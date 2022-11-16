Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 19 февраля 2023 г.
Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"За соответствующие постановления #8189 и #8190 проголосовало - 294 и 297 депутатов. Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня", - говорится в сообщении.
На этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал председатель СНБО Алексей Данилов), добавил парламентарий.
Топ комментарии
+2 Yuriy Smith
показать весь комментарий16.11.2022 16:34 Ссылка
+1 Рахиль Кошман
показать весь комментарий16.11.2022 19:01 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
я не понимаю - у нас че - 5млн. надо бугаев в армию?
давай всех что могут держать ... ну, лопату.. да не, ну зачем тупо садить всех на ... может кто то хочет ехать и бабло присылать? ну блин - нахера всех здоровых быков держать взаперти то?
я вот не хочу идти и шо?
разве, вот кстати, ракеты летали вчера - ну давай мне пзрк тогда. а вот если про...люблю, то
не ну реально - кому надо 5млн. мужичков держать в стране то? вставай с.... блаблабла шоле?
не понимаю.
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?