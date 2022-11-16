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Новости Война
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Предварительно, в Польше упала ракета ПВО, но Украина в этом не виновата. Россия несет всю ответственность, - Столтенберг

нато,столтенберг

Расследование взрывов на территории Польши продолжается и следует подождать его результаты. Предварительный анализ говорит, что это была ракета украинской ПВО, выпущенная по российской баллистической ракете.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это – не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - подчеркнул он.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Читайте: Песков: Реакция США на падение ракеты в Польше – "сдержанная и профессиональная"

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Также читайте: Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц

обстрел (27685) Польша (8497) ракеты (3599) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+23
Ідіть труси витрясіть, смердить.... Боягузи!
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16.11.2022 13:59
+19
А де ППО НАТО?
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16.11.2022 14:01
+17
Все зрозуміло, розходимось...
ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
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16.11.2022 14:01
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Ідіть труси витрясіть, смердить.... Боягузи!
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16.11.2022 13:59 Ответить
После такой сцикливой и лицемерной реакции НАТО на акт откровенной агресии, ху*ло опять начнет расчехлять свою ржавую ядерку.
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16.11.2022 14:10 Ответить
Инцидент изчерпан,практически не начавшись.всем спасибо,все свободны!
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16.11.2022 14:35 Ответить
У всьому винні кацапи.
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16.11.2022 14:01 Ответить
А де ППО НАТО?
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16.11.2022 14:01 Ответить
А вот он
https://m.youtube.com/watch?v=y_ymdQ2wC_s
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16.11.2022 14:40 Ответить
Оце так несподіванка (с)
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16.11.2022 14:01 Ответить
Все зрозуміло, розходимось...
ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
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16.11.2022 14:01 Ответить
фу, брехло! ракети ПВО не падають, вони самоліквідовуються
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16.11.2022 14:02 Ответить
теоретично зенітна ракета могла бути несправна - але чомусь всі миттєво забули, що ракет було дві
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16.11.2022 16:21 Ответить
лишь бы не 5 статья НАТО ))))...
рашка ликует !
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16.11.2022 14:02 Ответить
Навіть Столтенберг каже , що вина РФ

І лише Васька відпрацьовує 15 рублів
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16.11.2022 14:26 Ответить
а счего это 15 рублей ? у вас шо там, тарифы снизили? ))))
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16.11.2022 14:29 Ответить
X-101
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16.11.2022 14:04 Ответить
сцикливе нато й не таке скаже
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16.11.2022 14:02 Ответить
Несцикливі мають повернутись із країн НАТО в Україну, яку потрібно захищати.
Хіба ні?
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16.11.2022 14:12 Ответить
Невже кнури 95 кварталу повернуться ? Ці "герої України" як то Кошовий і ко.

Ні, так чого гундиш
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16.11.2022 14:24 Ответить
Це Лисий під естонським прапором криє "сцикливе нато" ?
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16.11.2022 14:34 Ответить
Любительница 95 квартала ты наверное за уклониста -наркоман голосовала?! Слава Украине!!!
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16.11.2022 14:40 Ответить
Ще один ...
Любительниці "кварталу" не називають Лисого Лисим. Він для них Женя_Кошевой.
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16.11.2022 14:46 Ответить
Та ладно!не отмазуйся!правда глаза режет?мы никому не скажем!
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16.11.2022 14:48 Ответить
Про що не скажеш, про Лисого-***** чи про наркомана?
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16.11.2022 14:54 Ответить
Ти знов гавкаєш не на те дерево.

Ви кажете людині з Естонії захищати Україну , доки Ze-кодло прохолоджується, наїдає ряхи та отримує за це "героя України"
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16.11.2022 14:50 Ответить
Гавкають в твоїй сімейці.

