РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5495 посетителей онлайн
Новости Война
3 249 5

Взвод БПЛА 80-й бригады собирает деньги на ударный многоразовый самолет. РЕКВИЗИТЫ

бпла

Самолет Punisher UAV стоит $70 тыс. Он нужен подразделению, которое с первых дней войны обнаруживает и уничтожает оккупационные войска.

О начале сбора объявил командир взвода Игорь Сидоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые лично собираю деньги на эффективное оружие для нашего подразделения и надеюсь на вашу поддержку. Нуждаемся в ударном многоразовом самолетике Punisher UAV. Это самолет украинского производства, поэтому стоимость комплекса (70 тыс $) может стать "подъемной" для патриотического круга моих родных, моих знакомых и моих пока незнакомых", - написал он в фейсбуке.

Перечислить средства на самолет можно по реквизитам:

БО "БФ "Підтримка захисників"

ЄДРПОУ 43212725

ПриватБанк

UA473515330000026001045901289

Смотрите: За полтора дня украинцы собрали 236 млн грн, за них в Великобритании приобретут 60 бронетранспортеров Spartan, - Притула. ВИДЕО

беспилотник (3730) помощь (7861) самолет (3620) сбор (308) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) дроны (4060)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість тєлємарафону, можна було б купити тисячі дронів і пікапів на фронт, однак зараз не на часі критикувати владу, яка грабує країну під час війни.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:39 Ответить
Замість напрвлення грошей у велике будівництво, можна б було переозброїти армію! Але ж боневтікам то не потрібно,їм, як в анекдоті- вкрасти, поки можна, і втікти, швиденько, швиденько...А так да, давайте нову "Мрію", новий асфальт... Ті маловчені малороси навіть не здогадуються про засади будівництва Держави! НЕ ВИЙДЕ, всі ДО ЦЮПИ!
показать весь комментарий
16.11.2022 15:33 Ответить
Було б непогано завітати у Раду, та попросити грошей, у них така зарплатня, що з одного разу на літак назбирати можна
показать весь комментарий
16.11.2022 16:16 Ответить
Очень жаль , что лозунг "Всё для фронта,всё для победы"-это не про наших керманичів.У них другие интересы и войну в своих головах они давно закончили.
показать весь комментарий
16.11.2022 17:20 Ответить
 
 