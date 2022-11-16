Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности, – министр обороны Блащак

Польская система противовоздушной обороны и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после вчерашнего инцидента с падением ракет на территории Польши.

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в твиттере накануне заседания Совета национальной безопасности министр обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

"Системы ПВО и отдельные в/ч как сухопутные войска, так и ВМФ приведены в состояние повышенной боеспособности. Польская армия следит за ситуацией", - заверил он.

Блащак добавил, что Варшава сейчас "в неизменном контакте с нашими союзниками".

Сейчас проходит заседание Совнацбеза Польши с участием президента страны Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого, главы Минобороны Блащака и других топ-чиновников и военных.

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