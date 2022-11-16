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Новости Война
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Среди оккупантов распространяется дезертирство. 1-й горловский тербатальон расформирован из-за потери боеспособности, - Генштаб

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В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по данным Генштаба, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

"Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям", - добавляют в Генштабе.

Читайте: Российских военных, сбежавших из освобожденных ВСУ территорий, активно разыскивают в Донецкой области, - Центр национального сопротивления

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) потери (4420) дезертирство (335)


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з весни то розказують
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16.11.2022 07:53 Ответить
Краще б його хаймерс розформував...
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16.11.2022 08:43 Ответить
що не сподобалось воювати проти Батьківщини..., воно завжди так, така сама доля спіткає всіх зрадників та манкуртів...
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16.11.2022 09:01 Ответить
If that is the Mayorsk village between
Backmuth and Avdikia,
then it might be good news for Ukraine.
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16.11.2022 09:19 Ответить
ворогу Куля!!
зраднику ПАЛЯ!!!!!!
така одвічна істина предків-Запорожців!!
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16.11.2022 09:28 Ответить
 
 