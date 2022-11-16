Силы обороны ударили по оккупантам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы. Уничтожены склады боеприпасов в Новой Каховке и Олешках, - ОК "Південь"

Обстановка на южнобукском направлении и в таврическом операционном районе остается напряженной, но подконтрольной Силам обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, подразделения сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и ведет активную оборону по всей линии столкновения, которая разграничена Днепром.

По данным ОК "Південь", в течение боевого дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений в территориальных громадах в Херсонском, Каховском и на северо-востоке Бериславского района Херсонщины. Без пострадавших и потерь. Ближе к полудню оккупанты из "Градов" ударили по Марганецкой громаде Никопольщины. Повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, электросети. В результате атаки, пострадало гражданское лицо.

"После обеда враг нанес массированный удар ракетами воздушного и морского базирования и дронами-камикадзе по территории Украины. В частности, атакованы территориальные громады в зоне ответственности Сил обороны юга."

23 крылатых ракеты были направлены по территориальным громадам в нашей зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны 5 крылатых ракет уничтожены над Николаевщиной, 1 над Одесской областью в Подольском районе, 1 в Черкасской и 3 ракеты в воздухе над Винничиной.

"Несмотря на хорошую работу нашей противовоздушной обороны, отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК. Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольской громаде ракета попала по территории предприятия. Повреждены 2 производственных сооружения. Без человеческих потерь", - добавляют в ОК "Південь".

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Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградщины, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению. Жертв нет. Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с направления Каспийского моря и ростовской области.

Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огненное влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более полусотни огневых задач. По результатам огневого поражения, отправлено в пакеты 17 рашистов и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, 2 самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Кроме того, уничтожены 2 состава боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника, доразведываются.