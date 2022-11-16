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Новости Война
16 173 49

Польские СМИ о падении ракеты в Польше: Это еще не война, но ответ НАТО необходим

польща

Во время массового российского обстрела Украины одна ракета упала на территории Польши. В результате удара в селе Пшеводув на Люблинщине погибли два человека. В Варшаве пока подтвердили, что упавшая на польской территории ракета была российского производства.

Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA сообщает о реакции польских СМИ.

Газета Rzeczpospolita обращает свое внимание на то, как польское правительство отреагировало на ракетный удар. Реакция Варшавы, по мнению издания, была такой же сдержанной, как и реакция Пентагона и НАТО. Пока было принято решение применить статью 4 устава альянса, предусматривающую проведение консультаций с союзниками. Также после совещания в Бюро национальной безопасности представители правительства и президента Польши решили повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей. Но, по мнению Rzeczpospolita, это была скорее попытка продемонстрировать, что государство работает. В конце концов, режим повышенной боеготовности на востоке Польши действует еще с предыдущего года, когда начался кризис на границе с Беларусью.

"Мы, однако, должны понимать, что рядом с нами идет кровавая война. Россия терроризирует Украину массовыми ракетными атаками, уничтожает критическую инфраструктуру нашего соседа, атакует гражданские цели и совершает военные преступления. Нас не должен удивлять факт, что территория Польши становится местом, где война дает о себе знать", – пишет издание.

Читайте: Предварительно в Польше упала ракета ПВО, но Украина в этом не виновата. Россия несет всю ответственность, - Столтенберг

Тем временем Gazeta Wyborcza пишет, что если окажется, что в Пшеводове упала ракета украинской системы ПВО С-300, это еще не будет означать, что Россия не несет ответственность за трагедию. Ведь украинская сторона запустила свои ракеты, чтобы защититься от российских обстрелов.

"Россия, которая с такой интенсивностью бьет по целям рядом с границей Польши, должна была учесть возможность, что атака приведет к жертвам на территории НАТО", - отмечает издание.

В то же время, издание подчеркивает, что НАТО должен отреагировать хотя бы для того, чтобы в Москве никто не подумал, что безнаказанно можно обстреливать границу Украины с Польшей, Румынией или даже приграничные районы стран Балтии.

"Столкнувшись со взрывом ракет на польской территории, альянс должен срочно передислоцировать системы противоракетной обороны на восточный фланг. Так НАТО показал бы, что будет защищать свою территорию. Также следует вернуться к идее установления бесполетной зоны в небе над западом Украины", - предлагает издание.

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В комментарии для Gazeta Prawna генерал Роман Полько обратил внимание на предположение, что упавшая на территории Польши ракета могла быть запущена не в России. Он допустил, что она могла прилететь из Беларуси, поскольку на ее территории неоднократно проводились обстрелы Львовской области.

"Беларусь рассматривают фактически как Россию, с этого направления неоднократно проводились атаки против Украины. Также можно предположить, что это была провокация и с другой территории", – сказал польский военный.

Он также призвал поляков успокоиться и заверил, что падение ракеты не означает, что Россия начала войну против Польши.

"То, что произошло, – это большая трагедия. Погибли два человека. Однако, по-моему, это не начало очередной мировой войны или атаки против НАТО. Несмотря на большую трагедию и соболезнования семьям, следует помнить, что войны не начинаются с уничтожения трактора. В таких случаях наносят удары по критической инфраструктуре, командным центрам", – объяснил генерал Полько.

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Он также напомнил, что в Жешуве базируется батарея американских ракет Patriot. Однако ее не хватит, чтобы защитить всю восточную границу Польши. По словам генерала, Варшава уже заказала дополнительные системы. Также, по его мнению, следует рассмотреть "возможность распространения воздушной обороны на территорию Украины".

Люблинское издание Dziennik Wschodni пишет, что сегодня в городе проходит протест украинцев против войны, которую начала Россия. В акции принимают участие около 200 человек.

"Случившееся в Пшеводове напоминает, что это также наша война, что Польша – не одинокий остров, а солидарность имеет цену. Оторваться от войны у границы невозможно ни ментально, ни реально. Она продолжается", – сказали организаторы протеста в Люблине, процитировав польского публициста Томаша Терликовского.

Они также подчеркнули, что независимо от того, кто запустил упавшую в Польше ракету, полную моральную и политическую ответственность за это несет Россия. Ведь именно она развязала войну и массово обстреливает Украину, используя смерть гражданских в продвижении своих политических целей.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

крылатые ракеты (888) обстрел (27685) Польша (8497) ракеты (3599)


