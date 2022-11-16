Резников о трагедии в Польше: "Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ"
После падения российских ракет в Польше министр обороны Украины Алексей Резников отметил важность закрытия неба над Украиной и содействия поражению российского агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в своем Твиттере.
"Польша. Это не пророчество, которое осуществляется. Это - реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ. Ни для российских неконтролируемых ракет. Ни для угрозы, которую они несут нашим соседям с ЕС и НАТО. Теперь борьба по-настоящему! Пора побеждать", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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рукожопьіє хохльі до сіх пор нє збілі ні одной нашей вьісокоточной ракетьі, зато збілі мн-17, самолет з польським президентом і обстрелялі Польшу....
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Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее
(с) фб