Блинкен и Кулеба обсудили ситуацию со взрывом ракет на территории Польши

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры после нескольких волн ракетных атак РФ по Украине и взрыва ракеты на территории Польши.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном в ночь на среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили потребности Украины, в частности в плане энергетической безопасности и противовоздушной обороны. Они также обсудили текущие оценки взрыва, унесшего две жизни в Польше, и пообещали поддерживать тесную координацию в течение ближайших дней", - отмечается в документе по итогам разговора.

При этом госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты "продолжат тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для самообороны".

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.