Россия спланировала масштабную ракетную атаку на Украину в ожидании выступления Зеленского на G20, - ISW

Кремль подготовил массированный ракетный удар 15 ноября по Украине до того, как президент Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:

- полностью выведет свои войска из Украины;

- восстановит территориальную целостность Украины;

- обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", – пояснили в ISW.

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В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.