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Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость

остін,ллойд

Около 50 стран - участниц Контактной группы по обороне Украины готовы продолжать свои усилия в поддержку Украинского государства на фоне продолжения российских жестоких атак по гражданским городам.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия седьмого заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, когда россия продолжает целиться по украинским гражданским, а также по энергетической инфраструктуре, государства доброй воли далее поддерживают Украину. И жестокость россии только усиливает их решимость", - подчеркнул глава Пентагона.

В этой связи Остин подтвердил позицию США, высказанную ранее президентом Байденом, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Он также отметил, что благодаря усилиям многих участников Контактной группы, которые не перестают вносить свои вклады, украинские защитники получают все больше важных оборонных возможностей. В этом контексте он отметил использование украинскими силами противовоздушных систем NASAMS, которые "обеспечили 100-процентный успех в перехвате российских ракет", в том числе во время вчерашней атаки.

"россия (во вторник – ред.) нанесла ракетный удар по украинским городам и людям, и вчера мы видели сообщение о смертельном взрыве в Польше, недалеко от границы с Украиной", - напомнил Остин.

Он подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими странами, чтобы собрать больше информации. Он также отметил, что в этом контексте продолжатся консультации со странами НАТО

Читайте также: Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. ВИДЕО

Автор: 

Пентагон (1467) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+13
Ракеты давай, а не слова. О вчерашней психатаке пуйла в виде 100 ракет я так понял потихоньку будут забывать.
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16.11.2022 16:04
+9
Побольше бы таких людей как Остин в Белом Доме и все было бы намного лучше...
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16.11.2022 16:16
+9
Стадія N1: Стурбованість
Стадія N2: Занепокоєння
Стадія N3: Глибоке занепокоєння
Стадія N4: Екстренне занепокоєння
Стадія N5: Рішучість
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16.11.2022 16:24
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Ракеты давай, а не слова. О вчерашней психатаке пуйла в виде 100 ракет я так понял потихоньку будут забывать.
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16.11.2022 16:04 Ответить
Вашу рішучість???????
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16.11.2022 16:04 Ответить
а шо такое решительность? это как или где?
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16.11.2022 16:10 Ответить
Це як занепокоєність, тільки навпаки.
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16.11.2022 17:17 Ответить
Он перепутал,решимость и серливость
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16.11.2022 18:25 Ответить
Бачимо вашу рішучість на приліт по Польщі!
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16.11.2022 16:10 Ответить
Зараз рєшітельно встану з дівана і візьму бутилочку півка ))
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16.11.2022 16:11 Ответить
Рішення висловити занепокоєння! Але то імпотенти!
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16.11.2022 16:13 Ответить
Anioły i Demony поруч...посилює нашу рішучість - ракетний обстріл Польщі це не те а інше?
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16.11.2022 16:15 Ответить
Побольше бы таких людей как Остин в Белом Доме и все было бы намного лучше...
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16.11.2022 16:16 Ответить
ахахахаха, наша "РІШУЧІСТЬ"!!!! АХАХАХАХА
От, взяли, і яяяяяяяк "рішили" разом - "уникати ескалаціі"!!!!!..........
шо піськов АЖ........ ЖОРСТОКО похвалив бідона!! от так ОТ😡😡
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16.11.2022 16:20 Ответить
рішучість, це розіПати ключові військові об'єкти в Кьонігзбергу, і сказати, шо ми - не маєм відношення до цього, скоріш за все теракти, сірійських повстанців!! і хай кацапи - розслідують, доказують, заявляють... і т. д.
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16.11.2022 16:25 Ответить
Стадія N1: Стурбованість
Стадія N2: Занепокоєння
Стадія N3: Глибоке занепокоєння
Стадія N4: Екстренне занепокоєння
Стадія N5: Рішучість
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16.11.2022 16:24 Ответить
Стадія N6: Рішуча стурбованість
Стадія N7: Рішуче занепокоєння
і т. д.......
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16.11.2022 16:30 Ответить
Хоч щось вже дайте, крім топлих слів: ракети, танки, літаки, гвинтокрили, безпілотники...ппо в нормальній к-ті, а не по ложці.
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16.11.2022 16:32 Ответить
курятник блін, чого розкричались?
скільки дають, за стільки і дякуємо. Вони не хочуть втягуватись у війну, це їх раціональне право. як би нам не хотілось цього. Але вони мають право на свої дії і нам по хорошому нічого не винні.
Тому дякуємо пане Остін і всім країнам за допомогу, збільшуйте, і не зупиняйте
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16.11.2022 16:32 Ответить
США просто таким образом затягивая нам поставки необходимого количества нужных вооружений и выдавая всё дозированно контролируют и управляют ходом этой войны и судя по всему быстрое её завершение не в их интересах
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16.11.2022 18:45 Ответить
незважаючи на це - вони ще на нашому боці. було б набагато гірше якби вони проігнорили нас.
кожна країна виходить зі своїх інтересів, завжди. ми не пуп землі що нам всі винні.
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16.11.2022 18:47 Ответить
Американці на нашому боці, а от адмін. байдена (обами) - ні. вони б раді нас повністю проігнорувати (як у 14 році: обама-през, байден-віцепрез), але через руйнівну внутрішню політику демпартії їх рейтинг дуже низький і вони вимушені петляти, цидячі поставки по чайній ложці та роздмухуючи через підконтрольні змі об'єм поставок у десять разів (лівакам підконтроліні близко 80% центральних змі у країні. дуже схоже на нашу ситуацію, доречі).
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16.11.2022 20:45 Ответить
Ллойду Остіну , повага і респект 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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16.11.2022 16:33 Ответить
і рішучісттю у відповідь на обстріли Польші!!!!
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16.11.2022 16:41 Ответить
Констатуємо, США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 16:42 Ответить
А Вы мечтаете о паре десятках неадекватных новообразований и в перспективе ядерные перестрелки бурятов с чукчами? Чем спокойнее развалится недорашка, тем проще будет из'ять у них ЯО полностью и навсегда в обмен на ножки Буша.
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16.11.2022 16:51 Ответить
Я мрію про найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
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16.11.2022 17:01 Ответить
Тактического ядерного у субъектов параши нет, головки на хранении, а все стратегическое на управлении из мАцквы. Так, что это страшилка.
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16.11.2022 17:05 Ответить
Снова на ветке разбушевались кацапо-троли под прокси.
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16.11.2022 16:47 Ответить
Вот это я понимаю решительные озабоченности и взволнованности
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16.11.2022 16:47 Ответить
Есть подозрение, шо это москаль. Сча проверим. Путин сдохнет а параша распадется верно сынок?
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16.11.2022 17:15 Ответить
Диктатор легко может, просто по собственному капризу, ввязываться в мессианские проекты, начать войну, угрожать ядерным оружием. При условии, что полностью контролирует все крупные ресурсы и силовые структуры в своей стране. Ему никто не скажет: а ты не *****? Наоборот, любому его действию будет найдено оправдание задним числом.

