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Директор ЦРУ Бернс был в Киеве во время взрывов 15 ноября. Встречался с Зеленским, - WP

бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Киеве. Встреча прошла в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы Украины.

Об этом со ссылкой на анонимного американского чиновника пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве Бернс "укрепил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", сообщил чиновник. Директор ЦРУ находился в безопасности внутри посольства США во время ракетных ударов, отметил чиновник.

Бернс также встретился со своими украинскими коллегами по разведке и обсудил предупреждение США, сделанное им в понедельник главе Службы внешней разведки России "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

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Известно, что 14 ноября Бернс находился в Анкаре и встречался там с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Это был первый известный контакт на высоком уровне между США и Россией с момента вторжения в Украину.

Зеленский Владимир (20769) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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вибачайте, але об США вже витирають ноги

я не питаю "скільки дивізій" у ООН, мене цікавить чи є бодай якісь дивізії у США?
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16.11.2022 09:31 Ответить
Наталя Мі-хайлова, у США та в Україні усе в порядку (ми впораємося), не треба хвилюватися.. проблеми у кацапів
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16.11.2022 09:56 Ответить
Давайте координаты где сидят роские генералы и пункты управления!!! Или ***** нападет если так делать?
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16.11.2022 09:32 Ответить
Може саме Бернс був цілю!
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16.11.2022 09:36 Ответить
https://militarymonitoring.com/5v55-surface-to-air-missile-for-ukrainian-s-300-air-defense-system-hit-poland/
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16.11.2022 09:39 Ответить
и что? просто снимок куска железа без привязки к местности
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16.11.2022 10:57 Ответить
Сам директор ЦРУ приехал, к чему бы это? Зеленского с Залужным уговаривать сохранить лицо путину? Скорее всего, там патрушев видать умолял Бёрнса решить вопрос. Но то вряд ли.
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16.11.2022 11:22 Ответить
 
 