Людина з Естонії пише українською мовою.
Він, напевно, українець?
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16.11.2022 14:56 Ответить
Ця людина засуджує НАТО і НЕ засуджує Ze-кодло.
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16.11.2022 14:57 Ответить
Чесно кажучи - от реально - не хотілося такого думати, казати, писати, але, - чесно кажучи - захід ЯКБИ хотів - то все б закінчилося, навіть не почавшись. отак.
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16.11.2022 14:03 Ответить
Це було зрозуміло ще 24 лютого, проте нічого вже не поробиш з їх боягузтвом, бо «коней на переправі не міняють»
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16.11.2022 14:06 Ответить
Це зрозуміло стало десь після 1го тижня війни
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16.11.2022 14:07 Ответить
У них другие задачи. А именно максимальное ослабления кацпаского военного потенциала руками Украины с помощюь минимальных ресурсов стран Запада как финансовых так и военных. Пора было бы уже это понять. Они прекрасно знают весь план путлера, а именно захват части Европы, а не только Украины , а воевать им сами не хочется вот и все
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16.11.2022 14:09 Ответить
Такой вариант конечно может быть. Но если это попытка замять просто ситуацию, то все это повторится и в больше масштабе
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16.11.2022 14:03 Ответить
Класна відмазка, все, с-ки, українською кров'ю!!! Зараз піськов похвалить і цього соплежуя слідом за Байденом. А що укр сторона каже?? Нічого??
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16.11.2022 14:03 Ответить
Я так розумію,що якби в Польщі впала москальська ракета,котру збили ЗСУ, з ядерною боєголовкою,то...
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16.11.2022 14:04 Ответить
"Це - не провина України. НАТО І Росія несуть всю відповідальність, оскільки , прийнявши в 2008 році Україну в НАТО В 2014 РОЦІ НЕ БУЛО БИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ А В 2022 НЕ БУЛО БИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І РАКЕТИ Б НІКОЛИ НЕ ПАДАЛИ НА ТЕРИТОРІЮ АНІ УКРАЇНИ.АНІ ПОЛЬЩІ.
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16.11.2022 14:04 Ответить
Политикам нужно меньше спекулировать на теме НАТО, особенно перед выборами. А то каждый хочет урвать себе самый большой кусок пирога
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16.11.2022 14:21 Ответить
Чому одним можна "пирога",а інших рашист знищує через те,що йому не дали "пирога"???
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16.11.2022 14:34 Ответить
Давайте вже зброю і ППО нормальне, а то наступну ракету також "не так зіб'ємо" і полетить вона десь на Берлін
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16.11.2022 14:05 Ответить
На шмеркельша впадёт зi своi'ма мiнськими.
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16.11.2022 14:23 Ответить
а оце скільки розслідували?

