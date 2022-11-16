Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость
Около 50 стран - участниц Контактной группы по обороне Украины готовы продолжать свои усилия в поддержку Украинского государства на фоне продолжения российских жестоких атак по гражданским городам.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия седьмого заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В то время, когда россия продолжает целиться по украинским гражданским, а также по энергетической инфраструктуре, государства доброй воли далее поддерживают Украину. И жестокость россии только усиливает их решимость", - подчеркнул глава Пентагона.
В этой связи Остин подтвердил позицию США, высказанную ранее президентом Байденом, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.
Он также отметил, что благодаря усилиям многих участников Контактной группы, которые не перестают вносить свои вклады, украинские защитники получают все больше важных оборонных возможностей. В этом контексте он отметил использование украинскими силами противовоздушных систем NASAMS, которые "обеспечили 100-процентный успех в перехвате российских ракет", в том числе во время вчерашней атаки.
"россия (во вторник – ред.) нанесла ракетный удар по украинским городам и людям, и вчера мы видели сообщение о смертельном взрыве в Польше, недалеко от границы с Украиной", - напомнил Остин.
Он подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими странами, чтобы собрать больше информации. Он также отметил, что в этом контексте продолжатся консультации со странами НАТО
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От, взяли, і яяяяяяяк "рішили" разом - "уникати ескалаціі"!!!!!..........
шо піськов АЖ........ ЖОРСТОКО похвалив бідона!! от так ОТ😡😡
Стадія N2: Занепокоєння
Стадія N3: Глибоке занепокоєння
Стадія N4: Екстренне занепокоєння
Стадія N5: Рішучість
Стадія N7: Рішуче занепокоєння
і т. д.......
скільки дають, за стільки і дякуємо. Вони не хочуть втягуватись у війну, це їх раціональне право. як би нам не хотілось цього. Але вони мають право на свої дії і нам по хорошому нічого не винні.
Тому дякуємо пане Остін і всім країнам за допомогу, збільшуйте, і не зупиняйте
кожна країна виходить зі своїх інтересів, завжди. ми не пуп землі що нам всі винні.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
А с рашею хай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
В условиях демократии, в частности американской, все по другому. Любое слово лидера тут же атакуется оппозицией, вражда с которой просто смертельная (в Америке). Типа: «Ты, **** *****, выживший из ума старый козел, тебя зачем выбирали? Чтобы ты в ядерную войну ввязывался? Чтобы ты убивал наших невинных деточек? Деточек наших невинных? Обама уже убил наших бабушек обамакерой, а ты деточек наших всех поубивать хочешь?! Убийца!! Экономикой займись, мы вот-вот все от голода поумираем.» И подобная истерическая риторика, она именно такая. И она работает.
Так что в условиях войны, демократия, подотчетность власти, свобода слова и пр. используются противником только в путь.
Ви, псячі діти, неможе українець бути таким невдячним і брудом поливати. Ви не українці, безрідне племя шакалів..
Все будет Украина, не бздите, москалей загоним обратно в их болота и леса)