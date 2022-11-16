Байден о падении ракет в Польше: Мы выясним, что именно произошло и определим следующий шаг
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув в результате возможной ракетной атаки России.
Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден отметил в Twitter.
Как отмечается, на экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши возле границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенным Штатам поддержки польского расследования".
"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.
После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".
"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.
Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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"... мають намір колективно визначити наш наступний крок у міру розслідування..."
Тут "колективно" мабуть мається на увазі - разом з Угорщиною на принципах одностайності ? Ну, як положено в Альянсі...
Мене збентежила стаття в литовській "Республікі", де з посиланням на неї пишуть, що нібито Байден зранку заявив "малоймовірно, що ракета запущена з нарасії"... Байден натякнув на Україну?
НАФУЙ ТАКУ ДПА АГЕНТУРУ. Чи байден?
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jbidenas-mazai-tiketina-kad-raketa-sukelusi-sprogima-lenkijoje-buvo-paleista-is-rusijos/
Мордор-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
Тільки Стурбовані тай годі
https://youtu.be/UydGg9ze1kA
і тут The Guardian його процитували
https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
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"...Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, убившая двух человек на территории Польши, была выпущена из России.
Мистер Байден говорил после того, как он созвал "экстренную" встречу лидеров стран "Большой семерки" и НАТО в Индонезии рано утром в среду для консультаций по поводу инцидента, в результате которого погибли два человека в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.
"Есть предварительная информация, которая это не подтверждает", - сказал мистер Байден журналистам, отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России.
"По траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим".
Выпущена не с рф а с Беларуси
Только что это меняет?
Це ж треба ТАК боятися, не дай Боже, сказати щось таке, що образить парашку!!! Вже БІЛЬШ обережніше висказатися неможливо!
шарахнуть по нефтяным промыслам России ?
И отморозиться - тунгусское чудо, не иначе ...
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.
Маршал Тухлочевский.1920год.
Правда пилюлей получил от маршала Пилсудского па самые турецкие памидоры...драпал так..что поймали аж за Москвой...🤣🤣🤣конь Будулая не помог...Тухачевский его обогнал по дороге..Страх...страшная сила ..🤣
номерная ********* дениска навоняла прокисшими щами да лаптями. ))
- ракети, які впали у Польщі, це не ракети ППО (надто великі вирви у грунті),
- кацапські ракети все ж вискоточна зброя,
Як такі ракети так промахнулись?
Можна допустити, що це були "підранки" - ракети кацапські, але пошкоджені нашою ППО.
Малоімовірно те, що це був навмисний удар кацапів, чи провокація західних спец. служб.