В условиях демократии, в частности американской, все по другому. Любое слово лидера тут же атакуется оппозицией, вражда с которой просто смертельная (в Америке). Типа: «Ты, **** *****, выживший из ума старый козел, тебя зачем выбирали? Чтобы ты в ядерную войну ввязывался? Чтобы ты убивал наших невинных деточек? Деточек наших невинных? Обама уже убил наших бабушек обамакерой, а ты деточек наших всех поубивать хочешь?! Убийца!! Экономикой займись, мы вот-вот все от голода поумираем.» И подобная истерическая риторика, она именно такая. И она работает.

Так что в условиях войны, демократия, подотчетность власти, свобода слова и пр. используются противником только в путь.
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16.11.2022 17:06 Ответить
судя по вестям "с полей" от демократии в штатах за последние 20 лет остались одни ошметки. начиная с того, что рассказал Сноуден и Викиликс и заканчивая буквально сегодняшним крахом FTX и причастности его к финансированию демпартии. я склонен верить людям которые там живут, а так же всегда держу в голове то, что в реальности все хуже раза в 2-3, ибо только малая часть становится публичной.
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16.11.2022 20:52 Ответить
Пропоную перманентно банити всіх, хто зараз котить бочку на наших друзів/партнерів, чия неоцінена допомога дозволяє Україні протидіяти дуже сильному ворогу.
Ви, псячі діти, неможе українець бути таким невдячним і брудом поливати. Ви не українці, безрідне племя шакалів..
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16.11.2022 17:13 Ответить
о, ти явний апологет лівацького руху. ненависть, лицемірство, брехня, затикання рота. тебе чекає успішна карьера у нашому dystopian майбутьньому.
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16.11.2022 20:54 Ответить
Победа Украины уже очевидна и не вызывает ни у кого сомнений. В следующем году на россии(на параше) начнется гражданская война. Это произойдет сразу же после освобождения Крыма ВСУ. Украина вернет себе ряд своих исторических областей, а территория параши сократится на 50%.
Все будет Украина, не бздите, москалей загоним обратно в их болота и леса)
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16.11.2022 17:20 Ответить
спорим на 50 баксов, что нет?
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16.11.2022 20:55 Ответить
Хватит ссатся!!!
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16.11.2022 18:02 Ответить
Пора нам всем снять розовые очки и признать ,что нато как военный блок импотент и зря мы туда стремимся .Слишком уж много там противоречий и экономических интересов ,зачастую прямо противоположных у разных стран внутри этого блока и даже если одна половина его будет за быстрый и решительный ответ то другая этому ответу воспротивится (Венгрия этому наочный пример).Будущее как сказал Жданов за региональными союзами,такими как балточерноморский и нам именно туда надо и стремиться
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16.11.2022 18:56 Ответить
ты бы постеснялся признаваться в таких постыдных вещах. жданова слушают только олигофрены и домохозяйки...коих у нас, к сожалению, очень много.
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16.11.2022 20:57 Ответить
Решительный Остин...писец!!!! В очередной раз выскажем решительную обеспокоенность....сцыкуны!
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16.11.2022 19:39 Ответить
 
 