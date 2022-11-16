Директор ЦРУ Бернс был в Киеве во время взрывов 15 ноября. Встречался с Зеленским, - WP
Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Киеве. Встреча прошла в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы Украины.
Об этом со ссылкой на анонимного американского чиновника пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
В Киеве Бернс "укрепил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.
Бернс также встретился со своими украинскими коллегами по разведке и обсудил предупреждение США, сделанное им в понедельник главе Службы внешней разведки России "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.
Известно, что 14 ноября Бернс находился в Анкаре и встречался там с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Это был первый известный контакт на высоком уровне между США и Россией с момента вторжения в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я не питаю "скільки дивізій" у ООН, мене цікавить чи є бодай якісь дивізії у США?