Байден проинформировал G7 и партнеров по НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, - Reuters
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Об этом Reuters сообщил источник в НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Байден заявил журналистам, что ракета вряд ли была выпущена из России.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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Во всем винавата Украина - нахера она росийские ракеты сбивает вблизи НАТО.
Старість не радість.
Чиновники знают больше разведчиков! Когда в 2014 году американцы зарегистрировали пуск Бука на Донбассе они данные радаров не показывали даже союзникам несколько лет, пока уже европейцы не дошли до трибунала. Потому что боялись портить отношения с Путиным ради какой-то Украины. И на минуточку - кем тогда был Байден? А когда в 2008 году выкрутили руки Грузии и заставили заключить мир с Россией?
Говорят они все красиво, но когда нужно выбирать и выбор труден они начинают петлять жопой как болонка хвостом, только чтобы отложить тяжелое решение.
А ракета прилетіла з територіх Беларусі, С 300 називається.
Але після слів Байдена нічого не треба робити, погано що лайно дід Україну звинуватив
перед поляками, керівництво Польщі знає що ракети кацапські але після цього НАТО не
треба воювати з парашею.
РЕГІТ БУДЕ КОЛИ НОВІ РАКЕТИ КАЦАПІВ ВПАДУТЬ ПО ПОЛЬЩІ
в ціль переконують ураїнські військові експерти .
но виновата Украина.
Я вас обожаю, дорогая редакция !
Нам уже известны актеры, и плохие и хорошие, и даже режисеры. А вот сценаристы как всегда в тени .И в 1914 и в 1941г.
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І Америці нічого робити не треба і НАТО віддихає, всі гарно себе почувають.
Спрацювати як ракета класу земля-земля вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що обломки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля".- військовий експерт Олег Жданов.
https://www.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s&t=60s&ab_channel=UKRLIFE.TV
Ракета, яка впала у Польщі у районі селища Пшеводув могла мати координати, які були введені у РФ через дійсно епічну помилку. На вкрай дивний збіг звернуло увагу європейське видання Visegrád 24.
Зокрема координати польського селища - 50.4709, 23.9343, точне місце падіння ракети російського виробництва - невідоме, але близьке до цих значень. І вони є широтою Києва та довготою Львова. Тобто під час підготовки координат для цілі стався збій, можливо через людський фактор, коли пара широта-довгота у відповідній таблиці цілей були зміщені чи переплутані.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html https://defence-ua.com/minds_and_ideas/epichnij_promah_u_raketi_jaka_vpala_u_polschi_mogli_pereplutani_koordinati_dvoh_objektiv_u_lvovi_ta_kijevi-9668.html
жодному слову байдена не вірю
ще питання хто передав технології ядерної бомби індії ?
так це застарілі технології, але як бачимо НАТО сситься з ними воювати.
Самое забавное, это его полное игнорирование натовскими "аналитиками".
Похоже они просто избегают ситуации "казус белли". Страшно стало ...