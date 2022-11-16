Отражены атаки врага в районе 9 населенных пунктов, во время вчерашнего массированного обстрела сбиты 77 ракет, - Генштаб

Начались двести шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник пытается сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В то же время, не прекращает наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

Генштаб напоминает, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Мишенью оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

"Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов "Shahed-136" и один БПЛА "Орион" уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации. Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - уточнили в Генштабе.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечье, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.