РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5527 посетителей онлайн
Новости Война
3 714 27

Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц

шольц

Обстоятельства ракетного удара по польской территории должны быть тщательно расследованы, однако уже ясно, что этого не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины.

Об этом в Twitter сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасный ракетный удар в Польше должен быть тщательно расследован. Хорошо, что члены НАТО собираются, чтобы быстро это сделать", - сказал он.

По словам Шольца, сейчас о каких-либо преждевременных выводах "не может быть и речи".

"Понятно одно: ничего бы этого не произошло без агрессивной войны России против Украины", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва призывает усилить ПВО на границе Польши и Украины и на всем восточном фланге НАТО

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Также читайте: Сунак о ракете в Польше: Этого не было бы, если бы не вторжение России в Украину

обстрел (27685) Польша (8497) россия (96057) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
16.11.2022 12:24
+4
То захищайте небо разом з нами а не триндіть шо сталось.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:26
+4
Ось тут я з Шольцом згідний. Якби ти і тобі подібні шольци зупинили фашистів раші, такого бєзпрєдєлу б не було!
показать весь комментарий
16.11.2022 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.11.2022 12:24 Ответить
вибач, вроді ти не кацап, але лапті, ееее, давай примєряй, а то новічок - рот попа.дет, савсим дохлий будішь
показать весь комментарий
16.11.2022 12:34 Ответить
Да, НАТО тут -- сдерживающий фактор.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:41 Ответить
точніше не скажеш...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:25 Ответить
Уже писала,що важкі гелікоптери пішли на Польщу, а сьогодні інформація куди,що ,коли дззвонити при критичній ситуації. Щось іде,недобре. Разом до Перемоги України
показать весь комментарий
16.11.2022 12:25 Ответить
бельгійські?
ну то шо станеться?
просто як на Гостомель йшли тут русняві, то й бельгійські туди так само залетять... ну шо, залетіли, сіли, розвантажились, ну і?
чи ти про шо та про які мав на увазі?
над Києвом ці... конвертоплани літали, пуйло обгадився в бункері, ну і шо?
показать весь комментарий
16.11.2022 12:32 Ответить
Не зрозуміло ваш посил. Я в Німеччині і реакція країни була миттєво. Ви про що? Досить негативного,іронічного і маніпуляції.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:35 Ответить
"була би миттєвою"?
знаєш, в витворі Доктор Моро.
цитата.
Містер - Заткни глотку.
ти зрозумів?
просто завали ти поняв шо.
ти поняв нє?
ну тоді ти дебіл
показать весь комментарий
16.11.2022 12:42 Ответить
та я до політиків, вони там у вас ок., ви теж, не переживайте, все буде Аллах, хай буде Ім.я його крєпким. Всі молимось за Аятолу! хуг!
показать весь комментарий
16.11.2022 16:28 Ответить
То захищайте небо разом з нами а не триндіть шо сталось.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:26 Ответить
считай шо можна би авакси і ф-22 робити безполітку...
нє, ну реально, тупо там би як раз "тренувались" як кацапи в Сирії.
тупо ці ...... дські ракети збивати - та це .... дуже прийнятливо.. тупо ... гарматами можна, ну, літаковими
показать весь комментарий
16.11.2022 12:37 Ответить
Стандартную отмазку всем раздали-они и чешут. Гуляй кацапня. Заряжай еще сотню ракет.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:27 Ответить
захід від ситості і політкоректності став імпотентом
показать весь комментарий
16.11.2022 12:27 Ответить
Ось тут я з Шольцом згідний. Якби ти і тобі подібні шольци зупинили фашистів раші, такого бєзпрєдєлу б не було!
показать весь комментарий
16.11.2022 12:28 Ответить
Думаю, кацапам на тормозах этот обстрел не спустят. Европа уже не та, что была год назад. Постепенно приходит понимание, умиротворение агрессора - прямой путь к усилению агрессии.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:31 Ответить
Щей як спустят. Мало того вони усі обісрані з переляку
показать весь комментарий
16.11.2022 12:33 Ответить
Задрот в НАТО бачив ракету і не збив😄
показать весь комментарий
16.11.2022 12:32 Ответить
Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби Захід після 21.09.22 (ядерн шантажу та великої мобілізації рф, з підтримкою пекіна в першому) зробив висновки у збільшенні якості і к-ті військової допомоги. Військової допомоги, яка б надала ЗСУ наносити удари по воєнній структурі на росії та білорусі. А також нарощуванні якості ударів на фронтах - у режиму пу були би інші проблеми на роботі. Традиційно, бачивши слабкість Заходу після 21.09.22 зробив "можем повторіть" - про це попереджали. На війні супротивник робить те, що йому дозволяють - це продемонстрував Захід і зокрема шольц своєю "леопардовою хворобою". Так що по факту - маємо результат.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:32 Ответить
"Збираються щось розслідувати''. Та тут треба зібратися і влупити по мордору! Бо поки ви будете в розслідування гратися ще кудись прилетить
показать весь комментарий
16.11.2022 12:33 Ответить
На очереди Прибалтика? Туда ведь тоже украинские ПВО могут засандалить, нех делать,если ветер будет попутный.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:48 Ответить
Закрийте небо хоча б в прикордонних областях, нинішня ситуація дозволяє це зробити. Буде і Вам спокійніше та й нам легше.
Поки будуть вестись розслідування та консультаціїї, деякі країни можуть бути стерті з мапи.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:48 Ответить
саме так !
тому як найшвидше треба жорстко придушити цю агресію...якщо не підіймається рука на хцйло !!!
показать весь комментарий
16.11.2022 12:48 Ответить
Яка блискуча аналітика від пана Щольца... Гігант мислі...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:56 Ответить
"НАТО, не бійтеся, ЗСУ з вами...."

(с) фб
показать весь комментарий
16.11.2022 13:04 Ответить
потрібно як що можна збивать ракети які летять від ворга так щоб вони падали в рф і білорусі.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:13 Ответить
 
 