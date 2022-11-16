ВР может лишить мандатов депутатов пророссийских партий в местных советах, - ЧЕСНО

16 ноября Комитет по вопросам государственной власти поддержал за основу законопроект Кабмина 7476. Эта законодательная инициатива предусматривает лишение мандатов представителей пророссийских партий на местах.

Об этом информирует Рух ЧЕСНО, которое перед началом заседания подчеркнуло, что будет следить за поименным голосованием членов профильного комитета, информирует Цензор.НЕТ.

Примечательно, что глава комитета Андрей Клочко ("Слуга народа"), отставки которого требует общественный сектор и большинство нардепов в комитете, не голосовал. Так же очень показательна позиция депутатов, прошедших в парламент от ОПЗЖ: Сергей Кальцев отсутствует, Татьяна Плачкова не голосовала, а нардеп Дмитрий Исаенко "воздержался".

Напомним, что ранее Клочко пытался через свой комитет провести один из законопроектов ОПЗЖ, предусматривающий сохранность мандатов представителям пророссийских партий, если они до решения суда успели выйти из фракции.

"Наша организация совместно с рядом СМИ и коллег из общественного сектора на этой неделе вышла с публичным заявлением. Мы требуем, чтобы парламент наработал единую политику по отношению к депутатам пророссийских партий, и она должна касаться не только депутатов местных советов. Каждый из нас понимает, кто до сих пор возглавляет комитет по свободе слова — это Нестор Шуфрич, который, в частности, фигурирует в Реестре госпредателей. Именно поэтому все, кто был избран в парламенте от ОПЗЖ, должны быть максимально лишены полномочий", — отмечает лидер Руху ЧЕСНО Вита Думанская.

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Член комитета Олег Дунда ("Слуга народа") так прокомментировал Руху ЧЕСНО дальнейшее видение в наработке государственной политики в отношении пророссийских партий: "Уверен, что сессионный зал поддержит этот законопроект и местные советы сможем вычистить от предателей и коллаборантов. Относительно Верховной Рады – постановление о лишении мандатов представителей ОПЗЖ уже давно зарегистрировано. Она должна быть как можно быстрее включена в повестку дня. Все Бойки и Шуфричи должны понести ответственность за тысячи жизней украинцев и прекратить влияние на политику нашего государства. Они адепты "русского мира", и их не должно быть ни в одном государственном органе. А если кто-то из президиума ВР намерен блокировать этот вопрос, то общество будет обязательно знать этих "героев"!".