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Топ комментарии
+24
Проковтнули. Тепер хай чекають ще з десяток російських ракет.
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16.11.2022 14:32
+19
Люди в східній європі розуміють хто є зло, а ось політики НАТО це - обісцяне кодло.
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16.11.2022 14:29
+16
На мой диванный взгляд, НАТО показывает слабость. Кацапы 100% повторят. Возможны удары по приграничным объектам на территории Польши. Что теперь мешает кацапам стрельнуть из белорусской области ракетой с300 по Польше?
Нужна символическая ответка. Пусть польская ракета в результате учений собется с курса и ударит по Кенигсбергу или что-то в этом роде. А ином случае кацапы почувствуют ещё большую безнаказанность.
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16.11.2022 14:44
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Правила форума Совет форумчан
Люди в східній європі розуміють хто є зло, а ось політики НАТО це - обісцяне кодло.
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16.11.2022 14:29 Ответить
Какой ответ?в устной форме!?
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16.11.2022 14:45 Ответить
Хоч би відреагували передачею нам нових зразків зброї, скажімо атакмс навіть на 160 кс. Для Криму було б достатньо. Але схоже це лише мрії.
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16.11.2022 14:31 Ответить
НАТО працює як "справжній" лікар - лікує наслідки хвороби, а не її причину.
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16.11.2022 15:03 Ответить
А, шо Гріма 2 вже не достатьоньо?
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16.11.2022 15:28 Ответить
добре було щоб авіація Польши закріла западний кордон України
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16.11.2022 15:35 Ответить
Може авіація і є але яєць нема тому і зброя ******* буде просто залізякою у дрижачих руках занепокоєних.
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16.11.2022 16:09 Ответить
Вот такие ситуации и проявляют: кто "дедушка", а кто "бабушка".
И в штаны заглядывать не нужно ...
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16.11.2022 19:25 Ответить
Проковтнули. Тепер хай чекають ще з десяток російських ракет.
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16.11.2022 14:32 Ответить
Виновата Россия, это она развязала войну. И следует наказать Россию, необходимо ввести новые санкции, выгнать российского посла, блокировать сообщение с Калининградом, блокировать перемещение российских грузов через Польшу и т.д.. Так это оставлять нельзя. Польша мы с тобой.
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16.11.2022 14:35 Ответить
Ой щоб ще Росія не влаштувала полякам Бучу https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
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16.11.2022 14:37 Ответить
Свинобаки повозили западу грязным **** по лицу,а они только сглотнули. Позор. Кацапы ваших же людей убили...
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16.11.2022 14:39 Ответить
Тільки бюрократам та ссикунам із нато не зрозуміло, що це був свідомий удар орків для перевірки реакції. А далі будуть удари по польським дорогам та залізниці, які орки вже давно називають "законними" цілями через поставки Україні зброї. Історія повторюється, на початку 2 світової німці та совєти швидкими темпами захоплювалу Польшу, а її союзники Франція та Британія займалися організацією численних нарад та консультацій.
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16.11.2022 14:41 Ответить
На мой диванный взгляд, НАТО показывает слабость. Кацапы 100% повторят. Возможны удары по приграничным объектам на территории Польши. Что теперь мешает кацапам стрельнуть из белорусской области ракетой с300 по Польше?
Нужна символическая ответка. Пусть польская ракета в результате учений собется с курса и ударит по Кенигсбергу или что-то в этом роде. А ином случае кацапы почувствуют ещё большую безнаказанность.
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16.11.2022 14:44 Ответить
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16.11.2022 14:49 Ответить
я кинув камінь і розбив вікно в чужому авто. Але це не моя вина, а Миколи, бо він проходив повз то авто, і я хотів кинути в нього, шоб він у мене не крав курей!! якось так це виглядає в інтерпретаціі засцяного НАТи!!!!

І ТО, якшо доведуть, шо ракета укр. ППО........
а якшо - НІ🤔🤔
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16.11.2022 14:49 Ответить
еслибы ракета была украинской уже бы довели. а так нет там доказательств что ракета от украинского ПВО.
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17.11.2022 02:09 Ответить
.

Matka Boska, от добре, на нас каZZапи не напали...

а українцiв нехай вбивають...
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16.11.2022 14:53 Ответить
Даже если это украинская ракета ЗРК, точнее ее часть, то что Россия выиграет? Санкции с нее что ли снимут или перестанут поддерживать Украину? Гу погогочут пару дней пропагандисты да и фиг с ними.

На Радио Свобода пишут что взорвалась часть с топливом, а не головная часть.

"Взорвалась не боевая часть снаряда, а остатки топлива в нём, сказал политик."

