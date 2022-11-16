Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц
Обстоятельства ракетного удара по польской территории должны быть тщательно расследованы, однако уже ясно, что этого не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины.
Об этом в Twitter сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасный ракетный удар в Польше должен быть тщательно расследован. Хорошо, что члены НАТО собираются, чтобы быстро это сделать", - сказал он.
По словам Шольца, сейчас о каких-либо преждевременных выводах "не может быть и речи".
"Понятно одно: ничего бы этого не произошло без агрессивной войны России против Украины", - подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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ну то шо станеться?
просто як на Гостомель йшли тут русняві, то й бельгійські туди так само залетять... ну шо, залетіли, сіли, розвантажились, ну і?
чи ти про шо та про які мав на увазі?
над Києвом ці... конвертоплани літали, пуйло обгадився в бункері, ну і шо?
знаєш, в витворі Доктор Моро.
цитата.
Містер - Заткни глотку.
ти зрозумів?
просто завали ти поняв шо.
ти поняв нє?
ну тоді ти дебіл
нє, ну реально, тупо там би як раз "тренувались" як кацапи в Сирії.
тупо ці ...... дські ракети збивати - та це .... дуже прийнятливо.. тупо ... гарматами можна, ну, літаковими
Поки будуть вестись розслідування та консультаціїї, деякі країни можуть бути стерті з мапи.
тому як найшвидше треба жорстко придушити цю агресію...якщо не підіймається рука на хцйло !!!
(с) фб