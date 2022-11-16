РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5495 посетителей онлайн
Новости Война
15 761 151

Признаков умышленного нападения на Польшу нет, это могла быть ракета ПВО, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной", – отметил польский лидер. 

Он добавил, что есть "многие признаки" того, что это была ракета ПВО, которая "к сожалению, упала на территорию Польши".

Также читайте: Дуда о падении российских ракет в Польше: НАТО находится в режиме готовности

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Читайте: Песков: Реакция США на падение ракеты в Польше – "сдержанная и профессиональная"

Польша (8497) ракеты (3599) Дуда Анджей (762)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Дві ракети плавно перетворились на одну, яка потім елегантно перетворилась на зенітну...
показать весь комментарий
16.11.2022 13:37
+31
всю брудну роботу і надалі мають робити українці - нічого іншого чекати непотрібно, навіть коли б ракети х-101 і в НАТОвську базу влучили би в Жешуві. Така нажаль реальність.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:36
+28
«Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину», - канцлер ФРГ Олаф Шольц.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да ты что, во время войны, а кто войну объявил и кому?
показать весь комментарий
16.11.2022 15:43 Ответить
Что во время войны? Ты можешь четко сформулировать свой вопрос? Давай ка я тебя сынок сча прокачу. Путин - *****, шизоидный раковый карлик педофил верно? Кацапстан(параша) распадется, Украина возвысится верно сынок?
Сча ты мне расскажешь кто когда и на кого напал. Сидят в Канаде ***** сцыкуны и рассказывают как любить страну издалека.
показать весь комментарий
16.11.2022 15:54 Ответить
Я что-то пропустил? Кто войну объявил и кому?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:00 Ответить
да, ты похоже вата все пропустил - уже война с москалями идет 9 месяцев Ты в курсе? Наш древний и исконный враг московия напала на Украину, ты знаешь это сынок?
А ну теперь отвечай на мои вопросы падаль: россия(кацапстан) - враг Украины верно? Путин -***** и будет повешен, верно? мы развалим московию верно?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:08 Ответить
9 месяцев? А восемь лет с кем воевали?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:10 Ответить
давай так сынок, отвечай на мои вопросы, потом будешь задавать свои, это не игра в одни ворота. Мы с москалями воюем уже 300 лет. но ты не ответил ни один мой вопрос. жду.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:14 Ответить
Сначала море выкопали и потом начали воевать, или совмещали копание моря и войну?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:16 Ответить
я жду, отвечай четко на поставленные вопросы, есть подозрение шо ты вата, не сдувайся так быстро и не пость глупых смайликов, отвечай четко и не думай здрыснуть жду ответ.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:19 Ответить
Жди, никуда не уходи, дождёшься когда-нибудь, потом, может быть. Ты мне интересен как таракан для энтомолога.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:23 Ответить
Быстро вата сдулась) Пошел на *** черт ватный обоссаный.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:26 Ответить
Можешь мне войну объявить, у тебя смелости хватит, ты ведь не Зельц или Порохло.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:31 Ответить
сынок что делать с вашими москальскими жмурами? Смотри ватан, мы наклепали уже более 82 000 русских иванов и 4500 кадыровцев ********, они гниют в наших полях. Московия будет их забирать или пусть гниют?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:37 Ответить
Делай что хочешь.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:42 Ответить
тебе не жалко своих же? ты если бы не сдрыснул, мог бы быть на их месте?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:45 Ответить
Мне никого не жалко, тем более я твою блевотину целиком не читаю, читать подобную белиберду это равносильно возне в куче навоза, я не по этой части.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:51 Ответить
Так ты сынок так и не ответил ни на один поставленный тебе вопрос, только срешь на форуме. Тебя взорвали вата и ты пригорел таки) Терпило.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:54 Ответить
Иди козе в трещину папаша, надоел со своим скулежом, ****** как унылое говно, воет и воет. Всё разговор закончен, может быть ещё увидимся и повожу тебе томасом по губам, похоже ты старый ***** и тебе это нравится.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:58 Ответить
