Сунак о ракете в Польше: Этого не было бы, если бы не вторжение России в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что никаких ракетных ударов по Польше не было бы, если бы не вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, "ничего из этого не происходило бы, если бы не вторжение России в Украину" и "это жестокая и неумолимая реальность путинской войны".

"Пока она продолжается, она представляет угрозу нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока она продолжается, она будет продолжать разрушать мировую экономику", - сказал Сунак.

Британский премьер добавил, что нет "ни одного человека в мире", который бы не ощутил на себе влияние войны Путина, а мировые продовольственные рынки были серьезно затронуты его попытками перекрыть поставки украинского зерна.

"Пренебрежение Путина к человеческой жизни будет ощущаться во всем мире еще много лет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, показали ли удары в Польше, как быстро может разгореться война, он добавил, что это может привести к эскалации конфликта: "Польша является верным союзником Соединенного Королевства, и я хотел бы лично заверить в том, что мы твердо стоим вместе с ней и ее народом в это время".

Говоря о том, может ли Великобритания быть втянута в войну с Россией, он сказал, что важно "установить факты".

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Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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