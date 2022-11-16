Взвод БПЛА 80-й бригады собирает деньги на ударный многоразовый самолет. РЕКВИЗИТЫ

Самолет Punisher UAV стоит $70 тыс. Он нужен подразделению, которое с первых дней войны обнаруживает и уничтожает оккупационные войска.

О начале сбора объявил командир взвода Игорь Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые лично собираю деньги на эффективное оружие для нашего подразделения и надеюсь на вашу поддержку. Нуждаемся в ударном многоразовом самолетике Punisher UAV. Это самолет украинского производства, поэтому стоимость комплекса (70 тыс $) может стать "подъемной" для патриотического круга моих родных, моих знакомых и моих пока незнакомых", - написал он в фейсбуке.

Перечислить средства на самолет можно по реквизитам:

БО "БФ "Підтримка захисників"

ЄДРПОУ 43212725

ПриватБанк

UA473515330000026001045901289

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