Горишь давалка ватная, горишь)) И теперь контрольный между рог) Скажи ватан - путин сдохнет, а московия распадется верно?
показать весь комментарий
16.11.2022 17:06 Ответить
Пацаны, а шо вы лаетесь??? Судя по тому, что наш секретарь Рнбо Данилов очень и сверх наполегливо требует допустить к месту падения ракет украинских специалистов, то есть подозрения (лично у меня) что наши С300 в приграничье с Польшей районах Львовской и Волынской областей в сбитии рашистских ракет не участвовали или ввиду полного отсутствия их там взагали, или при отсутствии ракет к этим комплексам. Уж об этом то Данилову доподлинно известно. Т.е. с нашей стороны работали другие средства ПВО, а натовцы сцутся третьей мировой.Над эти никто не думал?
показать весь комментарий
16.11.2022 17:07 Ответить
А что или кто объективно мешает полякам присоединиться уже сейчас?
показать весь комментарий
16.11.2022 17:06 Ответить
отсутствие железного предлога) Вчера мы надеялись, шо вот оно, сча начнется, а сегодня этот самый предлог почти исчез)
показать весь комментарий
16.11.2022 17:10 Ответить
Окей. Допустим, вмешались они под тем предлогом, что Украина - есть дружественная держава.
Объективно - кто им и что плохого сделает? За что?
Реально - вопрос воли. Реально... у меня сомнения, что эта воля хоть когда-то была. Которые вчерашняя ситуация только подтвердила.
показать весь комментарий
16.11.2022 17:15 Ответить
То шо ты написал - не есть предлог)) Вот ракетный удар по территории Польши - это железный предлог, обоснованный) Так шо ждем, в люболм случае рано или поздно такой предлог у наших союзников появится))
показать весь комментарий
16.11.2022 17:26 Ответить
Це той випадок, коли сидиш на тенісних кортах, в носі колупаєш, ліниво спостерігаєш. І тут тобі 50джоулів у вигляді м*яча в "кабіну" прилітає. Ну зовсім випадково.
показать весь комментарий
16.11.2022 15:26 Ответить
проковтнули...
показать весь комментарий
16.11.2022 16:32 Ответить
От мне интересно шо они будут пи@деть, когда козломордия грохнет по прибалтам?
показать весь комментарий
16.11.2022 16:40 Ответить
Тогда им придётся тащить в страны Балтии свои Томагавки и ******* по центрам принятия ******** решений имени плешивого царька ***** в рашке. Они (натовцы) пока этого не понимают, но поймут скоро. И второе - не называй страны Балтии прибалтами и прибалтикой это названия старые из совка, они (жители Латвии Литвы и Эстонии) друзья Украины и очень обижаются слыша из Украины эти совковские термины. Правильно страны Балтии или жители стран Балтии. Ферштейн Зи???
показать весь комментарий
16.11.2022 16:55 Ответить
чому лише ці три країни - країни Балтики? Ще є Фінляндія, Швеція, Данія і тд... То як пропонуєш відрізнити цих трьох від інших?
показать весь комментарий
16.11.2022 22:47 Ответить
что это были укр. ракеты и мы напали на НАТо. Что за странные вопросы....
показать весь комментарий
16.11.2022 23:51 Ответить
слід очікувати ще більш цинічних ударів з боку знахабнілого кацапстану
показать весь комментарий
16.11.2022 16:46 Ответить
Не хотят натовцы бодаться с рашкой, то ли бояться 3-й мировой, то ли сцут лично путлера, непонятно. Но в итоге, когда рашисты забомбят кого то из натовцев (скажем опять ту же Польшу, Чехию Словакию Румынию Болгарию или кого нибудь из стран Балтии) даже если случайно (у рашки остались ракеты старые и кривые) тогда вмешаться придётся. Они пока в мир играю и не понимают что и по чём…. Байден вообще с рашкой мирится хочет. Натовцы вы нам дайте танки и ракеты дальнобойные а сами (если очко сжимается отойдите в сторону!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 16:48 Ответить
не вмешаются, пока не нападут на сша.
А до франции или германии далеко. Все остальные - не в счет
показать весь комментарий
16.11.2022 23:52 Ответить
есть1000 способов послать "ответку" бункерному!! блокада Калининграда ....грузовые машруты через Польшу..ужесточение санкций!!
показать весь комментарий
16.11.2022 17:49 Ответить
Поляки могли бы спокойно шарахнуть по белорусским аэродромам с рашистской техникой, в т.ч. откуда обстреливают Украину, и морозиться "а это не мы!" "а вы докажите!"..
показать весь комментарий
16.11.2022 17:54 Ответить
Ну ясно-щасливі що не згвалтували а просто цицьки пом'яли. Ну що ж, все відносно. Може навіть завтра сподобається-знак уваги все ж таки
показать весь комментарий
16.11.2022 18:18 Ответить
В следующий раз, неумышленно, прилетит что-нибудь в Варшаву. Наверное, и на такой случай у них есть какая-нибудь заготовка для оправдания своих бездействии.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:07 Ответить
"Це була самооборона Луганської та Донецької області. Форму можна купити в будь-якому Воєнторгзі" (с) Путін. Вони мабуть всі щось одне і теж вживають....
показать весь комментарий
16.11.2022 19:28 Ответить
