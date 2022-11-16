Инцидент с ракетой не навредит отношениям Украины и НАТО, - посол Эстонии в Альянсе Луйк

Даже если ракета, поразившая Польшу во вторник днем, была выпущена Украиной, то в любом случае настоящим виновником инцидента является Россия, которая ведет агрессивную войну, и поэтому этот инцидент не повредит отношениям между Украиной и НАТО.

Об этом заявил посол Эстонии в Альянсе Юри Луйк, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Европейскую правду.

"Мы до сих пор точно не знаем, откуда она была запущена. Но даже если это случайная ракета, связанная с борьбой Украины против российских оккупантов и против шквала ракет, запущенных вчера российской стороной, то понятно, что она была выпущена из-за случайности или технической ошибки, и это никоим образом не повредит отношениям между странами НАТО и Украиной", - сказал Луйк.

"Как было сказано, оказание помощи Украине будет продолжено в полной мере, и, безусловно, чем больше мы отправим в Украину качественной западной техники ПВО, тем эффективнее будет Украина в своих действиях по уничтожению российских ракет", - добавил посол после заседания Североатлантического совета, на котором обсуждали инцидент.

По словам Луйко, расследование еще продолжается, и пока рано принимать окончательные решения. "Ясно то, что это случайный инцидент, а не преднамеренное нападение на территорию НАТО", - отметил он.

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Также, по словам Луйка, точно известно, что это ракета российского производства, но откуда именно она была запущена, еще предстоит выяснить.

"Окончательная определенность наступит, когда будут получены результаты расследования, - сказал посол. - Самым важным, на мой взгляд, является то, что на заседании Североатлантического совета было отмечено, что это вина России, вина российского руководства, и помощь Украине должна продолжаться в том же масштабе или даже больше. Поэтому в этом смысле выводы, которые были сделаны на этом заседании, были очень правильными и актуальными".

"Ясно и то, что кому бы ни принадлежала эта ракета, виновником является Россия с ее полномасштабной агрессией против Украины, - добавил Луйк. - Вчера в направлении Украины было выпущено более 100 ракет, поэтому нет сомнений в том, кто стоит за этой ракетой, независимо от того, кому она принадлежит".

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По словам посла, все страны НАТО убеждены в том, что это был случайный инцидент и нет риска, что за ним последует более масштабная атака, поэтому не было сочтено необходимым задействовать 4-ю статью Североатлантического договора, которая предусматривает консультации с другими членами Альянса.

"Конечно, это не означает, что не будет дальнейших консультаций в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Я также считаю, что достаточно быстро будет сделан вывод о том, откуда и кем была выпущена эта ракета. Я не думаю, что это расследование займет много времени", - добавил Луйк.

На вопрос, планирует ли НАТО защитить определенную часть воздушного пространства Западной Украины, чтобы ни одна российская или чья-либо еще ракета не смогла приземлиться на территории стран НАТО, Луйк ответил, что пока таких планов нет.

"Пока нет никаких планов, которые непосредственно связаны с любыми шагами НАТО на территории Украины", - сказал Луйк.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.