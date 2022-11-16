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Новости Война
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Лишение аккредитации СМИ за репортажи из Херсона "пахнут некомпетентным архаическим совком", - продюсер Sky News Сафаров

херсон

В Sky News настаивают, что аккредитации должны вернуть всем журналистам – и иностранным, и украинским.

Об этом сообщил продюсер Sky News Азад Сафаров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, находясь в Херсоне три дня он увидел "невероятно счастливых людей наконец свободного города".

"А еще мы увидели абсолютную некомпетентность руководства объединенного пресс-центра ОК Південь и всего Херсонского направления. Да, Sky News действительно первыми среди СМИ вошли в Херсон. Но это произошло не по нашему желанию. Еще 11 ноября, в день когда ВСУ освободили Херсон, мы были в 20 км от Херсона вместе с другими крутыми медиа агентствами и каналами.Мы обзвонили все руководство южного направления, но слышали только - нет, нет в Херсон нельзя. Нам не нужен был эксклюзив, нам нужно было не упустить момент искренней радости людей, встречающих ВСУ.

12 ноября мы поняли, что нет смысла больше ждать чуда от ОК Південь. Тамошнее руководство пресс-центра совершенно далеко от знаний о журналистике и коммуникации. Все последние месяцы войны они общаются с журналистами в стиле местных царьков, к которым пришли слуги. Каждый раз, когда я звоню их руководству, я должен выслушивать тираду о том, как мы плохи все журналисты, как гонимся за эксклюзивом, из-за нас всех обстреляют и т.д. То есть люди, получающие от государства зарплату вместо того, чтобы через СМИ делать бесплатную рекламу ВСУ и стране, своими же руками уничтожают всю коммуникацию на мир. Одной рукой они просят помощи в мире, другой – уничтожают коммуникацию с миром.

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Поэтому мы обратились напрямую к топ-офицерам и они с первого слова поняли, зачем нам в Херсон и сразу согласились повезти нас туда", - отметил Сафаров.

Он заявил, что пресс-служба ОК "Південь" раздавала интервью с "угрозами лишить всех попавших в Херсон журналистов" и такие действия "попахивают некомпетентным архаическим совком".

Один из руководителей пресс-службы ОК "Південь" заявил, что журналисты таким образом якобы "создали напряжение в информационной среде".

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"Самое смешное, что в этот же день, когда мы и другие журналисты вошли в Херсон, видео и фото из города также постились ОК Південь. Но конечно они не создавали информационного напряжения. Потому что в коммуникациях они понимают лучше Sky News, CNN, hromadske.ua, Украинская правда и других. А еще самое смешное то, что 12 ноября Херсон был по мнению ОК Південь опасным, а 14 ноября тот же пресс-центр запихнул 300 журналистов в автобусы (один из автобусов по дороге сломался) и привез в Херсон. Потому что Президент приехал. Это при том, что 14 ноября в городе так же была слышна работа нашей арты и город так же был все еще заминирован рашистами. Руководство пресс-ценра ОК Південь должно немедленно уйти со своих должностей. Эти люди дискредитируют в глазах мира и ВСУ, Минобороны и саму страну. Из-за их действий, я и мои коллеги успокаиваем иностранных журналистов, что Украина это не Россия, что это не цензура, а абсолютно некомпетентность людей совка, сидящих на руководящих должностях пресс-служб", - подчеркнул продюсер Sky News.

Он настаивает, что аккредитации должны вернуть всем журналистам – и иностранным, и украинским.

"Нужно четко наладить работу со СМИ - 1 аккредитация для всей работы в Украине. Не могут быть сто пятьдесят дополнительных разрешений, аккредитаций, переписок, переговоров. Это просто чушь. Не надо ставить палки в работу СМИ. ОК "Південь" должен извиниться официально перед журналистами, особенно перед украинскими, которые рискуют своей жизнью еще больше, чем иностранные. Ведь у украинских СМИ нет бронированных авто, страховки, человека по безопасности в команде и т.д.", - подытожил Сафаров.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ лишил аккредитации некоторых журналистов за "информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мер".

"Детектор медіа" сообщил, что аккредитации лишили в том числе журналистов CNN и SkyNews.

