "малоймовірно, що ракета запущена з нарасії"... Байден натякнув на Україну?
НАФУЙ ТАКУ ДПА АГЕНТУРУ. Чи байден?

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jbidenas-mazai-tiketina-kad-raketa-sukelusi-sprogima-lenkijoje-buvo-paleista-is-rusijos/
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16.11.2022 10:59 Ответить
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ.

Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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16.11.2022 06:30 Ответить
НАТО разве что на другой бок во сне перевернётся.
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16.11.2022 06:37 Ответить
Та Нічого не буде Такого Щоб Злякався той Карлик вОвА...
Тільки Стурбовані тай годі
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16.11.2022 06:31 Ответить
И где тут Байден сказал что ракеты летели не с территории рашки? Где тут Байден сказал что ракеты относятся к классу С300? Пропагандоны кремлевские и сюда свои лживые пятаки вставили
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16.11.2022 06:32 Ответить
Та ні, про с300 Баден не казав. Казав тільки що є інформація що ракета не з оркостану прилетіла ось тут
https://youtu.be/UydGg9ze1kA
і тут The Guardian його процитували

https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
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16.11.2022 06:42 Ответить
Зараз в The Guardian по вашому посиланню написано: "Ракеты российского производства упали в стране, убив двух человек провоцируя встречи на саммите G20 и НАТО"
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16.11.2022 09:23 Ответить
Ботва-гуляй.
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16.11.2022 07:32 Ответить
В калюжу пердь.🤦
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16.11.2022 06:33 Ответить
Хоробро зглотнуть і звитяжно промовчать
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16.11.2022 06:35 Ответить
Ось так!!!
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"...Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, убившая двух человек на территории Польши, была выпущена из России.
Мистер Байден говорил после того, как он созвал "экстренную" встречу лидеров стран "Большой семерки" и НАТО в Индонезии рано утром в среду для консультаций по поводу инцидента, в результате которого погибли два человека в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.

"Есть предварительная информация, которая это не подтверждает", - сказал мистер Байден журналистам, отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России.

"По траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим".
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16.11.2022 06:37 Ответить
Ага, може ще скаже, що Польща себе обстрілює
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16.11.2022 06:43 Ответить
Даже если это наша С-300, что это меняет? Кто-то уже отменил причинно-следственные связи?
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16.11.2022 06:43 Ответить
А что там наша ракета забыла?
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16.11.2022 06:44 Ответить
Ракеты с300 самоуничтожаются в воздухе. Чтобы ими стрелять по земле их кацапы специально переделывают
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16.11.2022 06:51 Ответить
Байден мав на увазі що - судячи з траєкторії польоту , ракета могла прилетіти з території Білорусі . .
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16.11.2022 06:50 Ответить
Або з окупованих територій
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16.11.2022 06:56 Ответить
Ага, з КНДР! Вони зараз з переляку надумають! Мюнхєн - 1938 року нічому Захід не навчив!
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16.11.2022 07:46 Ответить
Байден трусливый клоун. Разведка США мнгновенно заявила что ракеты были запущены рашкой. Спутниковая разведка ведется непрерывно. Тут труда не составляет определить кто и откуда. А сейчас якобы у всех такие ракеты есть.
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16.11.2022 07:13 Ответить
Точно. Вони, здається, ведуть переговори про версію
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16.11.2022 07:18 Ответить
Пропетлял просто

