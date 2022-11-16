Блинкен и Кулеба обсудили ситуацию со взрывом ракет на территории Польши
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры после нескольких волн ракетных атак РФ по Украине и взрыва ракеты на территории Польши.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном в ночь на среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили потребности Украины, в частности в плане энергетической безопасности и противовоздушной обороны. Они также обсудили текущие оценки взрыва, унесшего две жизни в Польше, и пообещали поддерживать тесную координацию в течение ближайших дней", - отмечается в документе по итогам разговора.
При этом госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты "продолжат тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для самообороны".
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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Той же guardian.
US official suggests the missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile - AP
С Каспия - значит, останется один чистый Каспий -
никаких ракетоносителей и стоянок к ним.
Путин берёт НАТО "на слабо" и должен больно получить
по своему опухшему *********** носу.
А щоб кулеба поговорив із кимось що до України, жодного звіту.
МЗС- міністерство зализування сідалищ
Столтенберг на терміновому засіданні НАТО -
- Ми дуже уважно стежим за розвитком ситуації ... "
Тому французи не боялися нападу Німеччини, але й не втручалися у військові вправи Гітлера.
Зрештою досиділися рівно на жопі...