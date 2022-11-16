431 ребенок погиб и более 835 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2022 более 1266 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 431 ребенок погиб и более 835 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 264, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64, Днепропетровской - 31.

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14 ноября в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка", - говорится в сообщении .

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.