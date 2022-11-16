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Инцидент с ракетой не навредит отношениям Украины и НАТО, - посол Эстонии в Альянсе Луйк

ракета,польща

Даже если ракета, поразившая Польшу во вторник днем, была выпущена Украиной, то в любом случае настоящим виновником инцидента является Россия, которая ведет агрессивную войну, и поэтому этот инцидент не повредит отношениям между Украиной и НАТО.

Об этом заявил посол Эстонии в Альянсе Юри Луйк, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Европейскую правду.

"Мы до сих пор точно не знаем, откуда она была запущена. Но даже если это случайная ракета, связанная с борьбой Украины против российских оккупантов и против шквала ракет, запущенных вчера российской стороной, то понятно, что она была выпущена из-за случайности или технической ошибки, и это никоим образом не повредит отношениям между странами НАТО и Украиной", - сказал Луйк.

"Как было сказано, оказание помощи Украине будет продолжено в полной мере, и, безусловно, чем больше мы отправим в Украину качественной западной техники ПВО, тем эффективнее будет Украина в своих действиях по уничтожению российских ракет", - добавил посол после заседания Североатлантического совета, на котором обсуждали инцидент.

По словам Луйко, расследование еще продолжается, и пока рано принимать окончательные решения. "Ясно то, что это случайный инцидент, а не преднамеренное нападение на территорию НАТО", - отметил он.

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Также, по словам Луйка, точно известно, что это ракета российского производства, но откуда именно она была запущена, еще предстоит выяснить.

"Окончательная определенность наступит, когда будут получены результаты расследования, - сказал посол. - Самым важным, на мой взгляд, является то, что на заседании Североатлантического совета было отмечено, что это вина России, вина российского руководства, и помощь Украине должна продолжаться в том же масштабе или даже больше. Поэтому в этом смысле выводы, которые были сделаны на этом заседании, были очень правильными и актуальными".

"Ясно и то, что кому бы ни принадлежала эта ракета, виновником является Россия с ее полномасштабной агрессией против Украины, - добавил Луйк. - Вчера в направлении Украины было выпущено более 100 ракет, поэтому нет сомнений в том, кто стоит за этой ракетой, независимо от того, кому она принадлежит".

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По словам посла, все страны НАТО убеждены в том, что это был случайный инцидент и нет риска, что за ним последует более масштабная атака, поэтому не было сочтено необходимым задействовать 4-ю статью Североатлантического договора, которая предусматривает консультации с другими членами Альянса.

"Конечно, это не означает, что не будет дальнейших консультаций в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Я также считаю, что достаточно быстро будет сделан вывод о том, откуда и кем была выпущена эта ракета. Я не думаю, что это расследование займет много времени", - добавил Луйк.

На вопрос, планирует ли НАТО защитить определенную часть воздушного пространства Западной Украины, чтобы ни одна российская или чья-либо еще ракета не смогла приземлиться на территории стран НАТО, Луйк ответил, что пока таких планов нет.

"Пока нет никаких планов, которые непосредственно связаны с любыми шагами НАТО на территории Украины", - сказал Луйк.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Автор: 

НАТО (10051) Польша (8497) ракеты (3599) Эстония (1450) Луйк (5)