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журналистика (3312) Херсон (2873)


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Топ комментарии
+36
Зеля це і є совок.
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16.11.2022 10:22
+28
Чекаю ,коли вже проти зелених американці введуть санкції
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16.11.2022 10:18
+28
Репортаж CNN із Херсона тоді був просто шикарним , але ж там не було
головних ,, переможців" Зекоманди , от і отримали на горіхи 😠


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16.11.2022 10:28
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Чекаю ,коли вже проти зелених американці введуть санкції
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16.11.2022 10:18 Ответить
Ніколи американці на такий крок не підуть. У дипломатії накладання санкцій на владу іншої держави- негативний крок до України. А то виходить одночасно на владу рашки наклали, і на українську. До того-ж, такі заходи спричинять недовіру в американському суспільстві до України. У нашому випадку бажати санкцій до влади - бажати послаблення чи навіть припинення допомоги в цілому.
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16.11.2022 11:45 Ответить
а я сподіваюсь ,що буде розслідування розкрадання держави під час війни ,коли зелені втратять владу
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16.11.2022 11:54 Ответить
Звісно буде. Питання лише коли...
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16.11.2022 12:53 Ответить
Тобто терпіти в Києві і по цілій Україні співи терористичної організаці РПЦ нормально, бо не на часі і недемократично. А узурпувати медіа простір і ганяти журналістів - нормально...
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17.11.2022 08:10 Ответить
Поправочка - абсолютна некомпетентність ОПи, як завжди.
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16.11.2022 10:18 Ответить
Одной лишь некомпетентностью это нельзя объяснить. Эти действия спланированы и имеют системный характер. Недавние голосования в ООН это подтверждают.
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16.11.2022 10:20 Ответить
да эта там вот та маланеская дебилка Маляр по блату пристроенная.. вечно орущая про тайны и говорящая с нами как с юыдлом и дебилами
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16.11.2022 10:24 Ответить
це не "некомпетентність", це саботах, на рівні державної зради !!!
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16.11.2022 10:31 Ответить
Ти неправий на 100%. В опи більш ніж висока компетентність. Їх ціль - дисркедитація та розвал України. Справляються вони на відмінно.
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16.11.2022 14:13 Ответить
Установление тотального контроля за СМИ - это первый шаг к построению диктатуры.
ху*ло также начинало именно с этого.
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16.11.2022 10:18 Ответить
Мабуть Ви не в курсі, але з початку введення військового стану міністерство оборони та інші відомства могли взагалі заборонити "чесні новини", ввести жорстку воєнну цензуру. Якщо були позбавлені ті чи інші журналісти, певно є за що.
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16.11.2022 10:23 Ответить
Любая власть просто в восторге от таких граждан, как Вы.
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16.11.2022 10:27 Ответить
Сер-гей,випий баночку зелених соплєй
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16.11.2022 10:28 Ответить
як заборононити ??? це що вам червоний кацапо-совок і 2Світова ???
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16.11.2022 10:33 Ответить
