РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5495 посетителей онлайн
Новости
2 978 14

Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности, – министр обороны Блащак

блащак,маріуш

Польская система противовоздушной обороны и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после вчерашнего инцидента с падением ракет на территории Польши.

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в твиттере накануне заседания Совета национальной безопасности министр обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

"Системы ПВО и отдельные в/ч как сухопутные войска, так и ВМФ приведены в состояние повышенной боеспособности. Польская армия следит за ситуацией", - заверил он.

Блащак добавил, что Варшава сейчас "в неизменном контакте с нашими союзниками".

Сейчас проходит заседание Совнацбеза Польши с участием президента страны Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого, главы Минобороны Блащака и других топ-чиновников и военных.

Читайте: Признаков умышленного нападения на Польшу нет, это могла быть ракета ПВО, - Дуда

Польша (8497) Блащак Мариуш (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Вже за 100 ракет мордор не осуджуете новина про ракети в польском селі вже перекрила новину атаку на Україну,і до того світ звинуватив не агрессора а жертву,Україну
показать весь комментарий
16.11.2022 13:48
+8
Нах нам это надо? Всё,польский концерт окончен. В отличие от войны Украине.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:43
+6
Та нікуди вони не підуть, їм Ната заборонила
показать весь комментарий
16.11.2022 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах нам это надо? Всё,польский концерт окончен. В отличие от войны Украине.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:43 Ответить
пойдут бульбашей *******. Ведь ракета прилетела с територии белораши!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 13:45 Ответить
Та нікуди вони не підуть, їм Ната заборонила
показать весь комментарий
16.11.2022 13:57 Ответить
Вже за 100 ракет мордор не осуджуете новина про ракети в польском селі вже перекрила новину атаку на Україну,і до того світ звинуватив не агрессора а жертву,Україну
показать весь комментарий
16.11.2022 13:48 Ответить
Думав я,що він мав подати у відставку ,а він напружився,але то нє од страху,а од злощі)
показать весь комментарий
16.11.2022 13:50 Ответить
З ким будуть воювати?!
Вже сказали, шо Україна бамбіт польських фермерів....
показать весь комментарий
16.11.2022 13:51 Ответить
тобто вже дуже серйозне занепокоєння
показать весь комментарий
16.11.2022 13:52 Ответить
Страшне і дууууууже сильне занепокоєння! Вже Україну звинувачують в обстрілі, вигороджують пуцкіна!
показать весь комментарий
16.11.2022 13:54 Ответить
Тепер кацапи можуть вже і на Берлін спробувати. НАТО не реагує, винувата Україна. Всіх все влаштовує.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:55 Ответить
Генсек НАТО Столтенберг делает заявление по поводу прилета ракеты в Польшу.
«Нет подтверждения, что https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО».
Кроме того, президент Польши Дуда заявил: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу».
показать весь комментарий
16.11.2022 13:56 Ответить
Та вы шо? Смотрите там необкончайтесь от перевозбуждения.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:14 Ответить
Самое неприятное в данной ситуации - что могут потребовать от нас не сбивать ракеты в определенном коридоре (вдоль границы при запуске из РБ), не официально, разумеется. Чтоб на территорию НАТО не попадало в случае промаха (а промахи могут быть).
И это будет страшно. Ибо по сути - коридор для пуска ракет в полигонных условиях по одному из основных логистических маршрутов.
Вполне вероятно, замысел был именно таким. А шумиха о всяких там статьях НАТО и прочих ядерных страхах... так, просто для отвлечения внимания.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:19 Ответить
Сбитая ракета падает над местом сбития +- 1 километр ，если бы ракету сбили над територией украины там бы она и упала ! Обломки же упали над територией польши ，значит и ракета была сбита над територией польши . То что руснявые могли промахнутся ？да могли Но в етой ситуации ето уже неважно потому что когда у маньяка руки по уши в крови и выясняется что он это не он выбросил мусор в неположенном месте - то от етого его жертвы не восреснут !!! Он ******* убийца и подонок!!!
Возвращаясь к ситуации ракету сбили над територией Польши . Насколько я понимаю мнения разделились на два лагеря
1 ракета была предназначена для украины и мы не приделах ，ну это ж в украину летела ракета ну значит все нормально ，по ним каждый день бьют ракеты не плакать же из за етого .
2 росия несет ответсвенность за все происходящее ，поскольку именно росия сыплет на гражданские обьекты сотни тонн боеприпасов !
Для меня очевидно две вещи
1 не сработало польское ПВО
2НАТО снова обосралось
Ктото еще всерьез думает что НАТО будет кого то защишать ? Да если бы ракета упала бы в центр Варшавы было бы тоже **** самое !!!!!
Что делать Украине ? - Все тоже самое убивать руснявых и требовать больше ПВО для зашиты НАТО если оно такое конченное
Единственным гарантом безопасности украины может быть только армия и собственные ракеты которые если надо ***** и по рашке но никак не обосранное НАТО которому путин уже в который раз поводил гениталиями по всему их ясному обличию
показать весь комментарий
16.11.2022 14:33 Ответить
 
 