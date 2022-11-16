Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу, поражены 3 позиции ЗРК, - Генштаб

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, под огонь попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

"Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов оккупантов, - говорится в сообщении.

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