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Новости Война
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Блинкен и Кулеба обсудили ситуацию со взрывом ракет на территории Польши

ракета,польща

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры после нескольких волн ракетных атак РФ по Украине и взрыва ракеты на территории Польши.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, обнародованном в ночь на среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили потребности Украины, в частности в плане энергетической безопасности и противовоздушной обороны. Они также обсудили текущие оценки взрыва, унесшего две жизни в Польше, и пообещали поддерживать тесную координацию в течение ближайших дней", - отмечается в документе по итогам разговора.

При этом госсекретарь Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты "продолжат тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для самообороны".

Читайте: Генсек НАТО созывает экстренное совещание послов из-за событий в Польше

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Польша (8497) ракеты (3599) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
А найбільш дивує те, що ПВО НАТО виявилося звичайною фікцією, таким же імпотентом як і сам альянс....
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16.11.2022 07:53
+8
Зараз кацапи розкажуть, що їх мирні ракети спокійно летіли по-домашньому і нікого не чіпляли, але ППО Київської хунти почало ганяти бідні ракети. Загнані та знесилені ракети в рожевих трусиках впали. але вони не знали, що впали на Польщу, бо заблудилися, що може підтвердити диспетчер Карлос. Потім почнеться слідство. Кацапи витимуть, що розслідування вони не визнають, бо не допустили їх представників. Потім справу передадуть до суду в Нідерланди. А у кацапів в медах нового пакету санкцій конфіскують пару яхт олігархів, чемодан фалоімітаторів кабаєвої та косметички байкерів хірурга.
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16.11.2022 08:05
+7
Коли орки запускають свій металобрухт практично по кордону НАТО то нехай не дивуються шо їх це теж зачіпає
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16.11.2022 07:49
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Правила форума Совет форумчан
Чего там обсуждать, доставайте тапок и мочите таракана. Еще таракана можно утопить, но это уже для эстетов.
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16.11.2022 07:48 Ответить
Коли орки запускають свій металобрухт практично по кордону НАТО то нехай не дивуються шо їх це теж зачіпає
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16.11.2022 07:49 Ответить
А найбільш дивує те, що ПВО НАТО виявилося звичайною фікцією, таким же імпотентом як і сам альянс....
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16.11.2022 07:53 Ответить
Та кацапы и не удивляются, у них судьба по жизни, быть терпилой своих всяких там светлых горизонтов.
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16.11.2022 07:59 Ответить
Толк також же как и обговорить это в кирилке какого-то предприятия во время обеденного перерыва.
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16.11.2022 07:56 Ответить
Кулеба втішав обкаканого НАТОвця...
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16.11.2022 07:57 Ответить
Виходить, що ПВО НАТО таке ж імпотентне, як цей альянс!
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16.11.2022 07:58 Ответить
По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», - сказал Байден (цитата по https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland#top-of-blog The Guardian ).
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16.11.2022 07:59 Ответить
Схожі..
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16.11.2022 08:03 Ответить
та все набагато гірше..
Той же guardian.
US official suggests the missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile - AP
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16.11.2022 08:15 Ответить
Откуда были запущены ракеты - там не должно быть ничего.
С Каспия - значит, останется один чистый Каспий -
никаких ракетоносителей и стоянок к ним.
Путин берёт НАТО "на слабо" и должен больно получить
по своему опухшему *********** носу.
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16.11.2022 08:02 Ответить
Це у Байдена спитайте,який каже що малоймовірно що то російська ракета,інше питання а чому не було польского пво в тому регіоні,і це коли у сусіда йде війна це така безпека нато? чи впевнені що кацапи не пустять ракети?йде до того що замнуть щоб не було ескалації,проглотнуть і кацапи це відчули що сша зассало як вони ******* казать,сша зараз вигляда як росія коли в Криму в Новофедоровкі наші розбомбили літаки,а росія казала то пожежа щоб ніяк не реагувати і забути
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16.11.2022 08:04 Ответить
Зараз кацапи розкажуть, що їх мирні ракети спокійно летіли по-домашньому і нікого не чіпляли, але ППО Київської хунти почало ганяти бідні ракети. Загнані та знесилені ракети в рожевих трусиках впали. але вони не знали, що впали на Польщу, бо заблудилися, що може підтвердити диспетчер Карлос. Потім почнеться слідство. Кацапи витимуть, що розслідування вони не визнають, бо не допустили їх представників. Потім справу передадуть до суду в Нідерланди. А у кацапів в медах нового пакету санкцій конфіскують пару яхт олігархів, чемодан фалоімітаторів кабаєвої та косметички байкерів хірурга.
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16.11.2022 08:05 Ответить
от читаю що кулеба погороив із кимиось що до Польщі ..вже вп'яте?
А щоб кулеба поговорив із кимось що до України, жодного звіту.

МЗС- міністерство зализування сідалищ
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16.11.2022 08:12 Ответить
"Йшов 2023 рік. російська ракета з ядерною боєголовкою вибухає біля Кракова.
Столтенберг на терміновому засіданні НАТО -

- Ми дуже уважно стежим за розвитком ситуації ... "
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16.11.2022 08:12 Ответить
"і ні в якому разі не повинні допустити ескалації"
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16.11.2022 08:35 Ответить
А то ***** может напасть
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16.11.2022 08:42 Ответить
Напередодні Другої Світової війни французька армія вважалася ледве не найсильнішою в світі.

Тому французи не боялися нападу Німеччини, але й не втручалися у військові вправи Гітлера.

Зрештою досиділися рівно на жопі...
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16.11.2022 08:29 Ответить
Смерть Поляков , также на совести Блинкина , почему F-35 не были подняты на перехват ?
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16.11.2022 08:44 Ответить
Короче НАТО обосралось
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16.11.2022 08:46 Ответить
Всі західні ЗМІ пишуть, що є попередні докази того,що то була наша с300 - я ж казала,вони не визнають падіння російських ракет,або щось придумають, щоб не зганьбитися.Вони не хочуть ядерної війни,як не хочуть перекидання війни на інші території . Хто винен,наші політики і керівництво, які за 30років примудрилися просрати(продати ) всю зброю,що в нас була,в тому числі і ядерну - придумали Україні 'статус' миролюбної,типу для нас це мало гарантувати безпеку. В реальності ми виявилися слабкою ланкою.
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16.11.2022 08:50 Ответить
Ну шо,НАТА,збудилась?Розвертай попку і ротик відкрий!😂
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16.11.2022 09:58 Ответить
 
 