Не винаватая я, он сам пришел!
показать весь комментарий
16.11.2022 19:49 Ответить
Нет никаких доказательств, что самолет Качинского умышленно взорвали. Поляки - они такие.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:53 Ответить
Весь мир уже знает что это ракета Украины. Ну хватит уже врать как это делает Путин! Вам не стыдно? Такое вранье еще хуже чем признание собственной ошибки, потому что доверие между друзьями важнее. Вы идиоты что ли? Ну можно на худой конец ни подверждать ни отрицать до полного расследования. Но зачем так тупо врать? Кстати ее могли выпустить с целью убрать Залужного который якобы не контролирует ситуацию, угадайте с первого раза кому в ОПУ это выгодно. Вы думаете можно и дальше закрывать глаза на предателей в правительстве? Ну ну.
показать весь комментарий
16.11.2022 20:59 Ответить
что значит весь мир знает? какие доказательства что это ракета ПВО Украины? да никаких. нет никаких доказательств что это ракета запущена Украиной. На переделанную росийскую похожа, с фугасным зарядом.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:24 Ответить
не треба свистіти про вєсь мір - доказів про те, що саме українська ракета ПВО (підкреслюю - ПВО) упала на територію Польщі нема зовсім. Тут розумні люди вже підказали: нема ознак, що зірвалася саме пвошна ракета, бо не посічена кабіна трактора і колеса причепа не порвані на ганчірку. Українцям нема сенсу переробляти ракети С-300 в фугасні по одній причині - їх немає в надлишку. І вони повинні застосуватися лише по повітряним цілям.
Окрім того ніхто не може дати команду обстрілювати союзників. Як тут кремлівські тролі пишуть що з опи дали таку команду. Опа навряд чи має прямий зв'язок із операторами комплексу с300. якщо ти кремлівський троль вважаєш командування пво західного району зовсім тупим, то ти дуже помиляєшся. будь-який військовий розуміє, що подібні дії повісять на нього (письмового наказу ж ніхто ніколи не дасть).
показать весь комментарий
16.11.2022 22:59 Ответить
Это стало известно после того как американская разведка предоставила разведданные правительству Польши, где четко видно откуда был произведен ракетный удар. Но тем не менее этот факт не перешел в официальное заявление или ответственность Украины, несмотря на гибель 2 людей, по понятным причинам. Никто ни в чем Украину не обвиняет, но зачем отрицать очевидное? Это какие то глупые детские опрвдания. В самой современной войне, включая боевые действия НАТО были есть и будут жертвы дружественного огня, это реальность на которую нужно адекватно реагировать а не поднимать истерику.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:32 Ответить
ти сидячи в кацапські помийці достоменно знаєш, що американська розвідка розказує уряду Польщі? Вони мабуть через тебе передають свої послання? ти пойми нещасний мокалику - для того, аби розуміти що щось тут нне сходиться, достатньо мати хоч трошки розуму. А в тебе замість нього - кремлівська методичка.
все, зараз відключать світло по твоїй кацапській милості. здоров'я тобі москалику дожить до нашої перемоги і почути: что у тєбя с ліцом?
показать весь комментарий
16.11.2022 23:56 Ответить
Это новости СНН. Не смотрю твой марафон любых друзив уже больше 20 лет, еще с того времени когда ты бовдур второй раз голосовал за Кучму. Я украинец и не живу в России. Я еще в 98 понял что благодаря таким как ты Украина потеряет Крым. А сейчас ты кричишь, но в этот раз мне *****. У меня свой нормальный Президент Байден и своя страна. А перемога будет благодаря моим Хаймарсам. С американским оружием даже такие дикари как талибы раком целый совок поставили.
показать весь комментарий
17.11.2022 00:38 Ответить
Зенитные ракеты не падают.Они самоликвидируются.Это аксиома.Чтобы она упала целиком на землю русские их переделывают.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:52 Ответить
отож, а в нас їх і так мало, аби ще на херню витрачати. може був шахід який. по ямі (там справді була яма для вигрузки зерна, так здається), то 20 кг може й вибухнуло. Але щоби 200 - від трактора б мокрого місця не осталось би. треба старанно провести розслідування.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:05 Ответить
Тип ракеты.Дуда блеет,что это "могла быть" С-300. Она испарилась? Специалисту надо секунд 20,чтобы определить.Большая часть корпуса и механизмов ракеты все равно уцелеет.Заряд в боеголовке.Реальная дальность переделаной С300 70км.Нас пытаются убедить,что 2х2=22
показать весь комментарий
16.11.2022 23:20 Ответить
так я погоджусь на такий результат множення, якщо не я платитиму , а мені заплатять
А якщо серйозно, то інколи просто противно від дебілізму політиків і зло бере, що вони й інших за дебілів мають.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 