Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость

Около 50 стран - участниц Контактной группы по обороне Украины готовы продолжать свои усилия в поддержку Украинского государства на фоне продолжения российских жестоких атак по гражданским городам.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия седьмого заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, когда россия продолжает целиться по украинским гражданским, а также по энергетической инфраструктуре, государства доброй воли далее поддерживают Украину. И жестокость россии только усиливает их решимость", - подчеркнул глава Пентагона.

В этой связи Остин подтвердил позицию США, высказанную ранее президентом Байденом, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

Он также отметил, что благодаря усилиям многих участников Контактной группы, которые не перестают вносить свои вклады, украинские защитники получают все больше важных оборонных возможностей. В этом контексте он отметил использование украинскими силами противовоздушных систем NASAMS, которые "обеспечили 100-процентный успех в перехвате российских ракет", в том числе во время вчерашней атаки.

"россия (во вторник – ред.) нанесла ракетный удар по украинским городам и людям, и вчера мы видели сообщение о смертельном взрыве в Польше, недалеко от границы с Украиной", - напомнил Остин.

Он подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими странами, чтобы собрать больше информации. Он также отметил, что в этом контексте продолжатся консультации со странами НАТО

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