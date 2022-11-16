Польские СМИ о падении ракеты в Польше: Это еще не война, но ответ НАТО необходим

Во время массового российского обстрела Украины одна ракета упала на территории Польши. В результате удара в селе Пшеводув на Люблинщине погибли два человека. В Варшаве пока подтвердили, что упавшая на польской территории ракета была российского производства.

Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA сообщает о реакции польских СМИ.

Газета Rzeczpospolita обращает свое внимание на то, как польское правительство отреагировало на ракетный удар. Реакция Варшавы, по мнению издания, была такой же сдержанной, как и реакция Пентагона и НАТО. Пока было принято решение применить статью 4 устава альянса, предусматривающую проведение консультаций с союзниками. Также после совещания в Бюро национальной безопасности представители правительства и президента Польши решили повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей. Но, по мнению Rzeczpospolita, это была скорее попытка продемонстрировать, что государство работает. В конце концов, режим повышенной боеготовности на востоке Польши действует еще с предыдущего года, когда начался кризис на границе с Беларусью.

"Мы, однако, должны понимать, что рядом с нами идет кровавая война. Россия терроризирует Украину массовыми ракетными атаками, уничтожает критическую инфраструктуру нашего соседа, атакует гражданские цели и совершает военные преступления. Нас не должен удивлять факт, что территория Польши становится местом, где война дает о себе знать", – пишет издание.

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Тем временем Gazeta Wyborcza пишет, что если окажется, что в Пшеводове упала ракета украинской системы ПВО С-300, это еще не будет означать, что Россия не несет ответственность за трагедию. Ведь украинская сторона запустила свои ракеты, чтобы защититься от российских обстрелов.

"Россия, которая с такой интенсивностью бьет по целям рядом с границей Польши, должна была учесть возможность, что атака приведет к жертвам на территории НАТО", - отмечает издание.

В то же время, издание подчеркивает, что НАТО должен отреагировать хотя бы для того, чтобы в Москве никто не подумал, что безнаказанно можно обстреливать границу Украины с Польшей, Румынией или даже приграничные районы стран Балтии.

"Столкнувшись со взрывом ракет на польской территории, альянс должен срочно передислоцировать системы противоракетной обороны на восточный фланг. Так НАТО показал бы, что будет защищать свою территорию. Также следует вернуться к идее установления бесполетной зоны в небе над западом Украины", - предлагает издание.

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В комментарии для Gazeta Prawna генерал Роман Полько обратил внимание на предположение, что упавшая на территории Польши ракета могла быть запущена не в России. Он допустил, что она могла прилететь из Беларуси, поскольку на ее территории неоднократно проводились обстрелы Львовской области.

"Беларусь рассматривают фактически как Россию, с этого направления неоднократно проводились атаки против Украины. Также можно предположить, что это была провокация и с другой территории", – сказал польский военный.

Он также призвал поляков успокоиться и заверил, что падение ракеты не означает, что Россия начала войну против Польши.

"То, что произошло, – это большая трагедия. Погибли два человека. Однако, по-моему, это не начало очередной мировой войны или атаки против НАТО. Несмотря на большую трагедию и соболезнования семьям, следует помнить, что войны не начинаются с уничтожения трактора. В таких случаях наносят удары по критической инфраструктуре, командным центрам", – объяснил генерал Полько.

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Он также напомнил, что в Жешуве базируется батарея американских ракет Patriot. Однако ее не хватит, чтобы защитить всю восточную границу Польши. По словам генерала, Варшава уже заказала дополнительные системы. Также, по его мнению, следует рассмотреть "возможность распространения воздушной обороны на территорию Украины".

Люблинское издание Dziennik Wschodni пишет, что сегодня в городе проходит протест украинцев против войны, которую начала Россия. В акции принимают участие около 200 человек.

"Случившееся в Пшеводове напоминает, что это также наша война, что Польша – не одинокий остров, а солидарность имеет цену. Оторваться от войны у границы невозможно ни ментально, ни реально. Она продолжается", – сказали организаторы протеста в Люблине, процитировав польского публициста Томаша Терликовского.

Они также подчеркнули, что независимо от того, кто запустил упавшую в Польше ракету, полную моральную и политическую ответственность за это несет Россия. Ведь именно она развязала войну и массово обстреливает Украину, используя смерть гражданских в продвижении своих политических целей.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.