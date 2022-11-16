Вчерашняя ракетная атака на Украину – настоящее выступление РФ на саммите G20, - Зеленский

Вчерашняя массированная ракетная атака по Украине – это настоящее выступление Российской Федерации на саммите G20.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на панели "Цифровая трансформация" в рамках саммита, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на саммите все говорили о том, как закончить российскую войну. российский представитель даже давал какие-то комментарии... А после этого около 100 российских ракет ударили по Украине", - отметил глава государства.

Он рассказал, что в результате обстрелов сожжены жилые дома, снова разрушены электростанции, сотни городов остались без электричества, без подачи воды и тепла. Кроме того, по его словам, Интернет-трафик упал на две трети.

"К сожалению, есть человеческие жертвы. Причем не только в Украине! российские ракеты вчера ударили по территории соседней Польши. Должна быть быстрая реакция. Эта ракетная атака – вот настоящее выступление россии на "двадцатке". Поэтому когда я говорю "G19", я не ошибаюсь. Потому что Россия - террорист, и мы от него защищаемся. Такая реальность", - резюмировал президент.

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Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахидов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.