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Топ комментарии
+24
Я щось впевнений, що ракета таки русская, а НАТО просто боїться так званої ескалації. Так як зі знищенням літака Лєха Качинського.
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16.11.2022 16:15
+23
Вся це історія з ракетою-пво дуже смердить, а обісралось тут Нато на чолі з США. Дивлюсь польські ресурси з коментарями очевидців: всі як один кажуть, що було 2 вибухи і 2 поштовхи один за другим, причому поштовхи були такими сильними, що люди селах за 10-15км і відчyвали їх і думали що то землетрус. До того ж спочатку з'явилась інформація, що ракету(одну з ракет?) ідентифікували як x-101, але після розмов з Байденом x-101 мутувала в ппо, яке, мабуть, зрикошетило від прикордонного стовпчика і опинилось на території Польщі.
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
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16.11.2022 16:19
+14
Схоже, що і "відносинам з Рашкою" воно НЕ нашкодить, раз пішла така риторика.
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16.11.2022 16:15
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Правила форума Совет форумчан
Заяви про те, що удар біля селища Przewodow - від ракети ППО, є принаймні сумнівними.
Адже координати місця удару: 50.4709, 23.9343 - це локації Києва - по широті і Львова - по довготі.
Тобто, рашисти умисно чи через помилку у зчитуванні цифрових даних таблиці цілей зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19
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16.11.2022 16:14 Ответить
Гівна цим імпотентам на лопаті, а не "українська ракета".
Українська влада повинна чітко заявити, що ракета кацапська і не підігрувати цій західній сцікопіхоті. Нехай захищаюь свій "дюйм"
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16.11.2022 16:47 Ответить
А не будут подигрывать,оружие и деньги не дадут!
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16.11.2022 18:18 Ответить
Так, і це має назву шантаж.
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16.11.2022 18:29 Ответить
Так они не обязаны,и не должны!какой шантаж?у них войны нет.
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16.11.2022 18:42 Ответить
Схоже, що і "відносинам з Рашкою" воно НЕ нашкодить, раз пішла така риторика.
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16.11.2022 16:15 Ответить
Цікаво, а що було б, якщо ракета справді була випущена з раші?
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16.11.2022 16:15 Ответить
Також би сказали ,що ракета летіла на Україну ,але ми на неї трохи подули і вона впала на Польщу !!!
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16.11.2022 17:04 Ответить
Я щось впевнений, що ракета таки русская, а НАТО просто боїться так званої ескалації. Так як зі знищенням літака Лєха Качинського.
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16.11.2022 16:15 Ответить
Вся це історія з ракетою-пво дуже смердить, а обісралось тут Нато на чолі з США. Дивлюсь польські ресурси з коментарями очевидців: всі як один кажуть, що було 2 вибухи і 2 поштовхи один за другим, причому поштовхи були такими сильними, що люди селах за 10-15км і відчyвали їх і думали що то землетрус. До того ж спочатку з'явилась інформація, що ракету(одну з ракет?) ідентифікували як x-101, але після розмов з Байденом x-101 мутувала в ппо, яке, мабуть, зрикошетило від прикордонного стовпчика і опинилось на території Польщі.
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
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16.11.2022 16:19 Ответить
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16.11.2022 16:21 Ответить
Teorii jest bardzo dużo. Niektóre niepoważne jak wybuch pyłu zbożowego. Moim zdaniem są dwie możliwości: moskale źle wpisali dane celu lub awaria rakiety. Obecnie najczęściej pisze się, że to jednak ukraińska rakieta przeciwlotnicza. Ale sprawna rakieta przeciwlotnicza gdy nie trafi w cel ulega samolikwidacji i eksploduje w powietrzu. Chyba że była niesprawna.
Є багато теорій. Деякі такі ж легковажні, як вибух зернового пилу. На мою думку, є два варіанти: москвичі неправильно ввели цільові дані, або ракета відмовила. Наразі найчастіше пишуть, що це українська зенітна ракета. Але ефективна зенітна ракета, не влучивши в ціль, самознищується і вибухає в повітрі. Якщо він не був несправним.
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16.11.2022 16:35 Ответить
Ну Зєля ж "правдоруб", ліпе партнерам в очі що хоче.
Нехай заявить, що то не українська ракета. Якщо він та командування ППО в цьому впевнені.
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16.11.2022 16:22 Ответить
ракета російська, з цим ніхто і не сперечается. Але випущено на жаль із території України. Підстав не вірити країнам НАТО немає.
Нещасний випадок.
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16.11.2022 16:22 Ответить
Літак Лєха Качинського також в березу стукнувся. Усі країни НАТО з цим погодилися. Бо ж не починати через "якусь там дурницю" війну.
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16.11.2022 16:25 Ответить
Так само як збитий МН-17 , "всього лиш" 298 загиблих, дрібничка не варта уваги...
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16.11.2022 16:55 Ответить
Нато через два дня: "А был ли трактор?"
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16.11.2022 16:15 Ответить
о, світло дали ) ну хоч по графіку )
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16.11.2022 16:15 Ответить
Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак принимают участие в экстренной встрече лидеров на саммите G20 после того, как ракета упала в Польше недалеко от границы с Украиной в среду, 16 ноября 2022 года, в Нуса-Дуа, Индонезия. (Леон Нил
Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит молоток
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16.11.2022 16:27 Ответить
Ну типа пуйло уже не при делах! Чудны дела твои!
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16.11.2022 16:28 Ответить
вони *******?
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16.11.2022 16:31 Ответить


