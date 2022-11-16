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Новости Война
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Вчера был самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины. ПВО показала отличный результат, - Воздушные силы

ппо

Массированный ракетный обстрел Украины, совершенный российскими оккупантами во вторник, является наиболее масштабной атакой на украинские объекты критической инфраструктуры.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это можно назвать наиболее массовым ударом по критической инфраструктуре. Но удары были и более масштабные - 24 февраля, и в другие дни, когда Россия использовала немало ракет", - сказал Игнат в эфире телемарафона в среду.

По его словам, во вторник российские оккупанты выпустили по Украины около 90 ракет, а с учетом БПЛА количество воздушных целей, принимавших участие в атаке на украинскую инфраструктуру, превышает 100.

При этом Игнат уточнил, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

"В октябре примерно похожий обстрел был у нас 10-го числа. 84 ракеты противник тогда выпустил именно по объектам критической инфраструктуры. 45 из них сбили. Видим, что на сегодняшний день показатель этот вырос: 73 ракеты из более чем 90. Плюс 100% "Шахедов" – 10 из 10 сбито. Это довольно хорошая работа, отличный результат", - подчеркнул он.

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Игнат добавил, что повышение эффективности украинской ПВО достигается за счет опыта и профессиональности украинской армии, а также получения западных систем противовоздушной обороны.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.

ПВО (2820) ракеты (3599) россия (96057) Игнат Юрий (604)


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Топ комментарии
+15
Новина про масову атаку застала на робочому місці. Кожні 5 хвилин поверталася до новин, потім Польща, рев гелікоптерів, тиша від рідних. О 3 ночі брат написав,що місто відбилося. ППО, якого б виробництва ви не були,вами керували руки,очі і голови українців. ДЯКУЮ і так тримати
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16.11.2022 10:08
+7
Тим часом по всій Україні знову повітряна тривога
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16.11.2022 10:05
+7
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
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16.11.2022 10:28
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Тим часом по всій Україні знову повітряна тривога
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16.11.2022 10:05 Ответить
А зараз що? Все червоне знову (
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16.11.2022 10:07 Ответить
Новина про масову атаку застала на робочому місці. Кожні 5 хвилин поверталася до новин, потім Польща, рев гелікоптерів, тиша від рідних. О 3 ночі брат написав,що місто відбилося. ППО, якого б виробництва ви не були,вами керували руки,очі і голови українців. ДЯКУЮ і так тримати
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16.11.2022 10:08 Ответить
можливість: Через небезпеку російських ракет. Польща повинна прикривати повітряний простір біля українського кордону, хоча при цьому може захищати Львів.
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16.11.2022 11:33 Ответить
Знову вся Україна червона. Тримаймося. 🙏
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16.11.2022 10:11 Ответить
звідки в рашкє стільки ракет, це ж нескінченна історія, вони їх будуть виробляти завжди в будь-якої кількості й ніякі санкції їм не заважають....
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16.11.2022 10:19 Ответить
кравчуки, кучми, фокіни і навіть Баба юля передавали українські балістичні ракети на раZZію ....
за "знижку" на газ для пінчуків та фірташів...
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16.11.2022 10:28 Ответить
А детальніше не можеш, яким чином "баба юля", перебуваючи на посаді прем*єра КМУ два роки, мала відношення до керівництва ЗСУ та торгівлі і маніпуляцій з українською зброєю?
Хоча чого це я? Така вже "анатомія хребта" (с) диких юлєфобів. Бреши далі.
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16.11.2022 10:38 Ответить
по моїх даних баба юля АКТИВНО ПРОШТОВХУВАЛА руSSкій газ...роблячи Українську газовидобувну(в Полтавській та Франківській обл., в Дрогобичі...) галузь НЕ рентабельною...
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16.11.2022 10:52 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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16.11.2022 10:20 Ответить
Нажаль, на даний момент це все що ми можемо робити: підвищувати спроможність ППО. Проте впевнений, що м працюємо над вирішенням цієї проблеми більш глобально: "далекої руки" відплати. Що це буде дрони, 🚀 = неважливо. Головне результат. В іншому випадку вони повільно сточать нагу інфраструктуру, навіть коли ми будемо збивати 95%
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16.11.2022 10:20 Ответить
Жопа у їхнього ***** злипнеться, а не знищення нашої інфраструктури.
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16.11.2022 10:32 Ответить
З точки зору так званої "економіки війни" всі ці масовані удари кацапів зовсім неефективні. Вчорашні ракети та БПЛА обійшлись кацапам в 900 млн. дол. А результат?
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16.11.2022 10:30 Ответить
Для них эти 900 000 000 семечки , террористы руссофашисты счастливы , что отключили свет !
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16.11.2022 10:41 Ответить
Эти 900 млн заплачены давны давно, возможно ещё в совке. По сути рашка утилизирует свои старые ракеты серии Х. Так что не надо сильно этими миллионами аргументировать.
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16.11.2022 11:00 Ответить
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16.11.2022 10:32 Ответить
Думала про критичну інфраструктуру і читала коменти українців. Без світла води,тепла,але і без орків-приймають,як можливість. На який процент забезпечує себе Україна? Наскільки вона залежить від донорів? Хтось написав,при 40% знищеної інфраструктури країна перестає існування. Не вірю,бо Україна довела,що не існує обмеження для Віри,Перемоги і Свободи
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16.11.2022 10:34 Ответить
Можливо,десь в розніженій інфантильній Европі така формула й спрацювала б.Але Україна весь час жила не в парникових умовах,а економіка взагалі існувала по своїх,якихось не зрозумілих нікому "законах".Тому не вийде у пуйла з того рая нічого.Чим більше обстрілів,тим більша ненависть до мордору
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16.11.2022 10:41 Ответить
Из 90 ракет, штук 60 могли быть просто ложными целями, пустышками запущенными именно с целью опустошения пусковых установок, для прохода боевых ракет во время перезарядки
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16.11.2022 10:47 Ответить
ОДЕССА с отплением... но... пол-города без света
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16.11.2022 10:48 Ответить
говорити про підвищення ефективності поки заран
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16.11.2022 12:24 Ответить
 
 