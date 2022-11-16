В результате ракетных ударов 15 октября в Житомире отсутствует тепло, электроснабжение и вода, не работает электротранспорт

По состоянию на 16 ноября в областном центре отключено 28 котельных, электротранспорт не ходит, водоканал разработал почасовые графики подачи воды.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

По информации председателя правления АО "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты, на территории области дефицит мощности электроэнергии составляет более 70 процентов. Поэтому часть Житомира и области остались без электроснабжения. В первую очередь электроэнергию подали в объекты критической инфраструктуры области.

"Сейчас в области есть две проблемы: первая проблема – это отсутствие поврежденного оборудования, второе – это дефицит мощности. На этом этапе мы уже смогли дозаживить около 200 тысяч потребителей, но без электроэнергии еще остаются около 400 тысяч", - рассказал Шекета.

Из-за проблем с электричеством во многих многоэтажках отсутствует вода. Сразу после обстрелов остановились наносные станции. И хотя водоснабжение уже возобновили, его будут иметь только жители нижних этажей.

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Все основные насосные станции работают, но есть проблематика с насосными станциями, которые подкачивают воду в многоэтажках. Их работа зависит от того, есть ли в этих домах электроэнергия, соответственно, они или работают, или нет. В будущем, если будут ограничения по электрической энергии, нам придется перейти на график подачи воды. Если электроэнергия исчезнет полностью, то будем организовывать подвоз воды", – рассказал директор КП "Житомирводоканал" Роман Илык.

Из-за вражеских обстрелов в Житомире не работает 28 котельных, большинство из них – в Богунском районе Житомира. Возобновить их работу пока невозможно. Отсутствие электроэнергии привело к остановке общественного электротранспорта. 16 ноября не вышли на линию трамваи и троллейбусы. На маршрутах работают коммунальные и частные автобусы.