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Новости Война
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"Зерновое соглашение": из Украины в Эфиопию следует судно с 27 тысячами тонн пшеницы

зерно,порт

В рамках инициативы Grain from Ukraine по "зерновому коридору" движется судно NORD VIND с украинской пшеницей для Эфиопии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"GrainFromUkraine: по "зерновому коридору" движется судно NORD VIND с 27 тысячами тонн пшеницы от Украины для Эфиопии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый балкер с украинской пшеницей был отправлен из порта "Одесса" при поддержке правительства Германии и Всемирной Продовольственной Программы ООН.

Инициатива Grain from Ukraine предусматривает отправку с украинским зерном 10 судов ежемесячно. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина бесплатно предоставит зерно Эфиопии и Сомали, которые страдают от голода

Автор: 

зерно (1070) корабль (2045) Украина (45003) Эфиопия (20)


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Топ комментарии
+17
Ефіопія? *****? Переб'ються...
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16.11.2022 17:03
+8
Хай їм то зерно поперек горлянки стане.
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16.11.2022 17:08
+7
Главное вывезти все зерно, пока не полностью не лягла энергосистема. Это очень важно
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16.11.2022 17:03
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А до Зімбабве?
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16.11.2022 17:01 Ответить
Ефіопія? *****? Переб'ються...
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16.11.2022 17:03 Ответить
При кожному голосуванні по Україні
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16.11.2022 17:25 Ответить
Главное вывезти все зерно, пока не полностью не лягла энергосистема. Это очень важно
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16.11.2022 17:03 Ответить
Ото і все, що від України і потрібно. Полігон, зерно, люди.
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16.11.2022 17:05 Ответить
це так принизливо
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16.11.2022 17:07 Ответить
Хай їм то зерно поперек горлянки стане.
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16.11.2022 17:08 Ответить
А в нас хліб дорожчає!
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16.11.2022 17:10 Ответить
На внутрішньому ринку ціна зерна впала мінімум в 4 рази. Шукайте причину здорожчання хлібу в інших місцях...
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16.11.2022 17:52 Ответить
Ефіопія, яка нам у ООН ніколи не надає підтримку? Певно можновладцям видніше, але йде то на нерви ...
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16.11.2022 17:31 Ответить
Цікаво б задати зелі питання: як він сприймає той факт, що ефіопам насрати на смерті українців? Вдавіться, с-ки, цим хлібом
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16.11.2022 17:36 Ответить
ни як не сприймае
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16.11.2022 17:40 Ответить
в стране война...а они куй знает кому продовольствие вывозят...что б не голодали от никуянеделания...и шоб гениталий ихний хорошо стоял....а украинцы шо?..... и дорогое купят они же свои ридненьки, потерпят...
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16.11.2022 17:39 Ответить
А обратно , пришлют 27000 добровольцев для орков
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16.11.2022 17:52 Ответить
От мені цікаво, а гроші за зерно хоч надходять до України, чи десь там на офшорних рахунках?
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16.11.2022 19:14 Ответить
цим зерном розраховуемося за зброю.
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16.11.2022 19:47 Ответить
Та невже? А можна посилання?
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16.11.2022 21:12 Ответить
 
 