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16.11.2022 14:05 Ответить
А хто розслідує збиття українського літака франком, який зараз допомагає знищувати Україну?
Де щось від зеленського і коломойського?
Такого не передали в методичках?
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16.11.2022 15:09 Ответить
Збиття Іраном
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16.11.2022 15:21 Ответить
Де кацапська балістична ракета,по якій зі слів сцикуна єнса стріляла українська ППО?
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16.11.2022 14:06 Ответить
та й хрін з нею з ціею ракетою. У країні війна триває 9 місяців і нічого страшного якщо й поляки зараз трохи постраждали.
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16.11.2022 14:07 Ответить
..у такому випадку НАТЕ треба триматися ЗСУ, як воші кожуха, бо тільки Українцям, ЗСУ вистачило хоробрості битися з північною Ордою.. в принципі, так воно століттями і було, і Є..
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16.11.2022 14:11 Ответить
спочатку буро 2 ракути, протім 1, а тепер це взагалі українська ракета.
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16.11.2022 14:13 Ответить
Завтра скажуть, що це просто у трактора колесо лопнуло.
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16.11.2022 14:24 Ответить
что Украина напала на НАТО
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16.11.2022 23:43 Ответить
І де ті політики та експерти які з 2014 волали , що наше майбутнє в НАТО та ЄС ? В ЄС засрата угорщина може спокійно заблокувати всі рішення і змусити інших торгуватися та випрошувати дозволу. Ну а нато то взагалі паперовий союз сцикунів та бюрократів, які сидять на купі зброї, але бояться її застосувати. Ворог відверто та нахабно вдарив по їх території, вбив громадян, а бідони та барелі наввипередки спішать виправдати агресора, щоб не дай боже не було ескалації. На даний час єдині реальні союзники України, які будуть з нею до кінця- Польша та країни Балтії і саме союз з ними наше майбутнє.
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16.11.2022 14:15 Ответить
+ 100500
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16.11.2022 14:29 Ответить
Хотiлось, щоб великобританiя получилась до этого союзу...
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16.11.2022 15:14 Ответить
Да вже було.
Зе вже майже ж створив новий союз. Забули? І що? Де він? Корону вдягнув і відчув себе властелином Всесвіту
Але, хто швидко взлітає, той ще швидше і болісно падає.
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16.11.2022 15:20 Ответить
ОБІСРАЛИСЯ, так і скажіть. Як би не ЗСУ, орки вже би Ейфелеву башту розбирали, а ви б думали, чи стурбованіть чи занепокоєність виразити.
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16.11.2022 14:15 Ответить
Жарт про те, що це не Україні треба вступати в НАТО, а НАТО вступати в Україну, перестав бути жартом.
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16.11.2022 14:15 Ответить
Шо значить по балістичній ракеті? Як людина на цій посадіможе бути такою некомпетентною. Або це труднощі перекладу?
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16.11.2022 14:16 Ответить
Отже, перевірку кацапами на "слабо" НАТО те пройшло. Не сумнівався.
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16.11.2022 14:16 Ответить
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16.11.2022 14:17 Ответить
сказали всі що Україна не винна, значить пох на ту ракету.
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16.11.2022 14:17 Ответить
Буде смішно, якщо ця ракета летіла на Варшаву, але украінська ппо врятувала поляків
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16.11.2022 14:22 Ответить
💯
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16.11.2022 14:37 Ответить
майстерно викрутились - хто всрався - невістка
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16.11.2022 14:22 Ответить
Статтю читала? Тобi сказано - вiдповiдальнicть на парашцi.
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16.11.2022 14:29 Ответить
Это реально может так и быть...просто ошибка в координатах или старые ракеты
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16.11.2022 14:25 Ответить
на Польшу упала ракета...
а на Украину в тот день падало почти 100 ракет... и там жеж есть все доказательства, что это руцкие ракеты убивают мирное население и громят нашу инфраструктуру оставляя Украину без света, воды и тепла... то так себе.. пустячок...
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16.11.2022 14:25 Ответить
Життя українців небагато коштує. Але, якщо вам від цього буде легше, виявилося, що життя поляків коштує стільки ж.
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16.11.2022 14:27 Ответить
та у всіх життя - павутиння...вітерець дунув і порвав...
тут не про ціну... а про оцінювання маштабів біди і горя...
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16.11.2022 14:32 Ответить
Не у всіх.
Терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2001_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-2 [2] ) - серія скоординованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичних атак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC ісламістської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0 «Аль-Каїда» , здійснена https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 000 осіб отримали поранення.

