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Новости Война
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Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 19 февраля 2023 г.

війна,зсу

Верховная Рада продлила срок военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"За соответствующие постановления #8189 и #8190 проголосовало - 294 и 297 депутатов. Это уже пятое голосование Парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня", - говорится в сообщении.

На этот раз вопрос никто не докладывал (обычно это делал председатель СНБО Алексей Данилов), добавил парламентарий.

Читайте также: Профильный комитет ВР поддержал продление военного положения до 19 февраля 2023 года, - Железняк

Автор: 

ВР (29273) мобилизация (2804) военное положение (512) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+2
Вчера иду по окопу - идет сін Арахнофобии, ну я и отдаю честь рядом солдату, а он мне - іііі, че ті не отдаешь мне, я вот старший капитан вот,
а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
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16.11.2022 16:34
+1
Передайте тогда приват банку , пока не откроют границы , то кредит платить нечем.
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16.11.2022 19:01
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Вчера иду по окопу - идет сін Арахнофобии, ну я и отдаю честь рядом солдату, а он мне - іііі, че ті не отдаешь мне, я вот старший капитан вот,
а я такой -
: Я вот младший полковопитек
: он такой - ща, розвоню(Папа, тут мне какой то поповник хочет вставить.. что7 ааа, я тут уже дегенерал, щас скажу)
- ыыы, где ты там?()а я свалил курить
- ыыы, вот и воюй стакими, мама, давай, я навое в(прилет)
ааааа(потом убирать надо кому то), мамааааааа(тікає)
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16.11.2022 16:34 Ответить
просто в ролике - честь отдает солдат офицеру, в клипе - ВМВ, но видно что боевая обстановка, то не могу представить Арахнофобию и этого.. Бородатую жепщину.
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16.11.2022 16:37 Ответить
нуну, всех мужичков закрыли... круто!
я не понимаю - у нас че - 5млн. надо бугаев в армию?
давай всех что могут держать ... ну, лопату.. да не, ну зачем тупо садить всех на ... может кто то хочет ехать и бабло присылать? ну блин - нахера всех здоровых быков держать взаперти то?
я вот не хочу идти и шо?
разве, вот кстати, ракеты летали вчера - ну давай мне пзрк тогда. а вот если про...люблю, то
не ну реально - кому надо 5млн. мужичков держать в стране то? вставай с.... блаблабла шоле?
не понимаю.
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16.11.2022 16:43 Ответить
Дай угадаю...рассмеши комика? Не улыбнуло, ни разу.
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16.11.2022 17:25 Ответить
я это не смотрел
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
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16.11.2022 17:32 Ответить
я это не смотрел
но я говорю за то шо может кто то ходил голосовать
вот блин я тупо говорю что не ходил
хотя и думал что будет что то такое..
и не откажусь - я не ходил.
ну да и говорил что нападут...
если бы ходил, то бы тут кричал мол - ыыыы, я же знел мол.
но просто говорю, не ходил, а после избирания зели, говорил - мдааа, нападут потом
но блин как и все - не думал шо ... "зеля - нацист" и прочие бредни, это реально уже ......... ну, если быть "нацистом" то да, можно бы .... ого.... предвидеть ЭТО?
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16.11.2022 17:33 Ответить
Шикарно, хай дебіли, які "усталі ат вайни" в 2019-му, посидять у злиднях ще півроку. Вєдь какая разніца хто президент - професійний менеджер або клоун із шапіто каломойше.
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16.11.2022 18:47 Ответить
Передайте тогда приват банку , пока не откроют границы , то кредит платить нечем.
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16.11.2022 19:01 Ответить
Опача. Я вже чую виття носіїв штанців через облави в людних місцях, через призов обмежено придатних (доречі вже для частини ВОСів дозволили призивати кривих/горбатих). Ну що ж. Попереду нас чекають ачпуїтєльні 3 місяці ( мінімум). Зі смішними погрозами відправити у війська, позбавлення винагород і всьо такоє. Ящик "**********" в поміч.
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16.11.2022 19:33 Ответить
 
 