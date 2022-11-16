Лишение аккредитации СМИ за репортажи из Херсона "пахнут некомпетентным архаическим совком", - продюсер Sky News Сафаров

В Sky News настаивают, что аккредитации должны вернуть всем журналистам – и иностранным, и украинским.

Об этом сообщил продюсер Sky News Азад Сафаров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, находясь в Херсоне три дня он увидел "невероятно счастливых людей наконец свободного города".

"А еще мы увидели абсолютную некомпетентность руководства объединенного пресс-центра ОК Південь и всего Херсонского направления. Да, Sky News действительно первыми среди СМИ вошли в Херсон. Но это произошло не по нашему желанию. Еще 11 ноября, в день когда ВСУ освободили Херсон, мы были в 20 км от Херсона вместе с другими крутыми медиа агентствами и каналами.Мы обзвонили все руководство южного направления, но слышали только - нет, нет в Херсон нельзя. Нам не нужен был эксклюзив, нам нужно было не упустить момент искренней радости людей, встречающих ВСУ.

12 ноября мы поняли, что нет смысла больше ждать чуда от ОК Південь. Тамошнее руководство пресс-центра совершенно далеко от знаний о журналистике и коммуникации. Все последние месяцы войны они общаются с журналистами в стиле местных царьков, к которым пришли слуги. Каждый раз, когда я звоню их руководству, я должен выслушивать тираду о том, как мы плохи все журналисты, как гонимся за эксклюзивом, из-за нас всех обстреляют и т.д. То есть люди, получающие от государства зарплату вместо того, чтобы через СМИ делать бесплатную рекламу ВСУ и стране, своими же руками уничтожают всю коммуникацию на мир. Одной рукой они просят помощи в мире, другой – уничтожают коммуникацию с миром.

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Поэтому мы обратились напрямую к топ-офицерам и они с первого слова поняли, зачем нам в Херсон и сразу согласились повезти нас туда", - отметил Сафаров.

Он заявил, что пресс-служба ОК "Південь" раздавала интервью с "угрозами лишить всех попавших в Херсон журналистов" и такие действия "попахивают некомпетентным архаическим совком".

Один из руководителей пресс-службы ОК "Південь" заявил, что журналисты таким образом якобы "создали напряжение в информационной среде".

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"Самое смешное, что в этот же день, когда мы и другие журналисты вошли в Херсон, видео и фото из города также постились ОК Південь. Но конечно они не создавали информационного напряжения. Потому что в коммуникациях они понимают лучше Sky News, CNN, hromadske.ua, Украинская правда и других. А еще самое смешное то, что 12 ноября Херсон был по мнению ОК Південь опасным, а 14 ноября тот же пресс-центр запихнул 300 журналистов в автобусы (один из автобусов по дороге сломался) и привез в Херсон. Потому что Президент приехал. Это при том, что 14 ноября в городе так же была слышна работа нашей арты и город так же был все еще заминирован рашистами. Руководство пресс-ценра ОК Південь должно немедленно уйти со своих должностей. Эти люди дискредитируют в глазах мира и ВСУ, Минобороны и саму страну. Из-за их действий, я и мои коллеги успокаиваем иностранных журналистов, что Украина это не Россия, что это не цензура, а абсолютно некомпетентность людей совка, сидящих на руководящих должностях пресс-служб", - подчеркнул продюсер Sky News.

Он настаивает, что аккредитации должны вернуть всем журналистам – и иностранным, и украинским.

"Нужно четко наладить работу со СМИ - 1 аккредитация для всей работы в Украине. Не могут быть сто пятьдесят дополнительных разрешений, аккредитаций, переписок, переговоров. Это просто чушь. Не надо ставить палки в работу СМИ. ОК "Південь" должен извиниться официально перед журналистами, особенно перед украинскими, которые рискуют своей жизнью еще больше, чем иностранные. Ведь у украинских СМИ нет бронированных авто, страховки, человека по безопасности в команде и т.д.", - подытожил Сафаров.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер".

"Детектор медіа" сообщил, что аккредитации лишили в том числе журналистов CNN и SkyNews.

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