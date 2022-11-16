ВР может лишить мандатов депутатов пророссийских партий в местных советах, - ЧЕСНО
16 ноября Комитет по вопросам государственной власти поддержал за основу законопроект Кабмина 7476. Эта законодательная инициатива предусматривает лишение мандатов представителей пророссийских партий на местах.
Об этом информирует Рух ЧЕСНО, которое перед началом заседания подчеркнуло, что будет следить за поименным голосованием членов профильного комитета, информирует Цензор.НЕТ.
Примечательно, что глава комитета Андрей Клочко ("Слуга народа"), отставки которого требует общественный сектор и большинство нардепов в комитете, не голосовал. Так же очень показательна позиция депутатов, прошедших в парламент от ОПЗЖ: Сергей Кальцев отсутствует, Татьяна Плачкова не голосовала, а нардеп Дмитрий Исаенко "воздержался".
Напомним, что ранее Клочко пытался через свой комитет провести один из законопроектов ОПЗЖ, предусматривающий сохранность мандатов представителям пророссийских партий, если они до решения суда успели выйти из фракции.
"Наша организация совместно с рядом СМИ и коллег из общественного сектора на этой неделе вышла с публичным заявлением. Мы требуем, чтобы парламент наработал единую политику по отношению к депутатам пророссийских партий, и она должна касаться не только депутатов местных советов. Каждый из нас понимает, кто до сих пор возглавляет комитет по свободе слова — это Нестор Шуфрич, который, в частности, фигурирует в Реестре госпредателей. Именно поэтому все, кто был избран в парламенте от ОПЗЖ, должны быть максимально лишены полномочий", — отмечает лидер Руху ЧЕСНО Вита Думанская.
Член комитета Олег Дунда ("Слуга народа") так прокомментировал Руху ЧЕСНО дальнейшее видение в наработке государственной политики в отношении пророссийских партий: "Уверен, что сессионный зал поддержит этот законопроект и местные советы сможем вычистить от предателей и коллаборантов. Относительно Верховной Рады – постановление о лишении мандатов представителей ОПЗЖ уже давно зарегистрировано. Она должна быть как можно быстрее включена в повестку дня. Все Бойки и Шуфричи должны понести ответственность за тысячи жизней украинцев и прекратить влияние на политику нашего государства. Они адепты "русского мира", и их не должно быть ни в одном государственном органе. А если кто-то из президиума ВР намерен блокировать этот вопрос, то общество будет обязательно знать этих "героев"!".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/b924acc5d39045ce8a7e5.jpg 🏛️Издание «Форбс Украина» сообщило о том, что олигарха Игоря Коломойского привело в ярость изъятие государством акций подконтрольных ему предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта». Коломойский де, совершенно не ожидал, что государство рискнет отобрать его долю.
🤬Наши источники не просто полностью подтвердили эту информацию, но и добавили ряд пикантных деталей. Например о том, что президент Зеленский в своей манере начал прятаться и категорически запретил соединять его с Коломойским. Удар на себя принял Андрей Ермак. Нам рассказали, как Коломойский кричал на Ермака что-то в стиле «Хотите закончить как Петр? Я вас Порошенко на съедение отдам! Вас порохоботы в камеры к ********** посадят!»
🤷🏻♂️Что случилось? Оговоримся сразу. Конфликт между Офисом президента и Коломойским уже реальность и вопрос сейчас, удастся ли Ермаку его погасить? Либо конфликт будет разгораться...
💰Первая причина конфликта чисто экономическая. Игорь Коломойский в сласть попиарился на якобы помощи армии в 2014 году. В реальности армии и добровольцам помогал не Коломойский, а днепропетровские и донецкие бизнесмены, которых добровольно-принудительно заставили отстегивать в соотвествующий фонд, созданный при Днепропетровской ОГА. Некоторым исключением был батальон «Днепр-1», но давайте не забывать, что это была «любовь с интересом». Бойцов «Днепра» Коломойский до поры использовал как частную армию, самый известный случай, это события возле «Укрнафты». Сломал эту милую ситуацию президент Порошенко, отправив Коломойского в отставку. Канал «1+1» в последующие годы громил рейтинг Порошенко и сейчас пытается продолжать делать тоже самое.
🤦🏼Ныне Коломойский помогать армии не считает нужным, т к считает что государство должно ему по гроб жизни. Государство же девять месяцев пыталося уговорить структуры «Приват» на льготные поставки горючего для армии. После того как Коломойскому простили кругленькую сумму долгов («через суд») и вывели его из под отвественности перед украинским законом (лишили гражданства, но не выдворили) по мнению ОП можно быть и сговорчивее. Сговорчивее Коломойский становиться не стал.
😁На эту ситуацию не раз указывали западные партнеры. Всякий раз когда правительство Украины просит у них больше денег, те отвечают в духе: «Вам деньги нужны? Вам подсказать где взять?»
💤Ситуация зашла в тупик. Денег в казне нет. Западные партнеры больше денег не дают. Премьер Шмыгаль требует решительных шагов, либо грозит подать в отставку. А заменить его некем. В этих условиях, у Коломойского изъяли ряд компаний, пообещав выдать компенсацию после войны.
😤Поверил ли в обещания Коломойский? Посмотрите, что в последние недели заговорили Дубинский, Василевская-Смаглюк и телеграм-каналы приближенные к Кириллу Тимошенко. Они еще не очерняют Зеленского, но уже обвиняют в коррупции его окружение.
🤔Ермак уже видит что дело принимает опасный оборот и пытается склонить Коломойского к мировой, используя старый аргумент, ненависть Коломойского к Порошенко. Очевидно, от конфликта между ОП и олигархом больше всех выигрывает Петр Алексеевич.
🙅🏻♂️Проблема в том, что надвигается сессия ВР на которой ОП кровь из носу нужно принять ряд необходимых законов. Источники уже сообщают, Коломойский готовит власти холодный душ. Ледяной.
Якщо норм, то чого ви до місцевих рад доїбалися?
Якщо ні, то почніть з Верховної Ради.
А... Це ж позбавить ЗЄрмачню необхідних голосів для розкоадання бюджету.
СН+ОПЗЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=WcZJGNqJD_I