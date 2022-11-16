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Новости Война
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Гипотеза о падении украинской ракеты ПВО на Польшу не меняет сути, ответственность несет Россия, - премьер Италии Мелони

мелоні,джорджа

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что Россия несет ответственность за то, что 15 ноября на территорию Польши упала ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром на фоне новостей из Польши мы запросили информацию, встретились и посоветовались с нашими союзниками. Гипотеза о том, что украинская зенитная ракета упала на Польшу, сути не меняет, поскольку, по нашему мнению, ответственность за произошедшее полностью несет Россия", – отметила она.

Она также добавила, что Италия вместе с ее союзниками осудили ракетные атаки Москвы.

Читайте также: Польские СМИ о падении ракеты в Польше: Это еще не война, но ответ НАТО необходим

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Автор: 

Италия (1654) Польша (8497) россия (96057) Джорджа Мелони (126)


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Топ комментарии
+6
все вірно...
але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
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16.11.2022 15:50
+6
Не "можуть залетіти", а залетять і дуже скоро. От побачите
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16.11.2022 15:57
+3
вже всі висловилисья з цієї теми, розібралися та зробили висновки. Досить мусолити.
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16.11.2022 15:51
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Правила форума Совет форумчан
все вірно...
але якась реакція стосовно вини кацапстану повинна бути...
бо в інший раз ракети підступної рахи можуть залетіти далі...
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16.11.2022 15:50 Ответить
Не "можуть залетіти", а залетять і дуже скоро. От побачите
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16.11.2022 15:57 Ответить
Ну так тому й бути хай самі потім занепокоюються
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16.11.2022 16:07 Ответить
вже всі висловилисья з цієї теми, розібралися та зробили висновки. Досить мусолити.
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16.11.2022 15:51 Ответить
Мде... Когда Саркози нужно было срочно убрать Каддафи, как потенциального свидетеля подкупа, то НАТО впряглась сразу...
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16.11.2022 15:52 Ответить
а кстати - че он не засветил реально все переводі бабла, єто ведь тупо не убилось от-и до убиения Каддафи то
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16.11.2022 16:01 Ответить
Логично, когда идёт война, то какие-то ракеты падают, когда войны нет, то все рады и счастливы.
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16.11.2022 15:58 Ответить
лисина Криси смышно лосниться- А шо скажуть, бункер глибокий...
тупо ховається
жабка лиса, у неє тупо є лиса Остробрикін чи шо там, Шойгу, от і можна нести маячню. шкода нема Рейгана. викурити щура би.
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16.11.2022 15:59 Ответить
Сцикуни натівські!
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16.11.2022 16:01 Ответить
Настораживает скорость проведения расследования. С МН 17 полгода не могли справиться. А здесь Байден сказал готово и все в один голос затрубили. Пуйло будет довольно, теперь и Мариуполь он будет оспаривать, что это Украина разбомбила. Армянская приблуда Симонян сейчас бьется в экстазе.
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16.11.2022 16:02 Ответить
Слава Богу, пронесло!
НАТО не оголосило нам війну...
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16.11.2022 16:22 Ответить
НАТО по факту обосрали ляхи!!!и ничего кроме громких лозунгов,фраз и заявлений не зделало!х.... В сраку залетел,ждём следующий
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16.11.2022 18:12 Ответить
Констатуємо, США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 16:47 Ответить
Як раз у випадку розпаду РФ, ядерну зброю буде набагато легше зібрати в них, бо не буде *****, не буде золотовалютних відношень а санкції залишаться. Це Поволжя, Ставропілля та Краснодарський край можуть легко забезпечити своє населення їжею, а у решти будуть великі проблеми.
В обмін на їжу та ліки повіддають.

І ще одна, дуже важлива річ. У РФ закінчився титан ще у 2009-му, тому до 24 лютого вони 100% його закуповували в нас. Також 100% цирконію закупали в нас, а без нього неможливо робити ядерні боєголовки а завод у Красноярську...

Тобто у всіх крім Краснодарського краю буде ще гірше ніж у України у 1994-му році.

Просто байден був віце-президентом у Обами, котрий міг легко зупинити цю війну ще в березні 2014-го відправивши у Чорне море декілька фрегатів... Міротворці хренові.
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16.11.2022 17:01 Ответить
Я мрію про найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
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16.11.2022 17:03 Ответить
Якщо тільки одні США, то багато толку не буде. Потрібно праця декількох держав.
Я підтримаю те що каже полковник Черник и що я кажу вже декілька років - нам необхідне щоб РФ розпалася десь на 15 - 20 країн і ось тоді Україна нарешті відчує себе більш менш спокійно, у деякій безпеці.
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16.11.2022 17:18 Ответить
Був би берлусконі прем'єром, вже б гівном зійшов.
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16.11.2022 16:50 Ответить
Ось і відповідь чия то ракета. Гіпотеза - за визначенням то припущення, а не ствердження. А от же ракета російська. Але прикрилися українцями, бо бояться війни. Сподіваюсь що висновки будуть правильними - знищення літаками НАТО росіянського флоту та літаків-бомбардувальників, да би ці утворення не наражали на небезпеку оточуючі країни. А нашим горе-коментувачам трохи б позатикатися про українську ракету.
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16.11.2022 17:15 Ответить
Можливо у цієї Мелоні є яйця, на відміну від попередників. Але вона з упряжки Берлусконі, що сильно її знецінює.
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16.11.2022 18:18 Ответить
Польские трактористы напряглись.
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16.11.2022 18:23 Ответить
кацапы гребаные не переживайте скоро буде.булки разминайте обсосы.
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16.11.2022 18:41 Ответить
 
 