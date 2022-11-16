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Новости Война
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Отражены атаки врага в районе 9 населенных пунктов, во время вчерашнего массированного обстрела сбиты 77 ракет, - Генштаб

лиман,міноборони,зсу

Начались двести шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник пытается сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В то же время, не прекращает наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

Генштаб напоминает, что за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Мишенью оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

"Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов "Shahed-136" и один БПЛА "Орион" уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации. Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - уточнили в Генштабе.

Читайте: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечье, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) боевые действия (4258)


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Топ комментарии
+5
просто нагадаю:
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16.11.2022 07:19
+5
77 збитих ракет ! І нехай там ********* та соловйіна смердюча хоч роздуються від гордості, як вони героїчно вчора з найлютішими бандерівцями, а саме-с підстанціями воювали, свідомі люди будуть пишатися нашими ЗСУ, бо 77-це ніфіга собі ! Я вже мовчу про мопеди, жодний з яких не долетів )
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16.11.2022 07:33
+1
Слава ЗСУ!!!
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16.11.2022 07:22
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просто нагадаю:
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16.11.2022 07:19 Ответить
і цей день не наступив. як би я не міг терпіти цю потворю люсю, але кацапомразі робили вчора три пуски. тоб-то одним залпом вони випускали десь біля 30 ракет.
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16.11.2022 08:06 Ответить
та да, есть приказ ГШ рф больше тридцати бортов они в воздух не поднимать, и больше одной ракеты на один борт не подвешивать.
Ксерокопию приказа в июле арестовичу его агентура раздобыла.
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16.11.2022 08:58 Ответить
я, на відміну від тебе та люсі в генштаб паРаші не вхожий, але рахувати вмію. три хвилі пусків, після кожного пуску українські посадовці та військові озвучували приблизну кількість ракет. в жодному залпі не було 40 ракет, не кажучи вже про 48. немає чим кацапам зробити одночасний пуск більше ніж тридцяти крилатих ракет.
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16.11.2022 09:07 Ответить
так яж об этом и говорю, Считай, если умеешь: за один раз в воздух поднимается не больше тридцати бортов, у каждого на подвесе по одной ракете. Так что с арифметикой у вас обоих всё нормально, не переживай.
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16.11.2022 14:02 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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16.11.2022 07:22 Ответить
77 збитих ракет ! І нехай там ********* та соловйіна смердюча хоч роздуються від гордості, як вони героїчно вчора з найлютішими бандерівцями, а саме-с підстанціями воювали, свідомі люди будуть пишатися нашими ЗСУ, бо 77-це ніфіга собі ! Я вже мовчу про мопеди, жодний з яких не долетів )
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16.11.2022 07:33 Ответить
Не просто 77, а 77 з 90!
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16.11.2022 08:34 Ответить
Оркиобстріляли Водяне, Опитне, Павлівку? Вони ж нібито втрачені?
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16.11.2022 07:41 Ответить
90 ракет + 2 по Польше?
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16.11.2022 08:04 Ответить
45 air strikes additionally is much,
compared to the average 20 to 30,
the Russians are committing daily.

Perhaps they tried to distract Ukrainian
air defence for their mass attack of
long-range missles.

One would imagine, they would not risk
their aeroplanes crashing accidentally
with those rockets.
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16.11.2022 09:04 Ответить
 
 