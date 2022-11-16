Взвод БПЛА 80-й бригады собирает деньги на ударный многоразовый самолет. РЕКВИЗИТЫ
Самолет Punisher UAV стоит $70 тыс. Он нужен подразделению, которое с первых дней войны обнаруживает и уничтожает оккупационные войска.
О начале сбора объявил командир взвода Игорь Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Впервые лично собираю деньги на эффективное оружие для нашего подразделения и надеюсь на вашу поддержку. Нуждаемся в ударном многоразовом самолетике Punisher UAV. Это самолет украинского производства, поэтому стоимость комплекса (70 тыс $) может стать "подъемной" для патриотического круга моих родных, моих знакомых и моих пока незнакомых", - написал он в фейсбуке.
Перечислить средства на самолет можно по реквизитам:
БО "БФ "Підтримка захисників"
ЄДРПОУ 43212725
ПриватБанк
UA473515330000026001045901289
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Super Gut
показать весь комментарий16.11.2022 14:39 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Недо Перепил
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Elena Maslova
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Сергей Решетников #514174
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