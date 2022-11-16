Вчера был самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины. ПВО показала отличный результат, - Воздушные силы

Массированный ракетный обстрел Украины, совершенный российскими оккупантами во вторник, является наиболее масштабной атакой на украинские объекты критической инфраструктуры.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это можно назвать наиболее массовым ударом по критической инфраструктуре. Но удары были и более масштабные - 24 февраля, и в другие дни, когда Россия использовала немало ракет", - сказал Игнат в эфире телемарафона в среду.

По его словам, во вторник российские оккупанты выпустили по Украины около 90 ракет, а с учетом БПЛА количество воздушных целей, принимавших участие в атаке на украинскую инфраструктуру, превышает 100.

При этом Игнат уточнил, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

"В октябре примерно похожий обстрел был у нас 10-го числа. 84 ракеты противник тогда выпустил именно по объектам критической инфраструктуры. 45 из них сбили. Видим, что на сегодняшний день показатель этот вырос: 73 ракеты из более чем 90. Плюс 100% "Шахедов" – 10 из 10 сбито. Это довольно хорошая работа, отличный результат", - подчеркнул он.

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Игнат добавил, что повышение эффективности украинской ПВО достигается за счет опыта и профессиональности украинской армии, а также получения западных систем противовоздушной обороны.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.