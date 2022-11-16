Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц

Обстоятельства ракетного удара по польской территории должны быть тщательно расследованы, однако уже ясно, что этого не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины.

Об этом в Twitter сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасный ракетный удар в Польше должен быть тщательно расследован. Хорошо, что члены НАТО собираются, чтобы быстро это сделать", - сказал он.

По словам Шольца, сейчас о каких-либо преждевременных выводах "не может быть и речи".

"Понятно одно: ничего бы этого не произошло без агрессивной войны России против Украины", - подытожил он.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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