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Новости Война
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НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента с ракетой в Польше, - спикер правительства ФРГ

нато

Германия и партнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной после падения ракеты в Польше.

Об этом сообщил представитель правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, это создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы договорились, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - сказал он.

Читайте: Байден проинформировал G7 и партнеров по НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО, - Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Также читайте: Украина в ООН: Мы просим закрыть небо над атомными станциями в нашей стране

Германия (7059) НАТО (10051) Польша (8497) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+56
То что вы конченые сцыкуны,мы уже вчера поняли. Если бы не ЗСУ,то вашил баб сегодня уже буряты бы трахали и не только баб.
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16.11.2022 14:41
+28
Та ви хоча б своє небо закрийте...
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16.11.2022 14:43
+27
Не хочете воювати з парашею на чужій землі - скоро воюватимете на своїй.
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16.11.2022 14:44
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Чмошники сцыкливые!!! Жаль по гансам не прилетело!!!! В Украине ведь ещё не всё расхерячили...мабудь закривати небо ще не на часі!!!
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16.11.2022 19:29 Ответить
Обосрались так и запишем.
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16.11.2022 21:50 Ответить
Млять.
Сделайте хотя-бы 200 км бепзполётных вдоль границ с НАТО!
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17.11.2022 10:17 Ответить
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