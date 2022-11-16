Предварительно, в Польше упала ракета ПВО, но Украина в этом не виновата. Россия несет всю ответственность, - Столтенберг
Расследование взрывов на территории Польши продолжается и следует подождать его результаты. Предварительный анализ говорит, что это была ракета украинской ПВО, выпущенная по российской баллистической ракете.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это – не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - подчеркнул он.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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ПС: забули занепокоєння та глибоку стурбованість виразити
рашка ликует !
І лише Васька відпрацьовує 15 рублів
Хіба ні?
Ні, так чого гундиш
Любительниці "кварталу" не називають Лисого Лисим. Він для них Женя_Кошевой.
Ви кажете людині з Естонії захищати Україну , доки Ze-кодло прохолоджується, наїдає ряхи та отримує за це "героя України"
Людина з Естонії пише українською мовою.
Він, напевно, українець?
Де щось від зеленського і коломойського?
Такого не передали в методичках?
Зе вже майже ж створив новий союз. Забули? І що? Де він? Корону вдягнув і відчув себе властелином Всесвіту
Але, хто швидко взлітає, той ще швидше і болісно падає.
а на Украину в тот день падало почти 100 ракет... и там жеж есть все доказательства, что это руцкие ракеты убивают мирное население и громят нашу инфраструктуру оставляя Украину без света, воды и тепла... то так себе.. пустячок...
тут не про ціну... а про оцінювання маштабів біди і горя...
Терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий як 9/11https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_2001_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-2 [2] ) - серія скоординованих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичних атак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC ісламістської організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0 «Аль-Каїда» , здійснена https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США за допомогою захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, понад 6 000 осіб отримали поранення.
В порівнянні з загиблими в Україні - ніщо. Але після цього Афганістан таких кіздов отримав... а разом з ним і деякі його сусіди...
Але якшо події розгортатимуться так само мляво, то і туди куда надо долетить...
Можливо методички нові з опи отримали?
А що треба було казати? Брехати?
Я так розумію, сьогодні вилізе зе і знову буде кричати, що ми в НАТО не ідемо, і в всьому винен Порошенко.
Але вже проходили.
***, як заїбали ці недолугі зеїбанати.
О чуваках Зе убойный видос 👌
Цирк продолжается...
Байден велел проглотить и утереться, пока не перенастроят ПВО на новый уровень до 100 м.
***** счастлив, включил дурака как обычно.
Ждем новых атак на страны Восточной Европы.
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1592865996364447744 1 ч
Поляки тоже дали заднюю((( А жаль,могли хотя бы они пойти против системы,которая не дает безопасность как оказалось. Бункерное ***** опять с лицом ((( Вот такая же реакция будет и на ядерный удар. Руки у ***** развязаны.
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Байден публично заставил «проглотить» поляков российскую ракету.
По сути, сигнал прост: США и НАТО будут защищать только того и когда это решит Вашингтон. А своим пунктом про обязательную коллективную защиту вы можете подтереться…
а они разве запускали бал.ракеты??