В порівнянні з загиблими в Україні - ніщо. Але після цього Афганістан таких кіздов отримав... а разом з ним і деякі його сусіди...
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16.11.2022 14:52 Ответить
висновок...ой не туди ця ракета впала )))
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16.11.2022 14:55 Ответить
+100500
Але якшо події розгортатимуться так само мляво, то і туди куда надо долетить...
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16.11.2022 15:12 Ответить
Не важно, чья была ракета. Но все равно виновата Россия. И следует наказать Россию, необходимо ввести новые санкции, выгнать российского посла, блокировать сообщение с Калининградом, блокировать перемещение российских грузов через Польшу и т.д.. Так это оставлять нельзя. Польша мы с тобой.
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16.11.2022 14:25 Ответить
Але нічого ще не вирішили, а недолугі підняли вой.
Можливо методички нові з опи отримали?
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16.11.2022 14:56 Ответить
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16.11.2022 14:25 Ответить
Пошел ты ***** и твое НАТО. Усрались уроды западные перед кацапам. Как с Боингом ,терпилы заднеприводные. Проститутки.
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16.11.2022 14:27 Ответить
а куди летіла балістична ракета рашистів?
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16.11.2022 14:33 Ответить
А где тогда на корпусе рядом стоящего абсолютно (ну ОК - почти, пара стекол выбиты) целого трактора - дырки от поражающих элементов зенитной ракеты?
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16.11.2022 14:40 Ответить
Читаю. НАТО - сцикливі, під.си і хз що.
А що треба було казати? Брехати?
Я так розумію, сьогодні вилізе зе і знову буде кричати, що ми в НАТО не ідемо, і в всьому винен Порошенко.
Але вже проходили.
***, як заїбали ці недолугі зеїбанати.
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16.11.2022 14:44 Ответить
https://youtu.be/WcZJGNqJD_I

О чуваках Зе убойный видос 👌
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16.11.2022 14:52 Ответить
Израильский самолёт под Крымом сбил Леонид Данилыч,а не Путлер,Украина выплатила компенсации родственникам погибшим...
Цирк продолжается...
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16.11.2022 14:45 Ответить
Ракеты были российская С-300, но с отключенной самоликвидацией при потери цели. Шли на высоте меньше 100 м. поэтому польская ПВО их прозевала.
Байден велел проглотить и утереться, пока не перенастроят ПВО на новый уровень до 100 м.
***** счастлив, включил дурака как обычно.
Ждем новых атак на страны Восточной Европы.
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16.11.2022 15:15 Ответить
Столенберг хорош нести дичь, кому ты горбатого лепишь , тем более многие в ПВУ служили . Не падает плять ракета ПВО и тем более не взрывается на земля .
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16.11.2022 15:27 Ответить
Товарищ Байден, а 🐊 крокодилы літають, звичайно ні , Товарищ Столенберг каже що так.
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16.11.2022 15:30 Ответить
Украине нужен свой военный союз. Трусость мешает делу.
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16.11.2022 16:19 Ответить
С кем. Все европейские страны под контролем США. С Си? С Эрдоганом?
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16.11.2022 19:15 Ответить
С Японией. Банзай!!
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16.11.2022 19:29 Ответить
І це, шо ракета була українського ППО, в Европі було відомо відразу - там постійно висить у небі Авакс и пара топливозаправників. І як же відрегував зеленський - знов брехня, як і по Шеремету, вагнерівцям, ковіду, ударних угрупованнь на кордоні. І зеленського понесло - удар по безпеки NATO, Байден и NATO труси... А сказати - ми готові передати всі данні по пуску нашего ППО і перевернути на свою користь цей інцендент - стратегії не має.
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16.11.2022 16:20 Ответить
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1592865996364447744 1 ч

Поляки тоже дали заднюю((( А жаль,могли хотя бы они пойти против системы,которая не дает безопасность как оказалось. Бункерное ***** опять с лицом ((( Вот такая же реакция будет и на ядерный удар. Руки у ***** развязаны.
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16.11.2022 16:37 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************-x46Y3aNYDT6e&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************-x46Y3aNYDT6e&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

·

Байден публично заставил «проглотить» поляков российскую ракету.

По сути, сигнал прост: США и НАТО будут защищать только того и когда это решит Вашингтон. А своим пунктом про обязательную коллективную защиту вы можете подтереться…
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16.11.2022 16:42 Ответить
випущена по російській балістичній ракеті???
а они разве запускали бал.ракеты??
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16.11.2022 23:46 Ответить
 
 