Читайте постанову КМУ.
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16.11.2022 10:52 Ответить
та срати я хотів, з найвищої дзвіниці Києва і Львова, на ці зелені, наркоманські постанови !!! CNN & SkyNews це засоби масової інформації найкращих, найвідданіших союзників України у цій війні - без допомоги США і В.Британії, кацапи вже б окупували якщо не усю то більшу частину України !!! до того ж CNN це рупор демократичної, правлячої на даний момент у США, партії !!! то може для ЗМІ таких союзників було б доцільно зробити спеціальнний статус, не не випендрюватися різними недолугими наркоманськими постановами, що не мають нічого спільного зі здоровим глуздом ???
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16.11.2022 11:02 Ответить
CNN перші показали репортаж зустрічі ЗСУ мешканцями Херсону - це вразило весь світ, люди закордоном зрозуміли, чого варті "референдуми" в Херсощіні за приєднання до РФ. Самеза це ( ви -"мабуть єза що") СНН и Скай лишилиліцензій? Чи за те, що журналісти прибули туди довізиту Зе, і все захоплення світу, позитив дісталися мешканцям і ЗСУ, а не "найвеличнішому"
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16.11.2022 10:34 Ответить
самі вирішуєте, у якій країні хочете жити, вільній чи авторитарній. така поведінка еліт є, щонайменше, смішна і дурна
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16.11.2022 11:15 Ответить
Зеля це і є совок.
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16.11.2022 10:22 Ответить
а ще хворобливо ревнивий до чиєїсь першості в новинах...в приємних новинах або в привітаннях...
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16.11.2022 10:46 Ответить
Це аж ніяк не "некомпетентність"!
Вони там всі теле- кінопрод'юсери і менеджери. У цій сфері вони чудово розуміють, що роблять.
Це - антиукраїнська діяльність ОПи...
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16.11.2022 10:23 Ответить
А що ви очікували від Єрмака ?
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16.11.2022 13:19 Ответить
Це не вона на фото, навіщо брешеш?
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16.11.2022 10:50 Ответить
ЗеКодломойские Кучмиств и есть дремучий Дохлый совок... сдох 🤣🤣🤣🦍🦍🦍и хрен с ним.. рукожопым
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16.11.2022 10:25 Ответить
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16.11.2022 10:25 Ответить
Як можна коментувати дурість...
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16.11.2022 10:26 Ответить
цікаво, чому різна мілко-зрістна піздота завжди намагається захопити владу?
це якась компенсація знущань в дитинстві? як не диктатор, то мелкій піздюк!
треба на законодавчому рівні обмежувати можливість буди у владі зрістом від 1,90м
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16.11.2022 10:26 Ответить
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16.11.2022 10:49 Ответить
Це не комплекси. це наслілки рішень виборця. якщо і перевіряти на закомплексованість, розум та критичне мислення, то саме його. Влада діє від імені і за дорученням свого виборця.
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16.11.2022 11:53 Ответить
100%. Комплекс неповноцінності та жага абсолютної влади - завжди поєднані.
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16.11.2022 11:58 Ответить
Я завжди підтримувала речницю Маляр,але фото Херсона змінило думку. Дивитися на зе,як на бога,хоча по вулиці шли справжні Боги-захисники
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16.11.2022 10:27 Ответить
Є фото, на якому Маляр з МО милується Єрмаком, який тисне руку Резниченку, якого звинувачують у розкраданні державних коштів.

