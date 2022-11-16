Инцидент с ракетой не навредит отношениям Украины и НАТО, - посол Эстонии в Альянсе Луйк
Даже если ракета, поразившая Польшу во вторник днем, была выпущена Украиной, то в любом случае настоящим виновником инцидента является Россия, которая ведет агрессивную войну, и поэтому этот инцидент не повредит отношениям между Украиной и НАТО.
Об этом заявил посол Эстонии в Альянсе Юри Луйк, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Европейскую правду.
"Мы до сих пор точно не знаем, откуда она была запущена. Но даже если это случайная ракета, связанная с борьбой Украины против российских оккупантов и против шквала ракет, запущенных вчера российской стороной, то понятно, что она была выпущена из-за случайности или технической ошибки, и это никоим образом не повредит отношениям между странами НАТО и Украиной", - сказал Луйк.
"Как было сказано, оказание помощи Украине будет продолжено в полной мере, и, безусловно, чем больше мы отправим в Украину качественной западной техники ПВО, тем эффективнее будет Украина в своих действиях по уничтожению российских ракет", - добавил посол после заседания Североатлантического совета, на котором обсуждали инцидент.
По словам Луйко, расследование еще продолжается, и пока рано принимать окончательные решения. "Ясно то, что это случайный инцидент, а не преднамеренное нападение на территорию НАТО", - отметил он.
Также, по словам Луйка, точно известно, что это ракета российского производства, но откуда именно она была запущена, еще предстоит выяснить.
"Окончательная определенность наступит, когда будут получены результаты расследования, - сказал посол. - Самым важным, на мой взгляд, является то, что на заседании Североатлантического совета было отмечено, что это вина России, вина российского руководства, и помощь Украине должна продолжаться в том же масштабе или даже больше. Поэтому в этом смысле выводы, которые были сделаны на этом заседании, были очень правильными и актуальными".
"Ясно и то, что кому бы ни принадлежала эта ракета, виновником является Россия с ее полномасштабной агрессией против Украины, - добавил Луйк. - Вчера в направлении Украины было выпущено более 100 ракет, поэтому нет сомнений в том, кто стоит за этой ракетой, независимо от того, кому она принадлежит".
По словам посла, все страны НАТО убеждены в том, что это был случайный инцидент и нет риска, что за ним последует более масштабная атака, поэтому не было сочтено необходимым задействовать 4-ю статью Североатлантического договора, которая предусматривает консультации с другими членами Альянса.
"Конечно, это не означает, что не будет дальнейших консультаций в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Я также считаю, что достаточно быстро будет сделан вывод о том, откуда и кем была выпущена эта ракета. Я не думаю, что это расследование займет много времени", - добавил Луйк.
На вопрос, планирует ли НАТО защитить определенную часть воздушного пространства Западной Украины, чтобы ни одна российская или чья-либо еще ракета не смогла приземлиться на территории стран НАТО, Луйк ответил, что пока таких планов нет.
"Пока нет никаких планов, которые непосредственно связаны с любыми шагами НАТО на территории Украины", - сказал Луйк.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адже координати місця удару: 50.4709, 23.9343 - це локації Києва - по широті і Львова - по довготі.
Тобто, рашисти умисно чи через помилку у зчитуванні цифрових даних таблиці цілей зашили в систему цілевказання ракети, що вдарила по Польщі, частини координат українських міст.
Доклвдніше (карти): https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1592879445022773250?t=sQkdtluAUWOf9n9kLWKE6w&s=19
Українська влада повинна чітко заявити, що ракета кацапська і не підігрувати цій західній сцікопіхоті. Нехай захищаюь свій "дюйм"
Видно, що США(Нато) не ввійде в війну, навіть, якщо будуть явно обстрілювати членів Нато, вони хочуть якнайшвидше зам'яти цю ситуацію.
Є багато теорій. Деякі такі ж легковажні, як вибух зернового пилу. На мою думку, є два варіанти: москвичі неправильно ввели цільові дані, або ракета відмовила. Наразі найчастіше пишуть, що це українська зенітна ракета. Але ефективна зенітна ракета, не влучивши в ціль, самознищується і вибухає в повітрі. Якщо він не був несправним.
Нехай заявить, що то не українська ракета. Якщо він та командування ППО в цьому впевнені.
Нещасний випадок.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди держит молоток
--------
Ray
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592809743206477832 5 ч
После безответного ракетного обстрела Польши россиянами, главный вывод: На вероятные удары рФ оружием массового поражения по Украине, украинцам нужно самим решать, как отвечать. НАТО будет долго определять тип ядерной бомбы и попадает ли заражение радиацией ЕС под 5 статью.
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
всі ці заяви брехливі, бо безпідставні
В цій ситуації головне з боку України, не робити поспішних кроків, особливо посадовцям, які напевно не можуть знати про приналежність ракети, що впала в Польщі.
Так, дуже неприємно бути відповідальними у випадковому інциденті, але якщо таки то ракета нашого ППО, то краще визнати провину. Ніяких наслідків для країни це мати не буде, про що попередили західні лідери. А от уперте заперечення своєї вини, при наявності протилежних доказів, призведе до закріплення статусу брехунів. І це буде справжньою ганьбою і в цьому випадку може призвести до перегляду відношення збоку Заходу. Нам такого не треба.
Коротше, треба не поспішати з гаслами і обвинуваченнями, а ретельно розібратися в ситуації.
А казали два експерти. Один невідомо звідкіля, а другий з нашого Міноборони. Тобто з логіки слідства - зацікавлена сторона.
Тай й висновки про Х-101 були попередніми, що як я розумію, базувались на фото уламків.
Для любителів конспірологію хочу сказати, що наші військові визнали факт роботи ППО у тому районі.
По логіці ракета повинна була самоліквідуватися. Якщо вона справна... В іншому випадку може бути все що завгодно. Це ж наслєдіє совка.
"Виступаємо за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - зазначив Данілов.
"Я розумію бажання та позицію США сказати, що це були ракети, випущені Україною з метою збити російські ракети. Але в українських С-300 є особливості: у неї є система самоліквідації - якщо вона не потрапляє в ціль, вона вибухає. Спрацювати, як ракета класу земля-земля, вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що уламки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу повітря-земля". - наголосив Олег Жданов.
Також він додав, що такі боєголовки мають високоточне влучання, вони можуть відхилятися від цілі на 20-30 метрів. Водночас ПВО Польщі їх не помітила тому, що це крилата ракета. Вона може маневрувати у просторі та летить на низькій висоті.