Выпущена не с рф а с Беларуси

Только что это меняет?
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16.11.2022 07:44 Ответить
Во блин, так может из Германии прилетела.
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16.11.2022 09:06 Ответить
При таком уровне технологий и спутникового отслеживания Байден не знает и нужно дополнительно расследовать? Верю-верю. Лет 10 минимум.
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16.11.2022 06:42 Ответить
Хотів би помилитись, але щось підказує, що буде "всебічне розлідування" і закінчиться пшиком. Буду дуже радий, що не правий
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16.11.2022 06:42 Ответить
Ну они уже третий месяц расследуют кто же взорвал Северный Поток. Факт в том что эта история сильно поднасрала тем переговорам которые идут сейчас между Россией и США в Стамбуле.
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16.11.2022 06:43 Ответить
рабсеяне в любом случае вам за это будет хуже.
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16.11.2022 06:45 Ответить
grygoryč sduru navredil staršomu bratu
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16.11.2022 11:05 Ответить
Як завжди спускають на гальмах як інцидент аби зайвий раз не дратувати путєна...))
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16.11.2022 06:47 Ответить
Десь будуть так розслідувати,як малаазійський боїнг
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16.11.2022 07:00 Ответить
Щось я "дуже глибоко стурбований" такою реакцією США.
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16.11.2022 07:02 Ответить
Ek, nebylo v tom sele omeriganskix turistov či praktikantov fermerov...
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16.11.2022 11:06 Ответить
Та нічого ви не зробите
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16.11.2022 07:03 Ответить
Уламки ракет на місці вибуху належать російській ракеті Х-101, - повідомляє польський журналіст після контакту з військовим експертом.
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16.11.2022 07:07 Ответить
Підкажіть будь ласка, по збитому в 2014-му боїнгу щось чутно за результати розслідування?
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16.11.2022 07:11 Ответить
17-го листопада суд оголосить вирок...мабуть
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16.11.2022 08:06 Ответить
Оперативно, і дев'яти років не пройшло...
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16.11.2022 08:22 Ответить
Так і думав, що безхребетні почнуть проводити "детальне розслідування" і в результаті зільються, як і у випадку вбивства польської еліти.
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16.11.2022 07:25 Ответить
"...я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося..." - це звучить ПРЕКРАСНО!😂
Це ж треба ТАК боятися, не дай Боже, сказати щось таке, що образить парашку!!! Вже БІЛЬШ обережніше висказатися неможливо!
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16.11.2022 07:35 Ответить
Как бы там ни было, но после вчерашнего, для Украины не быдет лимита по дальности и применению ракет. Вон , вчера, на параше , один аэродром стерли с лица земли, как и не было его. судя по всему, из него взлетел самолет, шо выпустил ракеты по Польше.
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16.11.2022 07:39 Ответить
привет...! ссылочку про аэродром дай - почитать хорошее хочется...!
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16.11.2022 08:00 Ответить
Пересмотрите вчерашнего Ганапольского на Прямом. Там эта тема поднималась паном Мiрошнiченко.
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16.11.2022 08:41 Ответить
А я казав, що вони будуть соплі жувати, навіть, коли по ним ядером вдарять! А мені казали: "тааа, буде миттєва відповідь!" Ага, чекайте!
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16.11.2022 08:17 Ответить
Пора вже проявляти велику обеспокоенність.
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16.11.2022 08:27 Ответить
*****, после такого неужели НАТО так трудно
шарахнуть по нефтяным промыслам России ?
И отморозиться - тунгусское чудо, не иначе ...
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16.11.2022 08:30 Ответить
ftaroj mitiarit
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16.11.2022 11:07 Ответить
Бляха муха - теперь дело про ракету в Польше. Они там хоть с Боингом малазийским скоро закончат - тут уже новое дело на ближайшие 10 лет. Кастраты билять ожиревшие...
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16.11.2022 08:35 Ответить
Этот обстрел Польши не случайность, а проверка НАТО на вшивость.
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.
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16.11.2022 08:49 Ответить
mne, kak liudine interesujuščeisia lingvistikoju prosto cikavo, - "proverka na všivostj" ce obščeslavianskaja pogovorka, či fino-ugorsko-mokšanskaja? V litovskoj move ničego takogo i blizko netu.
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16.11.2022 11:10 Ответить
Кто хочет - тот поймёт.
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16.11.2022 12:13 Ответить
Такой гвавт)))))Вы думаете в НАТО дибилы сидят???Или Вы уважаемые,считаете что НАТО будет реагировать на заявления наших министров и президента.Никакой реакции не будет!!!Всмысле ядерной войны.Тут правы люди,пишущие о разведке и спутниках.....Шило в мешке не утаишь,ночью все всё знали.Есть уже реакция мировых СМИ что и как.Кто смотрит не только марафон...тому всё понятно)))Так бывает...Ну плевать,главное будет помощь 30 с лишним милиардов.....А кацапню мы сами будем давить,никто кроме нас....Слава ЗСУ!!И слава Богу у нас есть боевые генералы!!!!А у них есть мы!!!Слава Украине!!!
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16.11.2022 08:49 Ответить
ЧМОбики идут на Вильно, Варшаву и Берлин...
Маршал Тухлочевский.1920год.

Правда пилюлей получил от маршала Пилсудского па самые турецкие памидоры...драпал так..что поймали аж за Москвой...🤣🤣🤣конь Будулая не помог...Тухачевский его обогнал по дороге..Страх...страшная сила ..🤣
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16.11.2022 08:53 Ответить
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16.11.2022 09:25 Ответить
po domašnemu
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16.11.2022 11:13 Ответить
a de e to Viljno? Vilnius v Litve znaju, nus,... mabutj de jaka derevnia s takim nazviskom šče e?
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16.11.2022 11:12 Ответить
40т соляры для УКРАИНЫ и выражение обеспокоенности полякам, а прибалтам приготовиться
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16.11.2022 08:59 Ответить
а пригожинським ні? Nakuj ne xodil?
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16.11.2022 11:14 Ответить
Реєстрація 5 листопада 2022
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16.11.2022 11:15 Ответить
.

номерная ********* дениска навоняла прокисшими щами да лаптями. ))
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16.11.2022 11:27 Ответить
Жалюгідні відмазки. НАТО на чолі із США зараз виглядають як зграя домашніх жирних і лінивих котів, що бояться напасти на подертого пацюка, який забіг у їх дім і жере з їх миски.
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16.11.2022 09:36 Ответить
"На хлопський розум" ситуація виглядає такою:
- ракети, які впали у Польщі, це не ракети ППО (надто великі вирви у грунті),
- кацапські ракети все ж вискоточна зброя,
Як такі ракети так промахнулись?
Можна допустити, що це були "підранки" - ракети кацапські, але пошкоджені нашою ППО.
Малоімовірно те, що це був навмисний удар кацапів, чи провокація західних спец. служб.
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16.11.2022 10:27 Ответить
Ганьба редакторам Цензор! Звідки ви берете такі назви - Пшеводув? Скільки треба "вдути", щоб таке слово придумати? Може це тупість чи навмисна "денацифікація" всього українського? Чи може "шлангували" уроки мови коли топоніми проходили? Назву селу: Переводів, дали українці. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 .
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16.11.2022 10:40 Ответить
Чё произошло? - На НАТО напали...
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16.11.2022 10:47 Ответить
Главное вована не огорчайте а то он обидится.
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16.11.2022 11:20 Ответить
Эти натовские тряпки ничем не ответят, потому как трусы и ничтожества.
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16.11.2022 11:20 Ответить
козломорді все гавкають, але наш стрижень все щильніше заходить і їхню ду*у! росслабтеся і хекайте від насолоди, як казав ваший головний казьол - єслібі бабушка била дєдушкай...
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16.11.2022 11:40 Ответить
Мы выясним что произошло и проявим озабоченность и мастурбованність
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16.11.2022 12:30 Ответить
NATO zassalo i skazalo sho to ne Rasha
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18.11.2022 07:34 Ответить
 
 