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592809743206477832 5 ч

После безответного ракетного обстрела Польши россиянами, главный вывод: На вероятные удары рФ оружием массового поражения по Украине, украинцам нужно самим решать, как отвечать. НАТО будет долго определять тип ядерной бомбы и попадает ли заражение радиацией ЕС под 5 статью.
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16.11.2022 16:32 Ответить
...а потім почне натякати що це Україна сама себе обстріляла ЯЗ....
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16.11.2022 16:55 Ответить
Ага, і що саме хрінове що досить швидко прийдуть до висновку що то ми самі себе підірвали.
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16.11.2022 17:02 Ответить
Очень похоже на то,что это наши Зеленые долбоебы обосрались,- им не впервой,и это повод клянчит больше денег...
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16.11.2022 17:03 Ответить
Дивна історія..Спочатку всі говорили що це рос крилата ракета Х-101,а тепер Захід туманно натякає на українську ракету ППО....А чому мовчить Зе-главковерх України? а то виходить що укрППО навмисно било по Польщі...
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16.11.2022 16:53 Ответить
якщо мова про українську ракету, то там має бути наш експерт
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
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16.11.2022 16:59 Ответить
якщо мова про українську ракету, то там має бути наш експерт
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
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16.11.2022 17:03 Ответить
Я розумію, що нам хотілося б, щоб ракета була саме російською і якась вірогідність того, що вона може бути російською таки є. Але дійти однозначних висновків можна буде тільки після незалежного обстеження уламків, з залученням усіх сторін.
В цій ситуації головне з боку України, не робити поспішних кроків, особливо посадовцям, які напевно не можуть знати про приналежність ракети, що впала в Польщі.
Так, дуже неприємно бути відповідальними у випадковому інциденті, але якщо таки то ракета нашого ППО, то краще визнати провину. Ніяких наслідків для країни це мати не буде, про що попередили західні лідери. А от уперте заперечення своєї вини, при наявності протилежних доказів, призведе до закріплення статусу брехунів. І це буде справжньою ганьбою і в цьому випадку може призвести до перегляду відношення збоку Заходу. Нам такого не треба.
Коротше, треба не поспішати з гаслами і обвинуваченнями, а ретельно розібратися в ситуації.
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16.11.2022 17:16 Ответить
як за день крилата ракета Х-101 ,яких нема в України, перетворилася на укрзенітну ракету невідомої марки? і чому НАТО вже розібралося....але без України?
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16.11.2022 17:30 Ответить
Отож бо. А коли спочатку всі казали, що то (уйло, то Ната казала не робити висновків без експертизи. А тут всіх нат скликали за ніч і вирішили - нехай буде укр ракета. А наше МЗС що? Хаває?
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16.11.2022 17:46 Ответить
А хто казав про Х101 спочатку?
А казали два експерти. Один невідомо звідкіля, а другий з нашого Міноборони. Тобто з логіки слідства - зацікавлена сторона.
Тай й висновки про Х-101 були попередніми, що як я розумію, базувались на фото уламків.
Для любителів конспірологію хочу сказати, що наші військові визнали факт роботи ППО у тому районі.
По логіці ракета повинна була самоліквідуватися. Якщо вона справна... В іншому випадку може бути все що завгодно. Це ж наслєдіє совка.
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16.11.2022 18:25 Ответить
секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він також зазначив, що Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам українських Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - зазначив Данілов.
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16.11.2022 17:28 Ответить
❕ Украина признала факт использования ПВО рядом с местом падения ракеты в Польше, - сообщает CNN.
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16.11.2022 17:32 Ответить
цитата:
"Я розумію бажання та позицію США сказати, що це були ракети, випущені Україною з метою збити російські ракети. Але в українських С-300 є особливості: у неї є система самоліквідації - якщо вона не потрапляє в ціль, вона вибухає. Спрацювати, як ракета класу земля-земля, вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що уламки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля". - наголосив Олег Жданов.
Також він додав, що такі боєголовки мають високоточне влучання, вони можуть відхилятися від цілі на 20-30 метрів. Водночас ПВО Польщі їх не помітила тому, що це крилата ракета. Вона може маневрувати у просторі та летить на низькій висоті.
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16.11.2022 17:38 Ответить
З таким настроєм,вони навряд чи захочуть воювати за країни Балтії і за Польщу,навіть,якщо буде реальне вторгнення рашистів,а не провокація.
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16.11.2022 17:48 Ответить
Пофіг. Україна вже не хоче в таке НАТО
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16.11.2022 17:52 Ответить
 
 