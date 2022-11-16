Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности, – министр обороны Блащак
Польская система противовоздушной обороны и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после вчерашнего инцидента с падением ракет на территории Польши.
Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в твиттере накануне заседания Совета национальной безопасности министр обороны страны, передает Цензор.НЕТ.
"Системы ПВО и отдельные в/ч как сухопутные войска, так и ВМФ приведены в состояние повышенной боеспособности. Польская армия следит за ситуацией", - заверил он.
Блащак добавил, что Варшава сейчас "в неизменном контакте с нашими союзниками".
Сейчас проходит заседание Совнацбеза Польши с участием президента страны Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого, главы Минобороны Блащака и других топ-чиновников и военных.
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Вже сказали, шо Україна бамбіт польських фермерів....
«Нет подтверждения, что https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО».
Кроме того, президент Польши Дуда заявил: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу».
И это будет страшно. Ибо по сути - коридор для пуска ракет в полигонных условиях по одному из основных логистических маршрутов.
Вполне вероятно, замысел был именно таким. А шумиха о всяких там статьях НАТО и прочих ядерных страхах... так, просто для отвлечения внимания.
Возвращаясь к ситуации ракету сбили над територией Польши . Насколько я понимаю мнения разделились на два лагеря
1 ракета была предназначена для украины и мы не приделах ，ну это ж в украину летела ракета ну значит все нормально ，по ним каждый день бьют ракеты не плакать же из за етого .
2 росия несет ответсвенность за все происходящее ，поскольку именно росия сыплет на гражданские обьекты сотни тонн боеприпасов !
Для меня очевидно две вещи
1 не сработало польское ПВО
2НАТО снова обосралось
Ктото еще всерьез думает что НАТО будет кого то защишать ? Да если бы ракета упала бы в центр Варшавы было бы тоже **** самое !!!!!
Что делать Украине ? - Все тоже самое убивать руснявых и требовать больше ПВО для зашиты НАТО если оно такое конченное
Единственным гарантом безопасности украины может быть только армия и собственные ракеты которые если надо ***** и по рашке но никак не обосранное НАТО которому путин уже в который раз поводил гениталиями по всему их ясному обличию