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Новости Война
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Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу, поражены 3 позиции ЗРК, - Генштаб

повітряні,сили

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, под огонь попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов, - говорится в сообщении.

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армия РФ (19592) потери (4420) Воздушные силы (2393)


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читате що їх протиповітряні засоби знищує саме наша авіація вдвічі приємніше
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16.11.2022 07:43 Ответить
 
 