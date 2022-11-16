"Зерновое соглашение": из Украины в Эфиопию следует судно с 27 тысячами тонн пшеницы

В рамках инициативы Grain from Ukraine по "зерновому коридору" движется судно NORD VIND с украинской пшеницей для Эфиопии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"GrainFromUkraine: по "зерновому коридору" движется судно NORD VIND с 27 тысячами тонн пшеницы от Украины для Эфиопии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый балкер с украинской пшеницей был отправлен из порта "Одесса" при поддержке правительства Германии и Всемирной Продовольственной Программы ООН.

Инициатива Grain from Ukraine предусматривает отправку с украинским зерном 10 судов ежемесячно. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

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