https://www.svoboda.org/a/prezident-poljshi-nazval-gibelj-dvuh-zhiteley-ot-padeniya-rakety-neschastnym-sluchaem/32133503.html
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16.11.2022 14:57 Ответить
какое топливо взорвалось? там же не бензин. а если боевая часть якобы не взорвалась то чья ракета было-бы известно еще вчера.
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17.11.2022 02:12 Ответить
Россия так и так виновата: не было бы там российских ракет, то и ракеты ЗРК бы не летали.
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16.11.2022 14:59 Ответить
Вот уже вижу как польские сми идут в атаку с газетами на перевес.
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16.11.2022 15:06 Ответить
Історія цеклічна, в 39 році Німеччина напала на польщу, вся Європа просто спостерігала і вироджувала стурбованість ну нібито Нато сьогодні, подібний орган Ліга Націй в минулому часі, петля часу замкнулася, коли сатана вилазить назовні землі, думаю що скоро Параша затіє напади ще якесь держава, третя світова на порозі, тримаємось
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16.11.2022 15:51 Ответить
Все ж Британія і Франція оголосили Рейху війну, бо були зобов'язання. У НАТО ніяких зобовязань перед нами. Ми за 30 років і своє профукали, і зовнішні гарантії не отримали
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16.11.2022 23:10 Ответить
Брати-поляки, рекомендую вам не розслаблятися.
З таким "бойовитим" нато вам, очевидно, доведеться власноруч відбиватися від орків.
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16.11.2022 15:55 Ответить
Схоже на те, що Організація Північноатлантичного договору вирішила отсмоктать у *****.
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16.11.2022 16:18 Ответить
Интересно кто здесь такой "мегаумный" и банит мои комментарии??? Признавайтесь
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16.11.2022 16:29 Ответить
тобто поляки кажуть що ракета була російською, а НАТО - що ні

виглядає огидно
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16.11.2022 16:30 Ответить
Украина готова предоставить доказательства «ₚоzzийского следа» в происшествии в Польше и требует постоянного допуска к месту взрыва представителей ОБСЕ, Минобороны и Госпогранслужбы Украины, - секретарь СНБО Данилов

Он добавил, что Украина ждет выводов, на каких основаниях было сделано заявление, что в Польше упала украинская ракета ПВО.
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16.11.2022 16:39 Ответить
Кучма взял на себя вину за сбитый россиянами самолет (российская ракета, команда на запуск россиянином отдана была). Зеленский тоже на себя ракету возьмет? Или?
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16.11.2022 16:44 Ответить
кучма вину не брав, виплатили компенсацію родичам загиблих, бо літак летів із делікатної країни.
кузьмук вже після 2014 давав інтервью, що раша їх просто підставила з тими "савмєснимі учєнімі".
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16.11.2022 23:15 Ответить
І оце хочуть сказати,що котловина на знімку утворилась від палива С-300?
Навіть від її боєголовки такої не буде.
Це скоріше за все Х-101 з майже півтонною боєголовкою (як спочатку і писали в Польщі)
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16.11.2022 18:11 Ответить
модифіковані для враження наземних цілей зразки зенітної керованої ракети 9М82 комплексу С-300В
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16.11.2022 20:18 Ответить
там схоже біла завальна яма для зерна. ото звідти оті балки конструкції. півтони нічого б не оставили від причепа. та й від трактора. Щось не сходиться ні в кого жодна версія.
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16.11.2022 23:18 Ответить
Може й так,що яма,але де отвори від кубиків,що знаходяться в боєголовці с300.
Там в тих балках і тракторі було б решето від них.
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17.11.2022 10:59 Ответить
С-300 має максимум 150 кг боєголовку,і та має незначний заряд вибухівки,бо несе велику кількість готових елементів із металу
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16.11.2022 18:16 Ответить
Ната-сцыкуны!
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16.11.2022 19:22 Ответить
Давно по **** не получал?
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16.11.2022 23:39 Ответить
Весь мир уже знает что это ракета Украины. Ну хватит уже врать как это делает Путин! Вам не стыдно? Такое вранье еще хуже чем признание собственной ошибки, потому что доверие между друзьями важнее. Вы идиоты что ли? Ну можно на худой конец ни подверждать ни отрицать до полного расследования. Но зачем так тупо врать? Кстати ее могли выпустить с целью убрать Залужного который якобы не контролирует ситуацию, угадайте с первого раза кому в ОПУ это выгодно. Вы думаете можно и дальше закрывать глаза на предателей в правительстве? Ну ну.
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16.11.2022 21:03 Ответить
що ти підар знаєш про весь світ, щоб свою кончіту роззявляти???
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16.11.2022 23:14 Ответить
це москальський гандон приповз свою мерзоту сюди виригати
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16.11.2022 23:19 Ответить
По тебе видно.
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16.11.2022 23:37 Ответить
Это ты, дурак, так полякам ответишь?
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16.11.2022 23:35 Ответить
что значит весь мир? я так и не увидел ни одного доказательства что ракета украинского ПВО. политики блеют от страха и лени. это не доказательства.
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17.11.2022 02:15 Ответить
І чи наДо нам таке наТо? Надо!

Бо на безриб'яччі і рак - риба.

Приймуть Україну до НАТО, от тоді і треба буде реформувати його, зсередини.
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16.11.2022 21:27 Ответить
реакцією польських змі, задоволений. Все чітко та виважено, а дещо- так би хотілось, щоб втілилось.
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16.11.2022 23:13 Ответить
Споримо, шо якщо десь по Кракові чи Варшаві путін вгатить, поляки зглотнуть і пробачать?!
Китайці, пуцкін, Іран, пн.корея вже відчули безкарність і безхребетність боягузливого НАТО ...
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17.11.2022 07:59 Ответить
 
 