Гипотеза о падении украинской ракеты ПВО на Польшу не меняет сути, ответственность несет Россия, - премьер Италии Мелони
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что Россия несет ответственность за то, что 15 ноября на территорию Польши упала ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня утром на фоне новостей из Польши мы запросили информацию, встретились и посоветовались с нашими союзниками. Гипотеза о том, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, сути не меняет, поскольку, по нашему мнению, ответственность за произошедшее полностью несет Россия", – отметила она.
Она также добавила, что Италия вместе с ее союзниками осудили ракетные атаки Москвы.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
тупо ховається
жабка лиса, у неє тупо є лиса Остробрикін чи шо там, Шойгу, от і можна нести маячню. шкода нема Рейгана. викурити щура би.
НАТО не оголосило нам війну...
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
В обмін на їжу та ліки повіддають.
І ще одна, дуже важлива річ. У РФ закінчився титан ще у 2009-му, тому до 24 лютого вони 100% його закуповували в нас. Також 100% цирконію закупали в нас, а без нього неможливо робити ядерні боєголовки а завод у Красноярську...
Тобто у всіх крім Краснодарського краю буде ще гірше ніж у України у 1994-му році.
Просто байден був віце-президентом у Обами, котрий міг легко зупинити цю війну ще в березні 2014-го відправивши у Чорне море декілька фрегатів... Міротворці хренові.
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
Я підтримаю те що каже полковник Черник и що я кажу вже декілька років - нам необхідне щоб РФ розпалася десь на 15 - 20 країн і ось тоді Україна нарешті відчує себе більш менш спокійно, у деякій безпеці.