Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу, поражены 3 позиции ЗРК, - Генштаб
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Отмечается, под огонь попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов, - говорится в сообщении.
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Zart Arn
показать весь комментарий16.11.2022 07:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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