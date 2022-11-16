Российский фашист Губарев обвинил предателя Сальдо в похищении своей жены: РосСМИ говорят, что ее задержали по делу об экономическом преступлении (обновлено)
Российский террорист Павел Губарев утверждает, что его жена не выходит на связь, в последний раз ее видели у здания так называемого "правительства" Херсонщины в Геническе.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", - говорится в сообщении.
Источник пропагандистского издания RT сообщил, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.
Ее статус пока неизвестен.
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