Российский фашист Губарев обвинил предателя Сальдо в похищении своей жены: РосСМИ говорят, что ее задержали по делу об экономическом преступлении (обновлено)

Российский террорист Павел Губарев утверждает, что его жена не выходит на связь, в последний раз ее видели у здания так называемого "правительства" Херсонщины в Геническе.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", - говорится в сообщении.

Источник пропагандистского издания RT сообщил, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

Ее статус пока неизвестен.

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