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16.11.2022 10:50 Ответить
А найвеличніший Зєля, як завжди, із висунутим язиком.
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16.11.2022 10:51 Ответить
Що Малярша, що Гуменючка - обидві - тупі курки...
Гуменючка з 6 по 11 листопада тренділа, що в Херсоні "пастка" (зрозуміло, не сама придумала, це їй в ОПі наказали трендіти таке), то тіпа починати масштабний наступ небезпечно.
А в цей час орки стройними колонами, із технікою та музикою відходили через переправи на лівий берег.
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16.11.2022 11:15 Ответить
У жiночки,як мiнiмум оргазм...))
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16.11.2022 14:44 Ответить
Репортаж CNN із Херсона тоді був просто шикарним , але ж там не було
головних ,, переможців" Зекоманди , от і отримали на горіхи 😠


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16.11.2022 10:28 Ответить
перебуваючи у Херсоні три дні він побачив "неймовірно щасливих людей нарешті вільного міста".

От якби гундосика побачив, то медаль отримав би. А побачив людей, то втратив акредитацію.
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16.11.2022 10:36 Ответить
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16.11.2022 10:38 Ответить
"Одною рукою вони просять допомогу у світі, іншою - нишать комунікацію зі світом." Джерело:

Як влучно сказано! Останні 9 місяців це - просто алгоритм дій дєрьмаковської шобли з ОПи під прикриттям ширми з зелебубочного диктора, який озвучує завчені "правильні" тексти.
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16.11.2022 10:43 Ответить
А нинішні малороси при владі - це і є махровий "совок"...
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16.11.2022 10:45 Ответить
Маланськi малороси...))
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16.11.2022 14:48 Ответить
Заезжать в город где полно шпийонов,колоборантов и переодетых свинособак, и снимать сюжеты с нашими войсками, можно только с разрешения военного командования, что бы военные знали сколько журналистов в городе, с каких компаний и их имена. Иначе каждый сам себе на уме и будет бродить где вздумается, снимать что вздумается, даже то что может навредить. Или переодетую офицерскую свинью захотят вдруг вывезти, скажут что он наш оператор и все дела.
Еще и умничают мля.
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16.11.2022 10:49 Ответить
І тебе прийняв в квітні 2022.)
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16.11.2022 11:00 Ответить
Який саме сюжет показав розташування наших військ у Херсоні?
Я бачила тільки відео з вулиць міста, на яких було багато людей з українськими прапорами.
І жителів Херсона, які обіймали наших воїнів.
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16.11.2022 10:56 Ответить
Ігоре Білик. Дивна у вас логіка. Війна йде по усій Україні. Страждають усі регіони. Шпионів , колобарантів і просто зрадників, поціновувачів російської сили (не перодягнених) і на неокупованій території достатньо. сама тимчасова окупація окремих регіонів це підтвердила (тобто вони там жили і до війни, але чекали окупації). такі є і на мирній території. Так що тепер по вашому заборонити новини взагалі, а людям усім куди дітися?
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16.11.2022 12:03 Ответить
треба сказати що від деяких західних кореспондентів тхне совком.
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16.11.2022 10:50 Ответить
Хто з таких був в Херсоні?
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16.11.2022 10:58 Ответить
Гарне формулювання: "деяких". Типовий совєцький прийом. Так можна лити лайно на будь-кого.
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16.11.2022 12:02 Ответить
Скай ньюз обломали ОПе всю пиар-акцию, связанную с освобождением Херсона. Они очень хотели попиариться, хотели, чтобы их первыми встречали жители Херсона, но первыми херсонцы встречали бойцов ЗСУ. И это справедливо, потому что освободили Херсон - ЗСУ.
А то, когда общество задает вопросы "кто разминировал минные заграждения на Чонгаре?", обществу говорят, - мы не знаем, а как Херсон освободили, так сразу же нашлось много героев, которые решили примазаться к заслугам ЗСУ.
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16.11.2022 10:50 Ответить
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16.11.2022 10:57 Ответить
закомплексованим зебілам-аніматорам, "пролюбившим усе" серце крається, коли амплодисменти і овації призначаються не їм - (трошки попрацював і серед "акторської богеми", надивився..)..
Найвеличнівшиве вже вкотре, на увесь Світ, демонструє свої не найкращі риси спасібА, вкОтре вже, 73% інтелохтуалам, как-бєзразніци
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16.11.2022 11:04 Ответить
а в чем проблема с цензурой во время войны? она то как раз и должна быть. проблема больше в двойных стандартах. по-правильному все материалы (и зе- и не зе и "хороших" и "плохих") должны собираться пересматриваться цензурироваться, заблюриваться\запикиваться где привязка к местности\лица и т.д. и т.п. ну и общий пул для ленивых со всем готовым.
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16.11.2022 11:15 Ответить
Новая выходка Зеленского ошарашила весь мир
https://www.youtube.com/watch?v=8vTISKJV7-k
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16.11.2022 11:26 Ответить
ну как вел себя прэзидент с журналистами все ********,то **** тут говорить......................................................................................................................какой то "зесовок"...................................
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16.11.2022 11:44 Ответить
А сам Зеленский что -- не совок? 100-процентный.
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16.11.2022 12:06 Ответить
в оп продолжают морозиться и размазывать дерьмо которым они обосрались и еще в рот чего то набрали и молчат
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16.11.2022 11:45 Ответить
Куда бы офис президента не сунул свой ермаковский нос -- везде лажа, везде совок и некомпетентность.
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16.11.2022 12:05 Ответить
Ісі т.зв. "слуги народу" з блаЗЄнським і є колективний реліктовий совок. Як їхні виборці. Треба визнати, що Україна в своїй критичній масі поки що залишається совком.
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16.11.2022 12:18 Ответить
Так курва Боневтічна не приїхала, тому вас акредитації і лишили, по сценарію це він мав бути у центрі уваги )
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29.01.2023 16:59 Ответить
 
 